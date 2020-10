Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 11.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus

Bad Dürkheim (ots) – In den Abendstunden des 09.10.2020 kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Hausener Weg in Bad Dürkheim. Unbekannte Täter hebelten vermutlich mittels eines Schraubenziehers die Hauseingangstür auf und entwendeten ein im Keller ungesichert abgestelltes Mountain-Bike. An den Wohnungstüren konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Der Wert des Fahrrades wurde mit 2500EUR angegeben.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Bad Dürkheim (ots) – Am 09.10.2020 gegen 10:15 Uhr kam es im Kreisverkehr Fronhofallee, Wasserhohl, in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Eine 39-Jährige aus Hockenheim fuhr mit ihrem Ford Kuga aus Richtung Fronhofallee kommend in den genannten Kreisverkehr ein. Hierbei übersah die Pkw-Fahrerin eine 16-jährige Jugendliche aus Bad Dürkheim, welche sich mit ihrem Trekkingrad, aus Richtung Wasserhohl kommend, bereits im Kreisverkehr befand. Der Pkw stieß dabei frontal gegen das Trekkingrad, woraufhin die Jugendliche zu Boden stürzte und sich mehrere Schürfwunden zuzog. Sie begab sich im Anschluss im Beisein ihrer Mutter zu einem nahegelegenen Arzt. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Haßloch: Auto beschädigt

Haßloch (ots) – Im der Zeit von 09.10.2020, 17:00 Uhr bis 10.10.2020, 10:45 Uhr, wurde an einem in der Neugasse geparkten PKW (Tiguan) durch unbekannte(n) Täter der Scheibenwischer offensichtlich mutwillig aus der Halterung gerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die sich bitte bei der Polizeiinspektion Haßloch (Tel. 06324/9330, Email: pihassloch@polizei.rlp.de) melden sollen.

Haßloch: Unfallflucht

Haßloch (ots) – Am Samstag, 10.10.2020, zwischen 08:00 Uhr und 10:30 Uhr, kam es in der Langgasse zu einem Verkehrsunfall. Ein(e) unbekannte(r) Unfallverursacher(in) beschädigte ein am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW (VW Polo)im linken Frontbereich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzen (Tel. 06324/9330, Email: pihassloch@polizei.rlp.de).

Meckenheim: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Haßloch (ots) – In der Zeit von 07.10.2020, 14:00 Uhr bis 10.10.2020, 10:10 Uhr kam es in Meckenheim, Auf der Höhe, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der/die unbekannte(n) Täter gelangten über ein aufgebrochenes Fenster ins Haus, wo anschließend alle Räumlichkeiten durchwühlt wurden. Es wurden zwei Steiff-Teddybären im Gesamtwert von ca. 200,- Euro erbeutet. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch (Tel. 06324/9330, Email: pihassloch@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Unfallverursacher flüchtig

Haßloch (ots) – Am 10.10.2020, zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr, beschädigte ein(e) unbekannte(r) Fahrzeugführer(in) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes „Am Zwerchgraben“ ein dort geparktes Auto (VW Tiguan) im linken Heckbereich und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Am VW Tiguan entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Es werden Zeugen gesucht, die sich bitte bei der Polizeiinspektion Haßloch (Tel. 06324/9330, Email: pihassloch@polizei.rlp.de) melden sollen!

Obrigheim: Brand in Seniorenheim

Obrigheim/Pfalz (ots) – Etwa 120 Einsatzkräfte bestehend aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, befanden sich am Sonntag, 11.10.2020 in Obrigheim im Einsatz. Dort wurde gegen 06:20 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Seniorenheim gemeldet. Durch die Feuerwehren Grünstadt und Leininger Land wurde der Brand in einem Heizkeller des Gebäudes gelöscht. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Brand aus einem technischen Defekt resultieren. Die Bewohner des Hauses kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Lediglich eine 32-jährige Pflegerin klagte über Atemwegsbeschwerden und wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine 87-jährige Bewohnerin klagte über leichte Herzbeschwerden, welche möglicherweise durch die Aufregung entstanden. Auch sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 75 000 EUR. Das Wohnheim ist derzeit nicht bewohnbar und die Bewohner wurden vorübergehend auf umliegende Pflegeheime verteilt.

Haßloch: Sachbeschädigungen an zwei geparkten PKW

Haßloch (ots) – In der Zeit von 09.10.2020, 17:00 Uhr bis 10.10.2020, 12:00 Uhr, wurden durch unbekannte(n) Täter in der Muskatellerstraße auf einem Parkplatz zwei PKW (Mini Cooper und Mercedes-Benz) jeweils auf der Beifahrerseite erheblich zerkratzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 4000,- Euro. Es werden Zeugen gesucht, die gebeten werden, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch (Tel. 06324/9330, Email: pihassloch@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Kallstadt: Gefährdung des Straßenverkehrs

Kallstadt (ots) – Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Kallstadt. Der 75-jährige Fahrer eines Audis kam aufgrund eines Sekundenschlafes von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem Transporter. Eine entgegenkommende Fahrerin eines Opels konnte einen Frontalzusammenstoß durch Ausweichen vermeiden, wurde jedoch an der Fahrerseite getroffen. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf ca. 39000EUR geschätzt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

Haßloch: Alkoholisierter Autofahrer

Haßloch (ots) -Am Freitag, 09.10.2020 gegen 17:10 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Haßloch in der Rotkreuzstraße einen 41-jährigen Autofahrer. Während der Kontrolle wurde beim Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest am Kontrollort ergab eine Konzentration von 0,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein im Nachgang auf einer Polizeidienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte eine Atemalkoholkonzentration von 0,31 mg/l. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. Dem Fahrer drohen ein Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte in Flensburg sowie 500 Euro Bußgeld.