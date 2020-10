In einer immer globaler vernetzten Welt ist es heute in vielen Berufen fast unumgänglich eine oder mehrere Fremdsprachen zu beherrschen.

Sei es, weil das Unternehmen, bei dem man sich bewerben möchte, international agiert oder weil die Verständigung mit den Kollegen erleichtert wird, Fremdsprachen erhöhen die Berufschancen.

Viele Unternehmen fordern in ihren Stellenausschreibungen bereits sehr gute Englischkenntnisse der zukünftigen Mitarbeiter und wer die englische Sprache noch nicht beherrscht, kann Nachhilfe in Englisch nehmen. Die Englisch Nachhilfe findet per Skype statt und ist somit sogar unabhängig vom Wohnort.

Doch welche Vorteile haben Sprachkenntnisse im beruflichen Kontext wirklich und können die Karrierechancen tatsächlich durch das Erlernen einer neuen Sprache verbessert werden?

Berufliche Vorteile dank Fremdsprache

Die Liste der Vorteile, die Menschen haben, die eine oder mehrere Fremdsprachen sprechen, ist lang und reicht von sozialen Kompetenzen bis hin zu spannenden Angeboten für berufliche Herausforderungen im Ausland. Wer sich dessen bewusst ist, investiert gerne in Englisch Nachhilfe, um diese Chancen wahrzunehmen.

1. Mehr Auswahl auf dem Jobmarkt

Viele Unternehmen sind heute international, deshalb sind Englischkenntnisse in vielen Stellenbeschreibungen bereits ein entscheidendes Kriterium, während weitere Sprachkenntnisse erwünscht sind. Nachhilfe in Englisch kann Bewerbern eine breite Auswahl an interessanten Jobs eröffnen. Dies gilt auch für Unternehmen, die nicht international sind, jedoch international agieren, denn oft stammen Lieferanten, Kunden oder auch Investoren aus anderen Ländern und die geteilte Sprache ist Englisch.

2. Vorteile gegenüber Konkurrenten

Zwar haben die meisten Menschen heutzutage Englisch in der Schule oder auch im Studium gelernt, doch die wenigsten fühlen sich in der Sprache gefestigt. Das liegt häufig daran, dass die grundlegenden Kenntnisse vermittelt wurden, die regelmäßige Praxis allerdings fehlt. Englisch lernen online schließt diese Lücke zwischen Grundkenntnissen und Praxis und verschafft Menschen, die sich für Nachhilfe in Englisch entscheiden, so einen Vorsprung gegenüber jenen, die ihre Sprachkenntnisse nicht verbessern.

3. Internationale Karriere

Im Ausland zu arbeiten, kann eine spannende und lehrreiche Erfahrung sein, die denen verschlossen bleibt, die über keine besonderen Sprachkenntnisse verfügen. Gerade in den USA, in England oder auch in Australien und Neuseeland werden hervorragende Englischkenntnisse auch den privaten Alltag und das Entdecken der Kultur des Landes erheblich erleichtern. In anderen Ländern kann es wiederum wertvoll sein, die jeweilige Landessprache zumindest in den Grundzügen zu lernen, um für eine bessere Verständigung mit den dort lebenden Menschen zu sorgen. Im beruflichen Kontext reicht Englisch häufig aus und auch noch während dem Auslandsaufenthalt kann Englisch lernen online für das nötige grammatikalische Grundgerüst sorgen.

4. Bessere Networking-Fähigkeiten

Menschen, die gutes Networking beherrschen, haben fast ebenso viele berufliche Vorteile, wie Menschen, die in Fremdsprachen sattelfest sind. Viele Jobs werden gar nicht erst ausgeschrieben, sondern über das eigene berufliche Netzwerk vergeben und auch hier sind Sprachkenntnisse von Vorteil. Wer Englisch spricht, kann sich ein breiteres Netzwerk erschließen und sich so eine größere Jobauswahl ermöglichen. Sprachbarrieren können mit Leichtigkeit überwunden werden.

5. Verbesserung der sozialen Kompetenzen

Dieser Punkt wird oftmals unterschätzt, obwohl er von immenser Wichtigkeit ist. Englisch Nachhilfe und das Erlernen von Sprachen im Allgemeinen verbessert die Kommunikationsfähigkeit und erleichtert den Umgang mit neuen Herausforderungen, die sich im Berufsleben immer wieder ergeben. Durch den Prozess etwas Neues zu erlernen, steigt auch die Offenheit gegenüber Veränderungen und Neuem.

Das Gehirn profitiert ebenfalls, denn wer regelmäßig zwischen verschiedenen Sprachen hin und her wechselt, kann auch leichter zwischen Aufgaben hin und her springen und in Stresssituationen leichter Lösungen erarbeiten.

Englisch lernen online erfordert zudem Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen und diese Eigenschaften wirken sich immer positiv auf das Berufsleben aus.

Online Englisch Nachhilfe

Englisch lernen online ist dank zahlreicher digitaler Anbieter ganz einfach und unabhängig von dem derzeitigen Sprachniveau. Ob mithilfe von Apps, Kurs- oder Nachhilfeplattformen, jeder kann sich sein persönliches Lernprogramm individuell zusammenstellen. Viele Apps sind in der Basisversion sogar kostenlos, während die Preise für Nachhilfelehrer je nach Kompetenz variieren können.

Der Vorteil bei der gezielten Nachhilfe in Englisch ist, dass der Lehrer seinen Unterricht auf die Bedürfnisse des Schülers anpasst. Die Online Nachhilfe ist vor allem auch für Berufstätige geeignet, die oft keine Zeit haben, zu festen Kursen zu gehen.

Auch Personen, die auf den Englischunterricht in der Schule lieber verzichtet hätten, kann die Nachhilfe in Englisch so zu einer angenehmen Erfahrung werden, die nicht nur berufliche Chancen, sondern auch andere Vorteile mit sich bringt.