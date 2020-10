Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Hanfplantage in Wohnung festgestellt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In einer Wohnung in Schwetzingen wurde

am Donnerstagnachmittag eine Hanfplantage festgestellt. Aufgrund eines anonymen

Hinweises überprüften Beamte des Polizeireviers Schwetzingen kurz nach 15 Uhr

die Wohnung eines 37-jährigen Mannes in der Mannheimer Straße. Dabei wurde eine

sogenannte Indoor-Plantage mit rund 130 Hanfpflanzen in zwei Räumen und auf dem

Balkon der Wohnung festgestellt. Die aufgefundenen Pflanzen wurden abgeerntet

und sichergestellt. Darüber hinaus stellten die Beamten über 1,1 Kilogramm

bereits abgeerntete Marihuana-Blüten und Blattmaterial, über 50

Ecstasy-Tabletten sowie mehrere Waffen sicher.

Die weiteren Ermittlungen wegen unerlaubten Herstellens und Handelns mit

Betäubungsmitteln durch das Polizeirevier Schwetzingen dauern an.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Pkw zerkratzt – Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag zerkratzte ein

noch unbekannter Täter im Zeitraum von 13 Uhr bis 15:30 Uhr fünf Fahrzeuge in

der Heidelberger Straße. Hierbei wurde jeweils die rechte Fahrzeugseite

beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/93050 in

Verbindung zu setzen.

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schulgebäude – Zeugen gesucht

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von

Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen drangen unbekannte Täter in die

Räumlichkeiten der Grundschule Großsachsen ein. Sie verschafften sich Zutritt,

indem sie das Fenster eines Klassenzimmers mit einem Stein beschädigten. Im

Schulgebäude selbst wurden verschiedenste Behältnisse des Lehrer- und

Kernzeitzimmers durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht

fest. Der entstandene Sachschaden am zerbrochenen Fenster beläuft sich auf ca.

600 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeiposten Schriesheim unter der Telefonnummer 06203/61301 in

Verbindung zu setzen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Alle vier Räder mit Alufelgen von geparktem Audi gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch (7.10.2020), 8

Uhr und Donnerstag, 8.10 Uhr haben unbekannte Täter von einem auf dem Parkplatz

der Akademie für Deutsches Bäckerhandwerk in der Gorxheimer Talstraße geparkten

blauen Audi A 5 sämtliche Räder mit Alufelgen entwendet. Der Diebstahlsschaden

beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 beim

Polizeirevier Weinheim zu melden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall an Kreuzung – drei Leichtverletzte – Sachschaden 40.000 Euro

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Unfall am Donnerstagabend um

23.15 Uhr an der Kreuzung Carl-Benz-Straße/Heinrich-Lanz-Straße/Im Heckengarten

wurde drei Beteiligte leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand

Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Die 18-jährige Fahrerin eines Audi war auf der

Carl-Benz-Straße stadteinwärts unterwegs, als es zur Kollision mit dem

69-jährigen Fahrer eines VW Golf kam, der aus der Heinrich-Lanz-Straße kam und

geradeaus die Kreuzung überqueren wollte. Beide Fahrer sowie ein 18-jähriger

Beifahrer in dem Audi wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus nach

Heidelberg eingeliefert.

Sinsheim-Eschelbach/Rhein-Neckar-Kreis: VW-Multivan vom Gelände eines Autohändlers entwendet – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Mittwochabend gegen 23.10 Uhr

entwendeten bislang unbekannte Täter vom Gelände eines Autohändlers in der

Eichtersheimer Straße einen weißen VW MultivanT 6 im Wert von ca. 40.000 Euro.

Die Täter hatten einen Bauzaun geöffnet und fuhren mit dem gestohlenen Auto über

eine angrenzende Grünfläche und weiter in Richtung der Ortsmitte. Der Diebstahl

wurde erst am Donnerstagnachmittag bemerkt. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige

Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei

der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

St. Leon/Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Über Kreisel gefahren und seitlich gegen Lkw geprallt – 64-jähriger Fahrer leicht verletzt – Atemalkoholtest über 2,2 Promille

St. Leon/Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitag

gegen 9.30 Uhr am Kreisverkehr An der Autobahn/Im Schiff/L 546 beim

Kulturzentrum Harres wurde ein 64-jähriger Fahrer eines Ford Focus leicht

verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt wurde

er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schwetzingen gebracht. Der

64-Jährige war zu schnell unterwegs und stand zudem unter Alkoholeinwirkung.

Dies hatte zur Folge, dass er geradeaus über den Kreisel fuhr und seitlich gegen

einen Lkw prallte. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen unglaublichen

Wert von über 2,2 Promille. Im Krankenhaus wurde dem Fahrer eine Blutprobe

entnommen. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen

bis gegen 10.35 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die weiteren

Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch.