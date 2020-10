A 65: Fahrbahnerneuerung zwischen den AS Kandel-Nord und Insheim beginnt

Kandel / Insheim – Ab dem 19. Oktober 2020 beginnt der Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur, mit der angekündigten grundhaften Fahrbahnsanierung der A 65 zwischen den Anschlussstellen (AS) Kandel-Nord und Insheim. Gleichzeitig wird im Rahmen der Maßnahme die Fahrbahndecke im Bereich der AS Rohrbach in Fahrtrichtung Ludwigshafen erneuert. Wenn alle Arbeiten planmäßig verlaufen, soll der sanierte Streckenabschnitt Ende November 2020 wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen.

Um mit den eigentlichen Bauarbeiten im vorgenanntem Abschnitt beginnen zu können, erfolgt derzeit die Einrichtung einer sogenannten 2+0 Baustellenverkehrsführung. Die erforderlichen Mittelstreifenüberfahrten wurden bereits im September hergestellt. Für den Aufbau der Schutzeinrichtungen muss die Autobahn im Zeitraum vom 15. Oktober bis zum 18. Oktober 2020, jeweils von 19 bis 6 Uhr, zwischen Kandel-Nord und Insheim in beide Fahrtrichtungen mehrfach nachts voll gesperrt werden. Die erforderlichen Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert. Voraussichtlich am 18. Oktober 2020 soll der Verkehr für die Fahrtrichtung Ludwigshafen auf die Richtungsfahrbahn Karlsruhe übergeleitet sein.

Im Zeitraum der Bauarbeiten wird den Verkehrsteilnehmern in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Folgende Verkehrseinschränkungen sind während der Baumaßnahme an der AS Rohrbach erforderlich:

Sperrung der Ausfahrt aus Richtung Karlsruhe kommend

Sperrung der Zufahrt von der L493 zur A 65 in Richtung Ludwigshafen

Die ausgeschilderte Umleitung (U5) nach Ludwigshafen führt über die L493 und die L543 zur AS Insheim.

Eine großräumige Umleitung für den Verkehr in Richtung Ludwigshafen wird ab dem Wörther Kreuz über die B 9 und A 61 ausgeschildert sein.

Das Autobahnamt lässt im Rahmen der Maßnahme auf einer Streckenlänge von rund vier Kilometern die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht erneuern. Weiterhin ist der Einbau einer neuen Asphalttragschicht auf einem Großteil der Strecke vorgesehen.

Die Gesamtkosten betragen ca. 1,2 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Das Autobahnamt Montabaur bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidlichen Verkehrsbeeinträchtigungen durch die geplanten Bauarbeiten.