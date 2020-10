Kreis Kaiserslautern: Corona-Gefahrenstufe orange im Landkreis, gelb in der Stadt Kaiserslautern

Kaiserslautern – Nach der Entwicklung des Infektionsgeschehens der vergangenen Tage hat Landrat Ralf Leßmeister die Verantwortlichen der Corona-Task-Force des Landes über die aktuelle Lage im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes in Kenntnis gesetzt. Im Laufe des heutigen Tages sind die Inzidenzzahlen angestiegen, was nachfolgend dazu führte, dass der Landkreis von der Warnstufe „gelb“ in die Gefahrenstufe „orange“ eingestuft wurde. Die Stadt Kaiserslautern befindet sich hingegen in der Warnstufe „gelb“.

Aufgrund dieser Entwicklung wurde am Freitag dieser Woche die Corona-Task-Force des Landes unter Leitung des Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Detlef Placzek, einberufen.

Zu den Mitgliedern dieser lokalen Corona-Task-Force zählen Vertreter des Gesundheitsministeriums, des Innenministeriums, des Bildungsministeriums, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, der Kommunalen Spitzenverbände sowie der lokalen Polizeibehörde. Als Vertreter der betroffenen Kommune nahm Landrat Ralf Leßmeister, die Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt, Kreisbeigeordneter und Leiter des Corona Krisenstabes Peter Schmidt sowie die Leiterin des Gesundheitsamtes Kaiserslautern, Frau Dr. Christiane Steinebrei, an der Telefonkonferenz teil.

Landrat Leßmeister unterrichtete die Corona-Task-Force über die aktuelle Lage vor Ort und stimmte die weitere Vorgehensweise mit den Vertreter/innen der Task-Force ab. Der Anstieg der Zahlen von Menschen, die mit Corona-Infektionen registriert sind, lässt sich weitestgehend auf klar definierte Infektionsgeschehnisse im Gastronomiebereich und Auswirkungen von Familienfeiern außerhalb unseres Gesundheitsamtsbezirks sowie in rein familiäre Bereiche, insbesondere in den Verbandsgemeinden Landstuhl und Ramstein-Miesenbach, zurückführen.

Als Sofortmaßnahme wird es vermehrte Kontrollen der Ordnungsbehörden sowie der Polizei und amerikanischen Militärpolizei geben. Weiterhin wird appelliert, dass die AHA-Regeln (Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske tragen) eingehalten und beachtet werden.

Das Gesundheitsamt befindet sich ebenfalls im engen Austausch mit den Verantwortlichen der Streitkräfte. Weitere Maßnahmen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt getroffen.

Im Anschluss an die Telefonkonferenz der Corona-Task-Force informierte Landrat Leßmeister in einer gesonderten Telefonkonferenz die Bürgermeisterin und Bürgermeister der Verbandsgemeinden und stimmte die weitere Vorgehensweise sowie weitere Maßnahmen ebenfalls ab.

Besonders in den beiden am stärksten betroffenen Verbandsgemeinden Landstuhl und Ramstein-Miesenbach werden verstärkt Kontrollen durch die Ordnungsbehörden, insbesondere an den Wochenenden, erfolgen. Der Gastronomiebereich wird nochmals besonders darauf hingewiesen, die geltenden Bestimmungen zur Führung einer Gaststätte (Hygienevorschriften, Abstandsregeln, Kontaktnachverfolgung) einzuhalten.

Für das morgen stattfindende Drittligaspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Waldhof Mannheim sind nach der jetzigen Warnstufe „gelb“ für die Stadt Kaiserslautern keine gesonderten Maßnahmen erforderlich und es kann wie geplant stattfinden. Es wird nochmals ausdrücklich auf die geltenden Regeln der Corona-Bekämpfungsverordnung hingewiesen und vermehrt Kontrollen der Polizei und Ordnungsbehörde geben.

Im Übrigen kann man unter www.corona.rlp.de die aktuellen Informationen über den Corona Warn- und Aktionsplan Rheinland-Pfalz regelmäßig abrufen.