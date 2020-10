Karlsruhe – Zwei Fahrraddiebe in Karlsruher Südstadt gefasst

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr konnte in der

Vincenz-Prießnitz-Straße durch die Hilfe eines Geschädigten gleich zwei

Fahrraddiebe ergriffen werden, die ihre gestohlenen Räder auf einer

Internetplattform angeboten hatten.

Der Bürger hatte sein gestohlenes Fahrrad zuvor im Internet entdeckt und sich

mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt. Über das geplante Treffen für den

Verkauf informierte er die Polizei.

Weitere Recherchen ergaben, dass das Rad sogar ein zweites Mal, nun aber unter

dem Namen eines anderen Verkäufers eingestellt war. An der Übergabeörtlichkeit

erschien zunächst der mutmaßliche erste Anbieter mit dem gestohlenen Fahrrad.

Der 19-Jährige konnte dabei von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen

werden. Zur selben Zeit fuhr dort in verdächtiger Weise ein weiterer junger Mann

auch auf einem Fahrrad vorbei. Bei seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass

auch der 18-Jährige ein entwendetes Fahrrad mitführte. Er gestand den Beamten

gegenüber zudem seine Beteiligung an dem Diebstahl des ersten feilgebotenen

Fahrrades.

Der Besitzer des zweiten Fahrrades meldete sich erst am Freitag bei der Polizei,

um sein Fahrrad als gestohlen zu melden. Zu seiner freudigen Überraschung konnte

ihm mitgeteilt werden, dass sein Fahrrad bereits sichergestellt sei und auch der

mutmaßliche Täter bereits am Donnerstag gefasst wurde.

Beide Fahrraddiebe, die sich zuvor schon kannten und im Bereich der

Drogenkriminalität auffällig waren, müssen nun mit einer Anzeige wegen besonders

schweren Diebstahls von Fahrrädern rechnen.

Karlsruhe – Überfall in Wohnung

Karlsruhe (ots) – Zwei Unbekannte sind am Donnerstagmorgen in eine Wohnung in

der Karlsruher Oststadt eingedrungen und haben dem 44-jährigen Bewohner

gewaltsam den Geldbeutel mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag

entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter gegen 08:40 Uhr gewaltsam

die Eingangstür einer in einem Mehrfamilienhaus in der Humboldtstraße gelegenen

Wohnung. Der noch schlafende Geschädigte wurde unmittelbar von einem der Täter

mit Schlägen traktiert, während sein Komplize die Wohnung nach Wertgegenständen

durchsuchte. Nach kurzer Zeit flüchteten die Unbekannten aus der Wohnung und

entfernten sich in Richtung Essenweinstraße, wobei sie den Geldbeutel des

44-Jährigen mit sich nahmen.

Der Geschädigte erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen, lehnte aber eine

Behandlung im Krankenhaus ab.

Einer der Täter wird als etwa 180 cm groß mit blonden Haaren beschrieben und auf

Mitte 20 bis Anfang 30 geschätzt. Der zweite Täter wird etwas kleiner und mit

schwarzen Haaren sowie einem Schnauzer beschrieben. Sein Alter wird auf Mitte

geschätzt. Einer der beiden Täter flüchtete nach der Tat mit einem Fahrrad, zu

dem Rad liegt jedoch keine nähere Beschreibung vor.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise

auf die flüchtigen Täter geben kann wird gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – 25-Jähriger fährt betrunken Fahrrad

Ettlingen (ots) – In der Nacht zum Freitag ertappte die Polizei einen erheblich

betrunkenen Fahrradfahrer in Ettlingen.

Gegen 00.50 Uhr fuhr der 25-Jährige auf der Karlsruher Straße stadteinwärts, wo

er den Beamten in Schlangenlinien fahrend auffiel. Bei einer anschließenden

Verkehrskontrolle stellte sich bei einem Vortest heraus, dass der Mann 1,68

Promille intus hatte. Das Fahrrad stellten die Polizeibeamten vorläufig sicher,

da es möglicherweise gestohlen sein könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern noch

an.

Der Mann muss nun zumindest mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr

rechnen.

Linkenheim-Hochstetten – 24-Jähriger geht mit Waffe auf Bekannten los

Linkenheim-Hochstetten (ots) – In der Nacht zum Freitag ging in

Linkenheim-Hochstetten ein 24-jähriger Mann mit einer Luftdruckwaffe in der Hand

auf einen 26 Jahre alten Bekannten los. Es kam in der Folge zur körperlichen

Auseinandersetzung, bei der die zwei Männer leicht verletzt wurden. Der

anschließend auf einem Fahrrad geflüchtete 24-Jährige konnte von den alarmierten

Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt an seiner Wohnung angetroffen

werden. Er stand laut Vortest mit 1,62 Promille unter Alkohol. Zudem fanden die

Ordnungshüter in der Wohnung geringe Mengen Marihuana, eine Softairpistole sowie

ein Luftdruckgewehr.

Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern die polizeilichen

Ermittlungen noch an.

Karlsruhe – Unbekannte werfen Gegenstände in Kirche umher

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstagnachmittag

einige Gegenstände in der katholischen Kirchengemeinde Herz-Jesu in Karlsruhe.

Gegen 16:15 Uhr warfen die Personen diverse Gegenstände und Flyer in der

Kirchengemeinde der Grenadierstraße umher. Durch einen Zeugen wurde berichtet,

dass er zwei schätzungsweise 10-jährige Jungs beobachtete, wie sie kurz nach dem

Vorfall lachend aus der Gemeinde rannten. Ob die Jungs für die

Sachbeschädigungen infrage kommen, bedarf der weiteren Ermittlung. Der hierbei

entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Einbrecher stehlen Baugeräte im Wert von mehreren tausend Euro

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter entwendeten am Mittwochabend mehrere

Maschinen aus einer Baustelle in Karlsruhe.

Die Diebe stiegen gegen 17:30 Uhr über einen Zaun in das Baugelände in der

Durmersheimer Straße ein. Anschließen kletterten sie durch eine kleine Öffnung

in den Kellerraum, wo sie letztendlich die Maschinen einer Installationsfirma

mitnahmen.

Der Wert des Diebesgutes wird auf ungefähr 4000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet deshalb um Zeugenhinweise unter der

Telefonnummer 0721/666-3611.

Karlsruhe – Dieb entwendet Geldkassette aus Büroraum

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat im Zeitraum von Dienstag 13 Uhr

bis Donnerstag 14:30 Uhr aus einem Büroraum in der Durlacher Gritznerstraße eine

Geldkassette an sich genommen.

In einem unbemerkten Augenblick entwendete der Dieb aus einer unverschlossenen

Schreibtischschublade des Büroraums die Geldkassette. Mit seiner Beute in Höhe

von mehreren hundert Euro verschwand der Langfinger bislang unerkannt.

Karlsruhe – Fahrbahn durch Glas verunreinigt

Karlsruhe (ots) – Ein 19-jähriger alkoholisierter Mann hat am späten

Donnerstagabend einen mit Leergut befüllten Einkaufswagen auf der Rheinstraße

absichtlich umgestoßen, sodass die gesamte Fahrbahn mit Glasscherben übersät

war. Glücklicherweise wurden vermutlich keine Fahrzeuge durch die Scherben

beschädigt. Anschließend ging er weiter. Auf seinem Weg über die Marktstraße in

Richtung Hardtstraße trat er an mindestens einem geparkten Fahrzeug den

Außenspiegel ab. Durch Anwohner war die Polizei verständigt worden, die den

19-Jährigen in der Stoesserstraße festnehmen konnte. Der junge Mann wird wegen

des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung angezeigt,

die Fahrbahn in der Rheinstraße konnte durch Mitarbeiter der Stadt Karlsruhe

gereinigt werden.

Karlsruhe – Unter Drogeneinfluss und unter Alkoholeinwirkung auf E-Scooter unterwegs

Karlsruhe (ots) – Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und unter

Alkoholeinwirkung fuhr am Donnerstagabend ein 34-Jähriger mit einem E-Scooter

auf der Hagsfelder Allee.

Kurz nach 23:30 Uhr fiel der Fahrer einer Streifenwagenbesatzung des

Polizeireviers Durlach auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die

Beamten bei dem 34-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast ein Promille. Zudem hegten sie den

Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Der

Verdacht der Einsatzkräfte bestätigte sich schließlich, als ein

Drogenschnelltest beim 34-Jährigen positiv ausfiel. Durch einen Arzt wurde

anschließend auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit

einer Anzeige rechnen.

Bretten – Unter Drogeneinfluss am Steuer

Karlsruhe (ots) – Eine 19-jährige Frau am Steuer eines Pkw fiel am frühen

Freitagmorgen, gegen 3.45 Uhr, einer Polizeistreife in der Wilhelmstraße in

Bretten auf. Die Frau wurde von den Polizeibeamten kontrolliert. Sie stellten

fest, dass die Frau wohl unter Drogeneinfluss stand. Auf dem Revier wurde der

jungen Frau eine Blutprobe entnommen. Sie wird wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.