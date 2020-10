Mehrere Personen an Körperverletzung beteiligt, Kronberg, Schillerstraße, Sonntag, 11.10.2020, 02:50 Uhr,

(Hu)Zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist es in der Nacht zum Sonntag in Kronberg gekommen. Hierbei sollen drei männliche Täter aus einem Auto in der Schillerstraße ausgestiegen und die 23 und 27 Jahre alten Geschädigten unmittelbar mit Schlägen angegriffen und verletzt haben. Nachdem die Männer um Hilfe riefen und Nachbarn die Polizei verständigten, flüchteten die Beschuldigten mit ihrem Auto in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen zu den Angreifern aufgenommen.

Verkehrsunfall gipfelt in Auseinandersetzung, Bad Homburg v. d. Höhe, Justus-von-Liebig-Straße, Samstag, 10.10.2020, gegen 13:00 Uhr,

(Hu)Am Samstagmittag kam es in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall, welcher in einem körperlichen Angriff mündete. Ein 35-jähriger Fordfahrer soll zunächst auf einem Parkplatz in der Justus-von-Liebig-Straße einen 40-jährigen Fußgänger beim Rückwärtsfahren übersehen und diesen touchiert haben. Hierüber gerieten die Unfallbeteiligten zunächst in einen verbalen Streit, welcher jedoch schon bald in eine körperliche Auseinandersetzung gipfelte. Beim Eintreffen einer Polizeistreife aus Bad Homburg reagierte einer der Männer äußerst aggressiv und beleidigte einen Polizeibeamten mehrfach. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Betrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus, Oberursel, Mittwoch, 07.10.2020, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 08.10.2020, 13:00 Uhr,

(Hu) Unangekündigt klingelt das Telefon und ein angeblicher Mitarbeiter des technischen Supportcenters von Microsoft berichtet von einem angeblichen Problem mit dem Computer des Angerufenen oder einer neu benötigten Lizenz. Tatsächlich wollen die Anrufer nicht helfen, sondern an das Geld der Bürgerinnen und Bürger kommen oder sich Zugriff auf deren Rechner, speziell zum Online-Banking, verschaffen. Zusätzlich zu den Telefonanrufen nutzen die falschen Microsoft-Mitarbeiter auch sogenannte Pop-up-Fenster, welche auf dem Computerbildschirm erscheinen. Es handelt sich hierbei um eine angebliche Warnmeldung von Microsoft, die den Nutzer auffordert, telefonischen Kontakt aufzunehmen.

So erging es zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag auch einer 55-Jährigen aus Oberursel. Die Täter konnten sich durch die Microsoft-Masche Zugriff auf den Rechner und das Handy der Geschädigten verschaffen und buchten unberechtigt mehrere Tausend Euro Bargeld vom Konto der Dame ab. Die Polizei warnt daher dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie niemals Geld!

Hoftor beschädigt und Baum abgesägt, Friedrichsdorf, Seulberg, Tulpenweg, Freitag, 09.10.2020, 19:00 Uhr bis Samstag, 10.10.2020, 08:30 Uhr,

(Hu)Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Seulberg ein Metalltor beschädigt und einen Baum gefällt. Das Hoftor, welches sich in einer Grundstückseinfahrt im Tulpenweg befand, wurde durch die Vandalen aus dem Verankerungsrahmen gerissen. Zudem wurde durch die unbekannten Täter das Grundstück betreten und ein Apfelbaum gefällt. Den Baum ließen die Unbekannten vor Ort zurück. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter (06172) 120-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Sachschaden Unfallort: Bad Homburg, Gluckensteinweg Unfallzeit: Freitag, 09.10.2020, 17:26 Uhr

Eine 82-Jährige wollte mit ihrem Fiat von einer Parkfläche auf den Gluckensteinweg in Höhe der Haus-Nr. 29 einfahren. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Kirdorfer Straße kommenden BMW. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Fiat gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug (einen Opel) geschoben wurde. Fiat und BMW waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Sachschaden: ca. 6.200,- Euro

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem mit anschließender Körperverletzung Unfallort: Bad Homburg, Justus-von-Liebig-Straße Unfallzeit: Samstag, 10.10.2020, 12:56 Uhr

Ein 40-Jähriger ging mit dem von ihm genutzten Einkaufswagen über den Parkplatz des ALDI-Marktes. Hierbei wurde er von einem rückwärts ausparkenden 35-jährigen Pkw-Fahrer leicht angefahren. Der 40-Jährige klagte im Anschluss über Schmerzen an der Hand.

