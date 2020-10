Streit wegen weggeworfener Zigarettenpackung eskaliert

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagabend 09.10.2020 gegen 19:15 Uhr, kam es im 2. Gartenweg in Ludwigshafen am Rhein zu einem handfesten Streit zwischen einem ca. 17-jährigen Jugendlichen und einem dortigen Anwohner. Nachdem der Jugendliche, welcher in Begleitung eines weiteren Mannes war, eine leere Zigarettenpackung vor die Einfahrt des 32-jährigen auf den Boden warf, kam es zu einem Streitgespräch zwischen den Beiden.

Hierbei wurde der Anwohner zunächst durch den Jugendlichen beleidigt. Der 17-Jährige zog anschließend einen Totschläger aus seinem Rucksack und setzte zum Schlag gegen 32-jährigen an. Der Jugendliche konnte jedoch noch von seinem Begleiter zurückgehalten werden, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die beiden entfernten sich im Anschluss von der Örtlichkeit.

Bei einem Totschläger handelt es sich um einen aus Federstahl oder Kunststoff gefertigten flexiblen Teleskopschlagstock, an dessen Ende eine Stahl- bzw. Eisen- oder Bleikugel befestigt ist. Ein solcher gilt in Deutschland als verbotene Waffe und kann massive Verletzungen beim Gegenüber hervorrufen. Alleine schon der Besitz ist strafbar.

Sofern Sie die Auseinandersetzung beobachtet haben, nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail (piludwigshafen2@polizei.rlp.de) entgegen.

Auseinandersetzung auf dem Wertstoffhof Nord

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstagvormittag 10.10.2020 kam es auf dem Gelände des Wertstoffhofs Nord im Stadtteil Oppau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 5 männlichen Personen, im Rahmen dessen eine Person leicht verletzt wurde.

Die Ursache für die Auseinandersetzung ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Räuberischer Diebstahl – Ladendetektiv angefahren

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Samstagmittag 10.10.2020 kam es in einer Supermarktfiliale in der Industriestraße zu einem räuberischen Diebstahl von Lebensmitteln. Hierbei entwendeten zwei Männer zunächst Waren im Wert von rund 97 Euro. Als der Ladendetektiv den Diebstahl bemerkte, flüchteten beide Personen zu einem geparkten Fahrzeug auf dem Parkplatz.

Um eine weitere Flucht der Diebe mit dem Auto zu verhindern, stellte sich der Ladendetektiv hierbei vor das Fahrzeug. Trotz dessen fuhr der Fahrer des Fahrzeugs los und verletzte den Ladendetektiv hierbei leicht an seinem rechten Knie.

Das Fahrzeug konnte im Anschluss in unbekannte Richtung flüchten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Trunkenheitsfahrt durch Hinweis eines aufmerksamen Bürgers aufgeklärt

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Nacht von Samstag 10.10.2020 auf Sonntag 11.10.2020 wurde durch einen aufmerksamen Bürger ein augenscheinlich alkoholisierter Mann dabei beobachtet, wie er in Ludwigshafen Süd in seinen Pkw stieg und anschließend losfuhr. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Pkw schlussendlich an der Halteranschrift, vor einer Feuerwehrzufahrt parkend feststellen.

Der dazugehörige Fahrzeugführer wurde schlafend angetroffen. Der 39-jährige Mann war so stark alkoholisiert, dass ihm sogar die Durchführung eines Atemalkoholtests nicht möglich war. Auf der Dienststelle wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein durch die Polizei beschlagnahmt. In Folge seiner Trunkenheitsfahrt muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und muss fortan auf andere Verkehrsmittel zurückgreifen.

Unfall mit Radfahrer vor Tor 7 der BASF

Ludwigshafen (ots) – Vor Tor 7 der BASF kam es am Freitag 09.10.2020 gegen 17:00 Uhr, zu seinem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem PKW. Als die 43-jährige Audi-Fahrerin nach Feierabend mit ihrem Fahrzeug das dortige Parkhaus verlassen wollte, übersah sie eine von links kommende 23-jährige Radfahrerin. Letztere leitete mit ihrem Zweirad noch eine Vollbremsung ein und konnte eine Kollision mit dem Audi verhindern.

Dennoch kam die 23-jährige zu Fall und fügte sich hierbei oberflächliche Schürfwunden und Prellungen zu. Zu schwereren Verletzungen kam es, obwohl die Radfahrerin zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm trug, glücklicherweise nicht. Zur weiteren Abklärung wurde sie durch den hinzugerufenen Rettungsdienst dennoch in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall durch Alkohol

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Nacht von Samstag 10.10.2020 auf Sonntag 11.10.2020 wurden Verkehrsteilnehmer auf einen Kleinwagen aufmerksam, der auf dem Kaiserwörthdamm mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Schlangenlinien in Richtung der B44 fuhr und dabei auch eine rote Ampel überfahren habe.

Die nacheilenden Polizeibeamten konnten den 22-jährigen Fahrzeugführer auf der B44 im Baustellenbereich feststellen, wo er mit seinem Pkw mit der Fahrbahnbegrenzung der Baustelle kollidiert war und seine Fahrt durch den entstandenen Schaden nicht fortsetzen konnte. Nachdem der sichtlich alkoholisierte Mann einen Atemalkoholtest mit dem Ergebnis von 1,64 Promille absolviert hatte wurde ihm auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Seinen Führerschein musste der Mann bei der Polizei belassen. Weiter muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten und muss vorerst auf das Führen sämtlicher Kraftfahrzeugen verzichten.

Mutwillig mehrere Autos mit Fahrrad beschädigt

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Freitag 09.10.2020 gegen 22:25 Uhr, wurden in der Georg-Herwegh-Straße in Mundenheim durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der Täter konnte durch Anwohner dabei beobachtet werden, wie er sein Fahrrad mutwillig gegen mindestens 2 geparkte Autos warf und sich anschließend in Richtung Stifterstraße von der Örtlichkeit entfernte. Durch die eingesetzten Polizisten konnte der Täter auch in der näheren Umgebung nicht mehr festgestellt werden.

Wenn Sie Hinweise zum Täter geben können oder auch Ihr Fahrzeug durch die Tat beschädigt worden ist, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 in Verbindung zu setzen: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de.