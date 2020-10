Verkehrsunfallflucht mit falschen Personalien

Hatzenbühl (ots) – Freitagabend 09.10.2020 befuhr ein 86-jähriger Radfahrer die Gartenstraße in Hatzenbühl. In Höhe eines geparkten PKW öffnete der ca. 45-jährige Insasse die Fahrertür seines Fahrzeuges und brachte den Radfahrer zu Fall. Dieser erlitt durch den Sturz mehrere Prellungen und Schürfwunden.

Der Geschädigte erhielt vom Unfallgegner fiktive Personalien und telefonische Erreichbarkeiten. Sämtliche Kontaktversuche seitens des Radfahrers schlugen entsprechend fehl, sodass er am Folgetag die Polizei kontaktierte. Hinweise bitte an die Polizei in Wörth/Rhein.

Einbruch in Pfarrhaus

Hördt (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 9.10.2020 gegen 21:45 Uhr Zugang zum Pfarrhaus in Hördt. Sie wurden durch den Pfarrer überrascht und ergriffen die Flucht.

Die Polizei Germersheim bittet um tatrelevante Hinweise unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Berg(Pfalz) (ots) – Samstagnacht konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einer 33-jährigen Fahrzeugführerin aus Hagenbach Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab 0,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Zu einem späteren Zeitpunkt wurde ein zweiter Test durchgeführt. Anschließend konnte der Schlüssel wieder ausgehändigt werden.

Betrunkener LKW-Fahrer

Rülzheim (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt konnte am Freitag 09.10.2020 gegen 20:45 Uhr auf der B9 im Bereich Rülzheim ein LKW festgestellt werden, dessen auffällige Fahrweise wohl nicht nur durch Seitenwind verursacht wurde, weshalb das Gespann einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Schon bei Ansprache konnte bei dem 35-Jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Bei einem durchgeführten Alkoholtest konnten 1,25 Promille festgestellt werden. Die Fahrt endete auch in diesem Falle bei der Polizeiinspektion Germersheim mit Abgabe einer Blutprobe sowie des Führerscheins.

Zu tief ins Glas geschaut

Lingenfeld (ots) – Die Autofahrt eines 28-jährigen Lingenfelders endete am 09.10.2020 gegen 17:55 Uhr an einer Grundstücksmauer in Lingenfeld. Hierfür dürfte ersten Ermittlungen zufolge nicht nur eine überhöhte Geschwindigkeit ursächlich gewesen sein, sondern auch die 1,74 Promille, die bei dem Fahrer festgestellt wurden.

Die Fahrt des 28-Jährigen endete folglich bei der Polizeidienststelle in Germersheim, wo er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben durfte. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schulwegkontrollen

Germersheim (ots) – Bei einer Schulwegkontrolle an der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim, am 9.10.2020, missachteten vier Eltern das dortige Durchfahrtsverbot, um ihre Sprößlinge unmittelbar zu Schulbeginn vor dem Schuleingang abzusetzen. Durch die Beamten wurde die Thematik erörtert und die Verstöße entsprechend sanktioniert.

Ebenfalls am 9.10.2020 wurde zu Schulende eine gemeinsame Schulwegkontrolle mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Rülzheim an der IGS in Rülzheim durchgeführt. Es ergab sich ein Verstoß durch verkehrsbehinderndes Parken auf dem Gehweg.