Mannheim: 23-jähriger Mann wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte u.a. im beschleunigten Verfahren verhandelt

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Ein 23-jähriger Mann soll am Mittwoch, 07.10.2020 gegen 15:50 Uhr vor einem

Lebensmittelmarkt in der Neckarvorlandstraße in Mannheim mit einem weiteren Mann

in einen Streit geraten sein, der zu eskalieren drohte. Zur Klärung wurden

Polizeibeamte hinzugezogen, die daraufhin die Personalien der beiden Beteiligten

erheben wollten. Hierbei verweigerte der 23-Jährige die Angabe seiner

Personalien. Als die Beamten ihn sodann zur Personalienfeststellung mit auf das

Revier nehmen wollten, soll er sich der Maßnahme durch Losreißen und Weglaufen

entzogen haben. Bei dem Versuch der Polizeibeamten, den 23-Jährigen

festzuhalten, stürzten sie mit dem 23-Jährigen zu Boden, woraufhin dieser

begonnen haben soll, mit den Füßen nach einem Beamten zu treten. Dabei erlitt

der Polizeibeamte Verletzungen an Knöchel, Knie und Händen. Zudem soll der

23-Jährige die Beamten mit dem Tode bedroht und mit unflätigen Worten der

Gossensprache beleidigt haben.

Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem beschleunigten Verfahren

zugeführt. Im Rahmen der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Mannheim am

08.10.2020 wurde der 23-Jährige wegen tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung,

Beleidigung und Bedrohung zu vier Monaten Freiheitsstrafe zur Bewährung, 50

Arbeitsstunden sowie zur Teilnahme an einem Antiaggressionstraining verurteilt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mannheim/Sandhofen: Trickdiebstahl – Zeugen gesucht

Mannheim/Sandhofen (ots) – Am Donnerstag kam es gegen 14:15 Uhr zu einem

Trickdiebstahl in der Memeler Straße im Mannheimer Stadtteil Sandhofen.

Ein bislang unbekannter Täter klingelte an der Haustür einer Seniorin und gab

an, dass er die Telefonnummer des ADAC benötige, da sein Auto stehen geblieben

sei. Um die ADAC-Karte aus dem Geldbeutel der Geschädigten zu holen, welche sich

nur schwer löste, nahm der Täter diesen für einen kurzen Moment in die Hand.

Hierbei entwendete er Bargeld im Wert von über 200 Euro, was die Seniorin erst

beim späteren Einkauf bemerkte. Eine eingeleitete Funksofortfahndung der Polizei

verlief ohne Erfolg.

Beschrieben wird der Tatverdächtige wie folgt:

Anfang bis Mitte 40; schütteres dunkles, kurzes Haar; ca. 165cm groß; schlank;

sonnengebräunte Haut. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Lederjacke und eine

Jeans.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeiposten Mannheim-Schönau unter der Telefonnummer 0621/1285404 in

Verbindung zu setzen. Die Polizei warnt an dieser Stelle noch einmal vor

Trickbetrügern, die ihre Maschen häufig ändern oder der Situation anpassen.

Unser Rat: Übergeben sie Unbekannten nie ihre Wertgegenstände und rufen sie bei

Verdacht die Polizei.

Mannheim/Rheinau: Hoher Sachschaden durch zerkratzte Pkw – Polizei sucht Zeugen

Mannheim/Rheinau (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von

Mittwochabend bis Donnerstagmorgen mehrere Pkw, die auf einem Firmenparkplatz in

der Besselstraße abgestellt waren. An insgesamt vier Kraftfahrzeugen wurde der

Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft

sich auf ca. 20.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/833970 in

Verbindung zu setzen.

Mannheim-Vogelstang: Einbruch in Baustelle – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen

unbekannte Täter in eine Baustelle im Stadtteil Vogelstang ein. Die Einbrecher

durchtrennten zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr mit einer Flex die

mit drei Schlössern versehene Stahlkette auf, mit der ein auf einer Baustelle in

der Radeberger Straße abgestellter Baucontainer gesichert war. Daraus

entwendeten sie verschiedene Werkzeuge, unter anderem zwei Kreissägen. Der

Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.:

0621/71849-0 zu melden.