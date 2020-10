Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 11.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 10.10.2020, stellte ein 30-jähriger Seatfahrer seinen Pkw in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Altbachstraße in Neustadt ab. In diesem Zeitraum wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer ein Schaden in Höhe von 300 Euro im Frontbereich des abgestellten Pkw verursacht. Hinweise auf einen Verursacher ergaben sich bisher nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Unfall durch heruntergefallene Brille

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 09.10.2020, befuhr eine 60-jährige aus Ruppertsberg mit ihrem Honda gegen 16:50 Uhr die L516 in Richtung Deidesheim. Kurz vor der Abfahrt nach Königsbach verlor die Ruppertsbergerin ihre getragene Brille, kam hierdurch von der Fahrbahn ab und durchfuhr mehrere Wingertszeilen am Fahrbahnrand. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro.