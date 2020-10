Körperverletzung – Radfahrer geht auf Schülerin los

Neuhofen/Limburgerhof (ots) – Am Freitag 09.10.2020 gegen 12:30 Uhr liefen mehrere Schüler auf dem Weg parallel zur L533 von Neuhofen in Richtung Limburgerhof. Als diese sich auf der Brücke über der B9 befanden näherte sich von hinten ein Radfahrer, der die Schüler mit den Worten “Verpisst euch” zum Platz machen aufforderte.

Dies führte zunächst zu einem Streitgespräch zwischen dem Radfahrer und einer 14-jährigen Schülerin, welches derart eskalierte, dass die Schülerin durch den Radfahrer körperlich angegangen wurde.

Täterbeschreibung:

Der Radfahrer war ca. 185-190 cm groß, hatte eine trainierte Statur, Piercing in Nase und Lippe, Tunnel in beiden Ohren. Er hatte kurze dunkelblonde Haare, Bartwuchs und ein Tattoo am Hals. Bei dem Fahrrad hat es sich um ein Mountainbike mit auffallend breiten Reifen gehandelt.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Handtasche aus Kofferraum

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 09.10.2020 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 11:35 Uhr kommt es auf dem GLOBUS Parkplatz in Bobenheim-Roxheim zum Diebstahl der Handtasche einer 82-jährigen Frau aus ihrem unverschlossenen PKW. Die Geschädigte lädt ihre Einkäufe in ihren Kofferraum, legt ihre Handtasche auf diese und schließt den Kofferraumdeckel, um ihren Einkaufswagen zurück an den Unterstellplatz zu bringen.

Hierbei lässt sie ihren unverschlossen PKW für einen kurzen Moment aus den Augen. Als sie an ihr Fahrzeug zurückkehrt, stellte sie fest, dass ihre Tasche verschwunden ist.

Sachbeschädigung an 3 Fahrzeugen – Polizei sucht Zeugen

Schifferstadt (ots) – In der Nacht von Freitag 09.10.2020 auf Samstag 10.09.2020 wurden in der Burgstraße in Schifferstadt, an 3 geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 EUR.

Zeugen, die Angaben zu der Tat/ dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Sperrung der Großwiesenstraße nach schwerem Verkehrsunfall

Ludwigshafen/Altrip (ots) – Am Freitag 09.10.2020 gegen 18:30 Uhr, befuhr eine 29-Jährige mit ihrem Fahrzeug die Großwiesenstraße von Ludwigshafen nach Altrip. In einer Linkskurve kollidierte diese mit der Fahrbahnbegrenzung, überschlug sich infolgedessen mehrfach und kam schließlich im Gebüsch zum Stehen.

Durch den Verkehrsunfall wurde die Autofahrerin schwer verletzt und wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Da sich im Krankenhaus Hinweise für eine Alkoholisierung der 29-Jährigen ergaben, welche durch einen Atemalkoholtest von 1,06 Promille bestätigt werden konnten, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Das Fahrzeug, an dem etwa 10.000 Euro Schaden entstand, musste durch einen Abschleppdienst aus dem Gebüsch geborgen werden. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme musste eine Vollsperrung der Großwiesenstraße eingerichtet werden.