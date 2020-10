Elektrofahrräder entwendet, Hadamar-Niederhadamar, An der Glasfachschule, Sonntag, 11.10.2020, 13.00 Uhr bis 14.15 Uhr

(si)Am frühen Sonntagnachmittag wurden zwei Elektrofahrräder in der Straße „An der Glasfachschule“ in Niederhadamar entwendet. Die beiden Fahrräder im Gesamtwert von rund 6.000 Euro standen in einem Carport, als die Täter zuschlugen. Abgesehen hatten es die Unbekannten auf ein graues Fahrrad der Marke Cube und ein grün-schwarzes Fahrrad der Marke LIQ-Rock. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Scheibe von Kleinbus eingeschlagen, Beselich-Obertiefenbach, An der Kirche, Freitag, 09.10.2020, 18.00 Uhr bis Samstag, 10.10.2020, 08.30 Uhr

(si)Von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in der Straße „An der Kirche“ in Obertiefenbach die Scheibe eines Kleinbusses beschädigt. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des orangefarbenen VW ein und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

Geschädigte nach Auseinandersetzung gesucht, Weilburg, Mauerstraße, Freitag, 09.10.2020, 16.10 Uhr

(si)Am Freitagnachmittag kam es in der Mauerstraße in Weilburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22 und einem 19 Jahre alten Mann. Zuvor soll der 22-Jährige bisher unbekannte Passanten beleidigt sowie einen Blumentopf nach einem ebenfalls unbekannten Mann geworfen haben. Auch sei der 22-Jährige auf die Straße gelaufen, obwohl dort Fahrzeuge fuhren. Als der 19-Jährige den 22-jährigen Mann daraufhin auf sein Verhalten ansprach, soll es zu der handfesten Auseinandersetzung gekommen sein, bei welcher beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mögliche weitere Zeugen sowie Geschädigte, darunter der Mann nach welchem mit einem Blumentopf geworfen worden sei, werden gebeten sich bei der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471)9386-0.

Zeugin beobachtet Sachbeschädigung an Peugeot, Weilburg, Bahnhofstraße, Freitag, 09.10.2020, 23.00 Uhr

(si)Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte ein Tatverdächtiger nach einer Sachbeschädigung an einem Peugeot in der Bahnhofstraße in Weilburg ermittelt werden. Die Frau hatte gegen 23.00 Uhr beobachtet wie das geparkte Fahrzeug zerkratzte wurde und daraufhin die Polizei informiert. Von einer Streife der Weilburger Polizei konnte aufgrund der Beobachtungen der Frau ein 14 Jahre alter Tatverdächtiger kontrolliert werden. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Audi flüchtet nach Unfall, Bundesstraße 417, Höhe Kirberg, Sonntag, 11.10.2020, 10.15 Uhr

(si)Am Sonntagvormittag ist ein bisher unbekannter Audi auf der Bundesstraße 417 in Höhe von Kirberg nach einem Unfall geflüchtet. Laut den Angaben einer 23 Jahre alten Autofahrerin war diese gegen 10.15 Uhr ebenfalls mit einem Audi auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Kirberg unterwegs, als sie mehrere vor ihr fahrende Fahrzeuge überholen wollte und dazu mit ihrem A 3 auf die Gegenfahrbahn fuhr. Als sie sich während des Überholvorgangs neben dem anderen Audi befand, scherte dieser ebenfalls nach rechts aus und stieß mit dem A 3 zusammen. Im Anschluss soll der Flüchtige, bei welchem es sich um einen weißen Q 2 mit Friedberger Kennzeichen (FB) gehandelt haben soll, weitergefahren sein, ohne sich um den entstandenen Sachschaden gekümmert zu haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Für den Bereich der Polizeistation Limburg

Wohnhausbrand in Bad Camberg Tatort: 65520 Bad Camberg, Dillenburger Straße Tatzeit: Samstag, 10.10.2020, gg. 02:50 h

