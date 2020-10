Großen-Linden/L3129 (ots) – Am Samstagmorgen 10.10.2020 ereignete sich auf der Landesstraße 3129 ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Um 04:55 Uhr fuhr ein 58-jähriger von Hüttenberg in Richtung Großen-Linden. Der 58-Jährige erfasste eine Person, die offenbar mittig auf der Fahrbahn lag, mit seinem weißen VW Transporter. Die Person erlitt schwerste Verletzungen und verstarb in Folge dessen.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem tödlich Verletzten um einen 61-Jährigen aus dem Landkreis Gießen handelt.

Zeugen die den Unfallhergang oder einen Mann mit brauner Lederjacke und schwarz-weißem T-Shirt, vor der Unfallzeit auf der Brücke der Autobahn 485 beobachteten, werden gebeten sich mit der Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555 in Verbindung zu setzen.

