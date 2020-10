Haßloch: Katrin Geelvink – „Träum weiter…!“ am 13. November 2020

Haßloch – Katrin Geelvink trifft den richtigen Ton! Ob laut oder leise, schräg oder tiefsinnig. Ihre Lieder über die großen und kleinen Dramen des Alltags überraschen immer wieder mit kreativen Lösungsansätzen.

Mit ureigenem Humor und ihrer Campanula, einem Cello, ausgerüstet mit 16 verstärkenden Resonanzsaiten, mit dem sie sich virtuos begleitet, verpackt diese Ausnahmekünstlerin die Tücken des Lebens in kurzweilige Musik-Geschichten. Das ist so unterhaltsam und amüsant, dass man ihnen von nun an viel öfter begegnen möchte.

KATRIN GEELVINK “Träum’ weiter”

Freitag 13.11.2020, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr), Saal Löwer, Langgasse 66, 67454 Haßloch