Nach dem Verkehrsunfall gerieten die Beteiligten in Streit, der, zuerst verbal geführt, in eine körperliche Auseinandersetzung überging, bei der drei Personen – teils unter Zuhilfenahme eines zuvor aus dem Pkw herausgeholten Werkzeugkoffers – verletzt wurden. Hierbei handelte es sich um die beiden Unfallbeteiligten, als auch die Ehefrau des Fußgängers. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden die eingesetzten Polizeibeamten zudem durch den vorherigen Fahrzeugführer beleidigt. Aufgrund der Unübersichtlichkeit der Geschehnisse werden Zeugen zur Klärung des Sachverhalts gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. 06172/120-0 zu melden.

weitere Straftaten

Ladendiebstahl Tatort: Friedrichsdorf, Wilhelmstraße 23, Taunus Carré Tatzeit: Freitag, 09.10.2020, 11:15 Uhr

Eine 62-Jährige wurde in einem Drogeriemarkt bei einer Vorbereitungshandlung zu einem aktuellen Ladendiebstahl festgestellt. Sie hatte zu diesem Zweck bereits Parfumartikel im Wert von über 250,- Euro aus ihren Verpackungen genommen. Mitarbeiter der Drogerie gaben bei der Anzeigenaufnahme zudem an, dass die Beschuldigte für weitere Diebstähle infrage kommt, da in der letzten Zeit immer wieder leere Verpackungen aufgefunden wurden und sich die Beschuldigte jeweils im Laden aufhielt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Sachbeschädigung Tatort: Friedrichsdorf-Seulberg, Tulpenweg Tatzeit: zwischen Freitag, 09.10.2020, 19:00 Uhr und Samstag, 10.10.2020, 08:30 Uhr

Im Tatzeitraum betrat(en) unbekannte(r) Täter ein umzäuntes Grundstück und fällten dort einen etwa zwei Meter hohen Apfelbaum. Zudem wurde die Aufhängung des Einfahrtstores zum Grundstück beschädigt.

Trickdiebstahl Tatort: Bad Homburg, Louisenstraße 85, Vorraum der Frankfurter Volksbank Tatzeit: Samstag, 10.10.2020, 10:50 Uhr

Eine 71-Jährige wurde im Vorraum der Volksbank während des Geldabhebens von einer unbekannten männlichen Person angesprochen, die vorgab, dass die Geschädigte einen 5-Euro-Schein verloren habe. Während die 71-Jährige den Schein aufheben wollte, zog eine zweite männliche Person die Bankkarte der Geschädigten aus dem Automaten. Beide Männer flüchteten hiernach in unbekannte Richtung. Beschreibung: 1. Person ist ca. 190 cm groß, schmal, 45-50 Jahre alt, keine Brille/Bart, dunkle kurze zurückgekämmte Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, trug dunkle Jacke/Hose 2. Person ist ca. 165 cm klein, normale Statur, ca. 35 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, trug ein helles Hemd, darüber eine Jacke Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Bad Homburg unter Tel. 06172/120-0.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Verletzten Unfallort: Oberursel, Dornbachstraße Unfallzeit: Freitag, 09.10.2020, 17:06 Uhr

Ein 33-jähriger Oberurseler befuhr mit seinem blauen Kia Kombi die Dornbachstraße und vergaß, beim Linksabbiegen in eine dortige Stichstraße, zu blinken. Zeitgleich versuchte ein hinter dem Kia fahrender 18-Jähriger mit einem Fiat 500 zu überholen. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der Kia-Fahrer verletzt. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf 14.000,- Euro geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Unfallort: Oberursel, Sudetenstraße Unfallzeit: zwischen 08.10.2020, 16:00 Uhr und 10.10.2020, 08:00 Uhr

Im o.g. Zeitraum wurde ein geparkter weißer Ford Transit beschädigt. Aufgrund der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass ein größerer blauer PKW beim Ein- oder Ausparken den geparkten Ford Transit beschädigte. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000,- Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 / 6240-0.