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Brand an einem PKW, welcher neben einem anderen Fahrzeug in einem Carport abgestellt war. Vom PKW aus griff das Feuer auf den Carport über; von dort aus weiter auf die zum Carport gehörende Doppelhaushälfte. Drei Bewohner, welche sich zur Brandzeit in der Immobilie befanden, konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Bad Camberg, mit Unterstützung der Einsatzkräfte aus den Stadtteilen Würges, Erbach, Oberselters und der Feuerwehr Niederselters konnten den Brand erfolgreich löschen. An den beiden im Carport abgestellten PKW entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Carport und Doppelhaushälfte wurden erheblich durch den Brand beschädigt. Die angrenzende, andere Doppelhaushälfte wurde durch den Brand direkt nicht betroffen, jedoch kam es auch zu Beeinträchtigungen durch Rauch und Löschwasser. Der Gesamtsachschaden beträgt geschätzt ca. 400.000 EUR. Die Kriminalpolizei Limburg hat betreffend des Brandes und der bislang ungeklärten genauen Ursache die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

35792 Löhnberg, Vorderstraße 1 Freitag, 09.10.2020, 17:02 Uhr Zur Tatzeit parkte ein Mercedes „Sprinter“ vor dem Haupteingang der Gaststätte „Dietz“. Beim Ausparken aus dem Hof des Anwesens, beschädigte ein blauer PKW das Heck des Mercedes. Da auf der Ladefläche Glassplitter festgestellt wurden, ist davon auszugehen, dass die Heckscheibe des unfallverursachenden PKW zersprang. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06471 9380-0 erbeten.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tatort: 65589 Hadamar, Maria-Mathi-Straße / Carl-Faust Straße Tatzeit: Samstag, 10.10.2020, 11:14 Uhr Sachverhalt:

Der Fahrer eines Kleinkraftrads – Roller befuhr die Maria-Mathi-Straße in Hadamar in Richtung der Freiherr-vom-Stein Straße um nach links in die Carl-Faust-Straße abzubiegen. Die 27-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die Carl-Faust-Straße um nach rechts in die Maria-Mathi-Straße abzubiegen. Beim Abbiegen des Rollerfahrers übersah dieser den im Einmündungsbereich befindlichen PKW, schnitt die Kurve und gelangte somit auf die Gegenspur. Die Autofahrerin bremste noch bis zum Stillstand ab, der Zusammenstoß konnte jedoch nicht verhindert werden. Der Fahrer des Rollers wurde über die Motorhaube des PKW geschleudert. Hierbei zog er sich Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Inselweg Tatzeit: Samstag, 10.10.2020, 12:00 Uhr bis Samstag, 10.10.2020, 14:00 Uhr Sachverhalt: Auf einem Parkplatz im Inselweg in Limburg wurde für einen Zeitraum von zwei Stunden ein schwarzer PKW BMW 225xe geparkt. Bei der Rückkehr zu seinem PKW musste der Halter feststellen, dass sein Fahrzeug durch einen anderen PKW beschädigt worden war. Ein flüchtiger Fahrzeugführer hatte eine Delle in der Beifahrertür hinterlassen und sich im Anschluss vom Unfallort entfernt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR Zeugenhinweise an die Polizei in Limburg unter Tel. 06431-91400 werden erbeten.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tatort: 65556 Limburg-Staffel, Elzer Straße Tatzeit: Samstag, 10.10.2020, 19:05 Uhr Sachverhalt: Die 57-jährige Fahrerin eines VW Polo und der 20-jährige Fahrer eines Skoda Fabia befuhren in dieser Reihenfolge die Elzer Straße in Limburg-Staffel. Die Fahrerin des VW Polo musste verkehrsbedingt bremsen. Dies wurde durch den nachfolgenden Fahrer nicht rechtzeitig erkannt und er fuhr nahezu ungebremst auf das Heck des PKW auf. Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 4500 EUR.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 65604 Elz, Keltenweg Tatzeit: Sonntag, 11.10.2020, 01:32 Uhr Sachverhalt: Durch einen unbekannten Täter wurde zunächst der Rollladen eines Fensters zur Einliegerwohnung auf der rückwärtigen Seite des Wohnhauses hochgeschoben. Anschließend wurde das Fenster aufgehebelt. Danach durchwühlte der Täter Schränke und entwendeten zwei Geldbörsen, sowie ein Couvert mit Bargeld aus einem unverschlossenen Schreibtisch. Als der Geschädigte den Täter bemerkte, machte er das Licht an und rief ihm etwas zu. Daraufhin flüchtete dieser durch die Schiebetür des Wohnzimmers über den angrenzenden Garten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise an die Polizei in Limburg unter Tel. 06431-91400 werden erbeten.