Landau: Die Polizei-News

Mann schlägt Kind

Landau (ots) – Vermutlich infolge einer Verkehrssituation hat ein ca. 45-50-jähriger Mann am Freitag 09.10.2020 gegen 16:55 Uhr ein 11-jähriges Mädchen in der Queichheimer Hauptstraße geohrfeigt. Eine Zeugin konnte erkennen, dass er zunächst aus einem weißen Fiat 500 aus- und anschließend wieder in diesen eingestiegen war.

Das Kennzeichen ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau in der Pfalz.

Taschendiebe im Stadtgebiet unterwegs

Landau (ots) – 10.10.2020 – Am Samstagmorgen zwischen 10-11:30 Uhr kam es im Bereich der Fußgängerzone in Landau zu zwei Taschendiebstählen. Die unbekannten Täter entwendeten in beiden Fällen, jeweils aus einer mit Reißverschluss verschlossenen Handtasche, die Geldbörse ihrer Opfer.

Die Täter gehen bei Taschendiebstählen meist sehr geschickt vor und nutzen unübersichtliche Situationen aus. Wir raten Ihnen daher: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere sollten in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper aufbewahrt werden.

Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet

Landau (ots) – Im Zeitraum 08.10.-09.10.2020 kam es im Stadtgebiet Landau zu 3Pkw-Aufbrüchen in der Maximilian-, Industrie und Queichheimer Hauptstraße. Die Polizei erbittet Hinweise unter der u.g. Nummer.

Tipps der Polizei: Schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab und lassen sie keine wertvollen Gegenstände im Fahrzeug. Sollten Sie dennoch Opfer einer solchen Straftat werden, informieren Sie umgehend die Polizei und lassen Sie die Auffindesituation des Fahrzeuges möglichst unverändert.