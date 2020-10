Kreis Bad Dürkheim: 50 x 1.000 Euro für Vereine – Große Spendenaktion der Sparkasse Rhein-Haardt

Bad Dürkheim – Die Sparkasse Rhein-Haardt hat dieses Jahr eine ganz besondere Spendenaktion ins Leben gerufen. Bedingt durch den Corona-Lockdown und die daraus resultierenden Einschränkungen konnten Vereine keine Veranstaltungen durchführen. Finanzielle Einbußen und Ausfälle waren die Folge. Mit 50 Hilfspaketen über jeweils 1.000 Euro unterstützt die Sparkasse die Vereine.

Insgesamt 257 gemeinnützige Vereine und Institutionen aus dem kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich hatten sich für eines der Hilfspakete beworben. Voraussetzung war, dass diese ihren Sitz im Landkreis Bad Dürkheim, in der Stadt Neustadt an der Weinstraße oder Frankenthal haben und bis Ende Juli online einen Antrag gestellt hatten.

Eine vierköpfige Jury hat es sich zur Aufgabe gemacht, besonders förderwürdige Vereine bzw. Institutionen auszuwählen. Um eine möglichst gerechte, an die Größenordnung des Landkreises und der Städte angelehnte Verteilung zu gewährleisten, wurden dem Landkreis Bad Dürkheim 30 Hilfspakete und den Städten Neustadt an der Weinstraße sowie Frankenthal jeweils 10 Hilfspakete zugeteilt.

Der FV 1924 Freinsheim e.V. erhielt an diesem Tag symbolisch als einer von insgesamt 30 Vereinen aus dem Landkreis eine Spende über 1.000 Euro. „Die Pandemie und der Lockdown haben so vielen Vereinen und Institutionen schwer zugesetzt. Wir sind froh, dass wir mit den Hilfspaketen die Vereine in dieser schwierigen Zeit unterstützen können,“ sind sich Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld und Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Andreas Ott einig.

Außer dem FV 1924 Freinsheim e.V., dessen Jugend sich mindestens genauso über die willkommene Spende freute wie der Vorsitzende des Vereins, Thomas Schmidt, haben folgende 29 weitere Vereine mit Sitz im Landkreis Bad Dürkheim ihr Spenden-Hilfspaket über jeweils 1.000 Euro erhalten:

Altenhilfe Bad Dürkheim e.V., ASV Weisenheim am Sand e.V., ATSV 1884 e.V. Wattenheim, Bad Dürkheimer Tafel e.V., Chorgemeinschaft MGV 1845 Ellerstadt e.V., Ebertsheimer Bildungsinitiative EBI e.V., Förderverein Alte Georgskirche Wachenheim e.V., Förderverein Burgbad Altleiningen e.V., Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Lambrecht (Pfalz) e.V. , Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Neuleiningen e.V., Förderverein der IGS Grünstadt e.V., Förderverein ev. Kindertagesstätte „Sonnenblume“ e.V., Förderverein Jugend- und Breitensport Leiningerland e.V., Förderverein Schwimmbad Hettenleidelheim e.V., KSV Grünstadt e.V., Lebenshilfe Bad Dürkheim e.V., Museumsgesellschaft Bad Dürkheim e.V., Musikschule Freinsheim e.V., Musikschule Leiningerland e.V., Musikverein Elmstein e.V., Musikverein Esthal 1976 e.V., Offene Kreativ-Werkstatt e.V., PSP Psychosoziale Projekte Leiningerland e.V., Reit- und Fahrverein Weisenheim am Sand e.V., TC Grün-Weiß Dirmstein e.V., TSG Tiefenthal e.V., TSV Bockenheim e.V., TSV Carlsberg 1900 e.V., Turn- und Sportverein Dirmstein e.V.