Verkehrsunfall mit Personenschaden Unfallort: Oberursel, Hohemarkstraße/An der Waldlust Unfallzeit: Samstag, 10.10.2020, 15:09 Uhr

„Glück im Unglück“ hatte am Samstagmittag ein 26-jähriger Fahrradfahrer. Dieser befuhr die Hohemarkstraße aus Richtung Feldberg kommend. Kurz vor der Kreuzung Hohemarkstraße / An der Waldlust überholten mehrere PKW den Fahrradfahrer. Von der Straße An der Waldlust aus wollte ein VW Golf-Fahrer auf die Hohemarkstraße einbiegen und übersah dabei den Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde nach erster Einschätzung nur leichtverletzt, kam aber zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Am Fahrrad und am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Straftaten

Brand(/-stiftung) an Papiermüllcontainer Tatort: Steinbach, Berliner Straße Tatzeit: Freitag, 09.10.2020, 21:34 Uhr

Nach einer Brandfeststellung in einem Metall-Papiercontainer konnte ein Zeuge eine Person beobachten, die sich unmittelbar nach Entstehen des Brandes von der Örtlichkeit entfernte. Die Person wird als ca. 1,70 Meter großer, schlanker Jugendlicher beschrieben. Der Sachschaden wird auf 1.000,- Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0.

Versuchter Diebstahl von Kraftrad / Diebstahl von Versicherungskennzeichen Tatort: Oberursel, Starenweg Tatzeit: zwischen 03. und 10.10.2020

Im Tatzeitraum versuchten unbekannte Täter einen abgestellten schwarzen Roller zu entwenden. Dabei versuchten die Unbekannten durch Manipulation am Lenker den Roller kurzzuschließen. Dies misslang, es entstand geringer Sachschaden. Vermutlich entwendeten die unbekannten Täter im Anschluss dann das schwarze Versicherungskennzeichen 658-OAY des Rollers. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171/6240-0.

Polizeistation Königstein

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Tatort: Königstein, Altkönigstraße Tatzeit: vermutlich Montag, 05.10.2020, 23:16 Uhr

Als die Hausbewohner eines Einfamilienhauses in Königstein aus ihrem Urlaub zurückkehrten, stellten sie am Samstag, 10.10.2020, fest, dass auf der Terrasse ein Stück Dampfsperrfolie lag. Eine genauere Untersuchung ergab, dass oberhalb des Balkons Dachziegel abgetragen worden waren, so dass davon auszugehen ist, dass bisher unbekannte Täter versuchten, über das Dach in das Haus einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es am Montag, 05.10.2020 zu einer Alarmauslösung an dem Haus kam, so dass man davon ausgehen kann, dass es sich hierbei um die Tatzeit handelt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt. Hinweise auf die Tat bzw. verdächtige Beobachtungen können an die Polizeistation Königstein unter 06174/ 9266-0 gegeben werden.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht Unfallort: Usingen, Parkplatz TOOM-Baumarkt Unfallzeit: Freitag, 09.10.2020, 11:25 Uhr

Am Freitagvormittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen Toyota Rav. Hierdurch wurde die rechte Fahrzeugseite des Toyota stark beschädigt, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeistation Usingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06081/9208-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden Unfallort: L 3025, zwischen Schmitten-Hunoldstal und B 275 Unfallzeit: Freitag, 09.10.2020, 18:07 Uhr

Zwei leicht Verletzte und etwa 7.000,- Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom vergangenen Freitag auf der L 3025. Hierbei befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW die L 3025 in Richtung B 275 und kam mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der BMW und kam im Graben neben der Fahrbahn zum Liegen. Sowohl der Fahrzeugführer, als auch seine 22-jährige Beifahrerin wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Straftaten

Sachbeschädigung an Fahrkartenautomat Tatort: Bahnhof Neu-Anspach, Bahnhofstraße Tatzeit: Sonntag, 11.10.2020, 01:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befanden sich mehrere Jugendliche am Bahnhof in Neu-Anspach. Einer der Jugendlichen konnte durch einen Zeugen dabei beobachtet werden, wie er mittels Fußtritten und Steinwürfen einen Fahrkartenautomaten der Hessischen Landesbahn beschädigte. Die Jugendgruppe konnte durch eine Streife angetroffen werden und gegen den Verursacher wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 zu melden.

Versuchter Einbruchsdiebstahl Tatort: Evangelisches Gemeindehaus Weilrod-Altweilnau, Merzhäuser Straße Tatzeit: zwischen Donnerstag, 08.10.2020, 11:30 Uhr und Freitag, 09.10.2020, 11:30 Uhr

Im Tatzeitraum versuchten unbekannte Täter mit einem Hebelwerkzeug ein Fenster des Gemeindehauses in Weilrod, Merzhäuser Straße, aufzuhebeln. Als das Aufhebeln nicht gelang, ließen die Täter von einer weiteren Tatbegehung ab. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Usingen unter 06081/9208-0 zu melden.