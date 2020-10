Unter dem Einfluss von Medikamenten stehender Falschfahrer im Stadtgebiet

Frankenthal (ots) – Am 10.10.2020 wird der hiesigen Dienststelle um 00:05 Uhr ein auffällig fahrender dunkelblauer Opel Astra gemeldet. Dieser soll die Nordbrücke soeben entgegen der Fahrtrichtung befahren haben. Im weiteren Verlauf, ebenfalls in entgegengesetzter Fahrtrichtung, sei dieser über den Kreuzungsbereich Wormser Straße/Nordring gefahren und nach links in die Kleiststraße abgebogen, wo der Mitteiler den Blickkontakt verloren hat.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung kann ein Fahrzeug, welches auffallend unsicher und fehlerhaft über die Kreuzung Wormser Straße/Industriestraße geführt wird und in Richtung Industriestraße nach links abbiegt, festgestellt werden. Bei einer Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass der 67-jährige Fahrer sichtlich verwirrt und auffällig wirkt. Es bestehen Hinweise, dass er durch Medikamente beeinträchtigt ist. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Trunkenheitsfahrt im Verkehr

Frankenthal (ots) Am Samstag 10.10.2020 um 02:58 Uhr informiert ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die hiesige Dienststelle über einen Ford Focus, der ohne eingeschaltete Beleuchtung und in Schlangenlinien durchs Stadtgebiet geführt werden würde. Das Fahrzeug kann durch die eingesetzten Beamten in der Straße Westring in Frankenthal angetroffen werden. Bei einer Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass der Fahrer des Ford Focus weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis noch nüchtern ist. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,71 Promille. Dem Fahrer wird in der Folge eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am Freitag 09.10.2020 um 16:50 Uhr kommt es an der Einmündung Kanalstraße / Foltzring in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wird der 58-Jährige Fahrer eines Pedelecs nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrer eines Peugeot 206 leicht am Sprunggelenk verletzt. Bei dem Fahrer des PKW kann während der Unfallaufnahme eine Atemalkoholkonzentration von 0,49 Promille festgestellt werden. Er wird zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Führerschein und Fahrzeugschlüssel werden sichergestellt. Der Pedelec-Fahrer hat zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm getragen.

In den letzten Jahren war ein Drittel aller verletzten Unfallbeteiligten in Frankenthal, Fahrradfahrer. Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Einbruch in Schrebergartenparzelle

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 02.10.2020 12:00 Uhr bis 10.10.2020 10:00 Uhr verschaffen sich bislang noch unbekannte Täter Zugang zu der Gartenparzelle des Geschädigten in einer Kleingartenanlage in Frankenthal Ortsteil Mörsch. Hierbei soll aus einem Geräteschuppen ein Stromerzeuger der Marke Einhell entwendet worden sein. Zeugen zum Sachverhalt oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Frankenthal: Verkehrsunfallfluchten

(ots) – Der Geschädigte stellt seinen PKW, eine graue Mercedes C-Klasse in der Zeit von 07.10.2020, 20:15 Uhr bis 09.10.2020, 17:15 Uhr, in der Flomersheimer Straße in Frankenthal ab. Der Geschädigte kann eine kreisförmige Eindellung an seinem vorderen PKW-Kennzeichen feststellen, welche augenscheinlich von einem Zusammenstoß mit einer Anhängerkupplung stammen dürfte. Das Kennzeichen wurde so tief eingedrückt, dass es auf die lackierte Stoßstange stieß und Lackschäden verursachte. Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher gibt es nicht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

(ots) – Der Geschädigte stellt seinen PKW, einen schwarzen 5er BMW in der Zeit von 09.10.2020, 06:00 Uhr bis 09.10.2020, 14:00 Uhr, in der Johann-Klein-Straße auf einem dortigen Firmenparkplatz ab. Gegen 17:30 Uhr stellt er an seiner Wohnanschrift einen Schaden am Radkasten hinten links fest. Der Geschädigte geht davon aus, dass ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer auf besagtem Parkplatz gegen sein Fahrzeug geprallt ist und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hat. Aufgrund von Lackanhaftungen dürfte es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen blauen PKW handeln. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei. Wir wollen, dass Sie sicher Leben, ihre Polizei Frankenthal.