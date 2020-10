Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 12.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Bad Dürkheim (ots) – Am 10.10.2020 Uhr gegen 10:30 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge in der Hammeltalstraße in Bad Dürkheim an einem abgestellten blauen Skoda eine eingeschlagene Seitenscheibe feststellen. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch einschlagen des Seitenfensters ins Fahrzeuginnere und durchwühlten den Innenraum. Da der Halter bislang noch nicht erreicht werden konnte, steht bislang noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 11.10.2020 gegen 23:00 Uhr wurden zwei im Triftweg in Bad Dürkheim abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Ein Zeuge konnte einen bislang unbekannten Rollerfahrer beobachten, wie er mit einem ordnungsgemäß abgestellten BMW und einem Ford kollidierte und diese beschädigte. Danach entfernte er sich, mit seinem ebenfalls beschädigten Roller, unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 2000 Euro. Der Fahrer war zwischen 19-20 Jahren, hatte einen schwarzen Helm und dunkle Kleidung getragen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Betrügerische Kammerjäger

Freinsheim (ots) – Am 09.10.2020 gegen 15:00 Uhr wurde eine ältere Dame in Freinsheim Opfer von Betrügern, die sich als Kammerjäger ausgegeben hatten. Da die Dame eine Maus oder Ratte in ihrer Wohnung vermutete, suchte deren Tochter im Internet nach einer entsprechenden Firma. Nach telefonischer Absprache mit einer angeblichen Firma aus Bad Dürkheim, erschienen schließlich zwei junge Männer und stellten zwei Plastikboxen auf. Für diese Tätigkeit wollten sie einen Betrag von über 900 Euro haben. Die Dame händigte ihre EC-Karte aus und die beiden Männer begaben sich mit dem EC-Kartenlesegerät auf den Balkon. Als die bislang unbekannten Personen die Wohnung wieder verlassen hatten, teilte ihr ihre Hausbank telefonisch mit, dass über 2000 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden. Weitere Abbuchungsversuche waren glücklicherweise gescheitert. Vermutlich haben die beiden Täter die PIN der Dame ausgespäht und anschließend die Abbuchungen getätigt. Ermittlungen ergaben, dass die angebliche Firma aus Bad Dürkheim nicht existiert. Erwähnenswert ist noch, dass der kleine Nager, der es sich in der Wohnung bequem gemacht hatte, schließlich von der Tochter gefangen und auf einer nahegelegenen Wiese ausgesetzt wurde. Falls sie selbst Opfer eines solchen Betrugsversuches wurden oder Hinweise auf die Täter geben können, melden sie sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Laumersheim: Vollsperrung der BAB 6 nach zwei Verkehrsunfällen

Laumersheim (ots) – Am frühen Morgen kam es heute auf der BAB 6, zwischen der AS Grünstadt und dem AK Frankenthal, zu zwei Verkehrsunfällen. Bei dem ersten Unfall, welcher sich gegen 04:30 h ereignete, fuhr ein PKW auf dem rechten Fahrstreifen einem LKW von hinten auf. Hierbei wurde niemand verletzt, jedoch war der PKW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem zweiten Unfall, welcher sich während der Unfallaufnahme des ersten Unfalls gegen 05:40 auf dem linken Fahrstreifen ereignete, fuhr ebenfalls ein PKW einem LKW von hinten auf. Hierbei wurde der PKW-Fahrer leicht verletzt. Dessen Fahrzeug war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Die Autobahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 20 Minuten voll gesperrt werden.

Haßloch: Unfall unter Alkoholeinfluss

Haßloch (ots) – Abrupt beendet wurde am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr die Fahrt eines 17-jährigen Haßlochers mit seinem Pedelec in der Wehlachstraße. Hier fuhr er auf ein dort ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug hinten auf und stürzte. Die Ursache für die Kollision konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten recht schnell ausfindig machen. Der jungen Mann hatte einen Atemalkoholwert von 1,71 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei dem Zusammenprall wurde der Radfahrer leicht verletzt und verursachte einen Schaden von etwa 500 Euro.

Haßloch: Einbruch in Schrebergarten

Haßloch (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in ein Schrebergartengrundstück neben der L530 in Haßloch ein. Hierbei wurde eine komplette Solaranlage incl. der dazugehörigen Technik entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Haßloch unter 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Haßloch (ots) – Offensichtlich willkürlich und mutwillig wurden am Wochenende in der Friedensstraße, Höhe Hausnummer 7 in Haßloch mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der oder die bislang unbekannten Täter zerkratzten hierbei die Fahrzeugseiten und zum Teil auch Motorhauben und Dächer von vier Fahrzeugen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, wird sich aber im vierstelligen Bereich bewegen.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Polizei in Haßloch unter der Rufnummer 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de.

Deidesheim: Mit einem Cocktail aus BtM und Alkohol unterwegs

Deidesheim (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der B271 Auffahrt Deidesheim stellten Beamte der PI Haßloch am frühen Montagmorgen bei einem 21-jährigen Autofahrer aus Frankenthal Alkoholgeruch fest. Bei genauerem Hinsehen konnten zudem noch drogentypische Auffallerscheinungen ausgemacht werden. Entsprechende Tests der Beamten bestätigten den Verdacht. Dem Frankenthaler wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste eine Blutprobe abgeben.

Grünstadt: 25-Jähriger rastet aus

Grünstadt, Westlicher Graben – 11.10.2020, 01:00 Uhr (ots) – Über Notruf forderte die Familie eines 25-Jährigen polizeilich Hilfe an, da dieser in der Wohnung randalieren würde. Beim Eintreffen hatte der Vater seinen Sohn auf dem Boden liegen und versuchte ihn zu bändigen. Der 25-Jährige war sehr aggressiv und stand offensichtlich zumindest unter Alkoholeinfluss (Testwert: 1,6 Promille). Er musste in Gewahrsam genommen werden, weshalb eine Fesselung unumgänglich war. Ein Familienmitglied wollte die Szene mit dem Handy filmen, ließ dann aber davon ab, nachdem eine entsprechende Aufforderung erfolgte. Während der Gewahrsamnahme zeigte sich der junge Mann renitent und spuckte mehrfach nach den Beamten. Weiterhin betitelte er die Kollegen als „Nazis“ und verglich sie mit „Hitler“. Die Gewahrsamnahme erfolgte aufgrund des Zustandes des 25-Jährigen in der Klinik Sonnenwende.

Grünstadt: Unfall unter Drogeneinfluss?

Grünstadt, Leininger Straße – 11.10.2020, 02:15 Uhr (ots) – Eine Anwohnerin in Sausenheim wurde durch einen lauten Knall wach und informierte die Polizei. Die Beamten trafen einen 21-Jährigen aus Kleinkarlbach bei seinem stark beschädigten PKW an. Offensichtlich hatte dieser in einer Linkskurve die Kontrolle verloren und prallte rechts gegen eine Hausmauer und eine Straßenlaterne. Durch den ausgelösten Airbag wurde der Fahrer am Ohr leicht verletzt. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Anzeichen auf BTM-Einfluss, ein Alcotest ergab einen Wert von 0,28 Promille. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Sachschaden wird auf 8000EUR geschätzt.

Quirnheim: Wohnungseinbruch

Quirnheim, Im Bieth – 09.10.2020, 16:45 – 18:00 Uhr (ots) – Unbekannte Täter hebelten mit einem Werkzeug die rückseitige Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Wohnräume der geschädigten Familie in Quirnheim. Dabei fanden sie Bargeld, Schmuck und Parfüm. Die Täter nutzten die nur kurze Abwesenheit der Geschädigten zur Tat aus. Der Schaden liegt im 4-stelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359 93120.