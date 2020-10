Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (08.10.), gegen Mitternacht, parkte ein 19-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen grünen Audi A4, entgegen der Fahrtrichtung, in der Glockenstraße in Heenes. Als der Mann am Donnerstagmittag, um 12:45 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen Audi A4 an der rechten Fahrzeugseite beschädigt hatte und die Unfallstelle verließ, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall bei Überholmanöver

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (08.10.), gegen 21:45 Uhr, befuhren ein 54-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Daimler ML 350 und eine 29-jährige Frau aus Kirchheim mit ihrem Audi A3 die Dippelstraße in Richtung Schillerplatz. Hier versuchte die 29-jährige Kirchheimerin den 54-jähriger Mann aus Bad Hersfeld rechts zu überholen. Dies misslang jedoch aufgrund der zu schmalen Fahrbahnbreite. So geriet die Frau mit ihrem Audi an den rechten Fahrbahnrand und streifte auch den Daimler des 54-jährigen Mannes auf der rechten Fahrzeugseite. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hauneck. Am Donnerstag (08.10.), gegen 14:15 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem Lkw mit Anhänger die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda und ordnete sich auf den Abbiegestreifen zur Ortschaft Oberhaun ein. Zur selben Zeit befuhr eine 55-jährige Frau aus Fulda mit ihrem roten VW Beetle die Bundesstraße 27 in entgegengesetzter Richtung. Dies übersah der in die Ortschaft abfahrende Lkw-Fahrer, sodass die Frau eine Vollbremsung versuchte um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach einer kurzen Kontaktaufnahme setzte der Lkw-Fahrer seinen Weg fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die 55-jährige Fuldaerin stellte einen Schaden an der rechten Stoßstange des Beetle fest und klagt über Schmerzen. Am Beetle entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Unfall beim Abbiegen

Schenklengsfeld (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 66jähriger Fahrer eines BMW 3er Coupe aus Burghaun die L 3171 aus Eiterfeld kommend und wollte nach links in Richtung Schenklengsfeld abbiegen. Ein 49jähriger Fahrer eines Opel Mokka aus Hohenroda befuhr die L 3172 aus Richtung Heringen kommend in Richtung Eiterfeld. Der Fahrer aus Burghaun übersah diesen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Motorrad gestohlen

Oberthalhausen – Zwischen Dienstagabend (06.10.) und Mittwochmorgen (07.10.) entwendeten Unbekannte ein orangenes KTM-Motorrad, dass in einer Hofeinfahrt vor einer Garage in der Straße „Zum Hirschruh“ abgestellt war. Da das Motorrad noch nicht zugelassen war, befanden sich keine Kennzeichen daran. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Wer konnte zu dieser Zeit verdächtige Beobachtungen oder Angaben zu den Tätern machen?

Unbekannter schlägt und beraubt Mann

Bad Hersfeld – Ein Unbekannter hat am Donnerstagmittag (08.10.) einen alkoholisierten Mann am Bahnhof mit Faustschlägen niedergeschlagen und forderte die Herausgabe dessen Bargeldes. Als sich der Geschädigte weigerte dem Täter sein Geld auszuhändigen, bedrohte ihn der Unbekannte zusätzlich mit einem messerähnlichen Gegenstand. Aus Angst übergab das Opfer sein Bargeld und der Täter konnte flüchten, der Mann blieb unverletzt. Ein Zeuge konnte Beobachtungen von der Tat machen und den Täter wie folgt beschreiben:

männlich, circa 1,85 Meter groß, vermutlich russischer Staatsangehöriger

er trug eine schwarze Wollmütze und war allgemein dunkel bekleidet

ebenso trug er einen Stoppelbart

Warnung vor falschen Stomanbietern!

Rotenburg – Mindestens seit dem vergangenen Dienstag (06.10.) treiben unseriöse Haustürwerber im Bereich der Gemeinde Wildeck ihr Unwesen. Die Unbekannten suchen zielgerichtet Wohnungen älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger auf und klingeln an der Haustür. Dort geben sich als Mitarbeiter eines Stromanbieters aus. In den hier bekannt gewordenen Fällen boten sie an, die Stromversorgungsverträge zu überprüfen. Danach überredeten sie ihre Gegenüber zum Abschluss eines neuen Vertrages. Meist stellen sich diese als nicht günstiger als die vorherigen Verträge heraus und die getäuschten Opfer müssen sich nun mühsam um die Rückabwicklung kümmern. Es ist nicht auszuschließen, dass die unseriösen Werber auch in anderen Städten und Gemeinden tätig werden.

Ihre Polizei rät:

Telefon zu einem voreiligen Vertragsabschluss überreden! Sollten sie dennoch einen Vertrag abgeschlossen haben, können sie diesen innerhalb von 14 Tagen widerrufen.

Unbekannten ihre Wohnung zu betreten und geben sie keine persönlichen Informationen preis Bei verdächtigen Wahrnehmungen informieren sie

www.senioren-sind-auf-zack.de .

Kennzeichen gestohlen

Freiensteinau – Unbekannte entwendeten zwischen Mittwochnachmittag (07.10.) und Donnerstagmorgen (08.10.) zwei Kennzeichenschilder von einem in der Steinauer Straße geparkten Ford „JAS“, welches auf einem öffentlichen Parkplatz einer Bankfiliale abgestellt war. Die gesuchten Kennzeichen tragen die Aufschrift VB – P 1040. Der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro

Seitenscheiben eines Autos zersprungen

Eichenzell – Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (08.10.) mit einem bislang noch unbekannten Gegenstand die Seitenscheiben eines in der Lohberg Straße abgestellten Seat „Leon“ beschädigt. Als der Geschädigte zwei laute Schläge vernommen hatte, waren die Täter bereits unerkannt geflüchtet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

