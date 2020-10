Heidelberg-Weststadt: Skrupellose Trickdiebe erleichtern 96-Jährige um ihre Wertsachen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt (ots) – Ungebetenen Besuch erhielt am Mittwochnachmittag

eine 96-jährige Frau im Stadtteil Weststadt. Gegen 14 Uhr klingelte eine

unbekannte Frau an der Tür der Seniorin und gab vor, dringend die Nachbarin

erreichen zu müssen. Sie habe schon an deren Tür geklingelt, diese öffne

allerdings nicht. Und nun bat die Unbekannte um die Telefonnummer der Nachbarin,

um sie telefonisch erreichen zu können. Die 96-Jährige begab sich daraufhin in

die Küche ihrer Wohnung, um aus ihrem Telefonbuch die Nummer herauszusuchen. Die

unbekannte Frau folgte der Seniorin unaufgefordert und verwickelte diese in ein

längeres Gespräch. Nach einigen Minuten hatte sie Seniorin die Telefonnummer

herausgesucht und bat die ungebetene Besucherin aus der Wohnung. Erst am

folgenden Tag bemerkte das bis dahin ahnungslose Opfer, dass sie auf eine

Trickdiebin hereingefallen war und nun ihr gesamter Schmuck fehlte. Offenbar

hatte sich während des Gesprächs mit der Unbekannte eine zweite Person in die

Wohnung geschlichen und aus einer Schmuckschatulle Gold- und Edelsteinschmuck

entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens lässt sich nicht beziffern.

Die unbekannte weibliche Person wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

Ca. 50 bis 60 Jahre alt

Ca. 160 cm groß

Weiße Hautfarbe

Untersetzte Figur

Rundes Gesicht

Sprach gebrochen Deutsch

Trug eine Mütze und sehr dunkle Kleidung

War auffallend gut gekleidet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Frau geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu

melden.

Aus gegebenen Anlass weist die Polizei nochmals auf nachfolgende Tipps hin und

bittet, diese zu beherzigen:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder

mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer

Türsprechanlage Gebrauch.

Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie

die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine

Vertrauensperson anwesend ist.

an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas

Wasser): Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen?

Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine

Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine

(abgelegene) Privatwohnung?

Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte

(Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie

dabei die Tür geschlossen.

energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden

Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und

übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Heidelberg-Weststadt: Fahrradfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich dabei

Heidelberg-Weststadt (ots) – Zu einem Unfall kam es am Donnerstag gegen 16:30

Uhr an der Kreuzung Bierhelderhofweg/Kühruhweg. Ein 72-jähriger Fahrradfahrer

war auf dem Bierhelderhofweg bergababwärts unterwegs, als er in der Linkskurve

zum Steigerweg auf nasser Fahrbahn und auf Laub wegrutschte und stürzte. Der

Mann zog sich dabei eine Kopfverletzung zu und war kurze Zeit bewusstlos. Er

wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.