Frankfurt: Tötungsdelikt

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(wie) – Am Sonntagnachmittag 11.10.2020 um ca. 16 Uhr kam es vermutlich in einem Wohnhaus in der Flughafenstraße aus bislang unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen 2 Männern. Im Zuge des Streits kam ein Mann zu Tode und ein 33-jähriger Mann konnte festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit sind die Hintergründe des Streits und

wie es zu dem Tötungsdelikt kam noch unklar. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Frankfurt: Mann mit Schusswaffe festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(wie) – Samstagmittag 10.10.2020, fiel einer Bediensteten eines Hotels in der Elbestraße bei der Reinigung eines Hotelzimmers eine Schusswaffe auf. Als sie ihre Feststellung an die Polizei weitergab, war der 23-jährige Gast bereits im Begriff auszuchecken.

Die mittlerweile alarmierten und vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten und Zivilfahnder nahmen den

23-Jährigen noch im Bereich der Rezeption fest. Bei der Schusswaffe, die der Mann verpackt in seinem Rucksack bei sich hatte, handelte es sich nach ersten Ermittlungen um eine entladene und gesicherte Schreckschusswaffe. Der 23-Jährige konnte belegen, dass er die Waffe erst vor wenigen Tagen erworben hatte und sie nun zur Reparatur bringen wollte. Sicherheitsbestimmungen hielt er dabei ein.

Allerdings fanden die Fahnder während der Durchsuchung noch 4,2 Gramm Marihuana, welches sie sicherstellten. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er wurde anschließend entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Brandstiftung im Markus-Krankenhaus

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(wie) – Am Samstagabend 10.10.2020 bat eine Patientin, die stationär in der psychiatrischen Klinik im Markus Krankenhaus untergebracht ist, den diensthabenden Arzt um ihre Entlassung. Nach pflichtgemäßer und sorgfältiger Abwägung entschied der Mediziner, dass die

52-jährige Frau auch noch weiterhin in stationärer Behandlung bleiben sollte.

Die Frau teilte offenbar nicht die Ansicht des Arztes und häufte kurze Zeit später in ihrem Zimmer einen Haufen aus Papier, Kissen und Toilettenpapier zusammen, den sie sodann entzündete.

Eine aufmerksame Krankenschwester bemerkte die Tat und löschte den Brand umgehend.

Wie die Frau das Feuer legen konnte, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Es entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden in einem unteren dreistelligen Bereich.

Gegen die 52-Jährige läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Sie verblieb unter Aufsicht in der Klinik.

Frankfurt: Festnahme eines flüchtigen Drogendealers

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(wie) – Am Freitag 09.10.2020 flüchtete gegen 19:30 Uhr ein Rollerfahrer auf der Rödelheimer Landstraße vor der Polizei. Während der anschließenden Verfolgungsfahrt, entledigte sich der 23-jährige Flüchtende seiner Jacke, Umhängetasche und zwei Rollerhelmen. Nachdem die Flucht teilweise auch über einen Gehweg ging und mehrere Passanten gefährdet wurden, sprang der 23-Jährige vom Roller ab und entkam zunächst.

In den weggeworfenen Sachen des Flüchtenden, stellten die Polizisten 201 Pillen Ecstasy, 15,58 Gramm Marihuana sowie 3,03 Gramm Haschisch sicher. Ebenfalls sichergestellt wurde das Handy des geflüchteten Rollerfahrers, welches unentwegt klingelte und Nachrichten empfing. Die folgenden Ermittlungen hinsichtlich des Halters des Rollers und des abgelesenen Namens in den empfangenen Nachrichten führten dann zeitnah zum Aufenthaltsort des 23-Jährigen in der Bonameser Straße.

Kurze Zeit später klickten die Handschellen.

Gegen den 23-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Diebstahls, der Straßenverkehrsgefährdung und der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Innenstadt: Festnahme eines international agierenden Ladendiebes

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(wie) Samstagnachmittag 10.10.2020, gelang die Festnahme eines international agierenden Ladendiebes in einem Modegeschäft in der Goethestraße. Der mutmaßliche Dieb versuchte eine Handtasche im Wert von 6.000 Euro zu stehlen, wurde dabei von einem Verkäufer beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die Beamten nahmen den 45-jährigen Wohnsitzlosen, der sich mit einem total gefälschten kroatischen Ausweis auswies, fest. Bei ihm fanden die Beamten bei der Durchsuchung noch technisches Gerät auf, welches zum Aufbrechen von Autos verwendet wird. Ermittlungen ergaben, dass es sich nicht um einen Anfänger handelte, denn der Mann war schon hinreichend international als Ladendieb auffällig geworden.

Er wird am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen