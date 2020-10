Schwerverletzt nach Auseinandersetzung, Wiesbaden, Stadtgebiet, Festgestellt: Dienstag, 06.10.2020, 04.20 Uhr

Nachdem am frühen Dienstagmorgen ein 33-jähriger Mann im Wiesbadener Stadtgebiet

schwer verletzt worden ist, ermittelt nun die Wiesbadener Kriminalpolizei. Der

33-Jährige hatte sich am frühen Morgen, gegen 04:20 Uhr, bei der Polizei

gemeldet und angegeben, von einer Personengruppe angegriffen und verletzt worden

zu sein. Der Verletzte wurde mit Stichverletzungen in ein Wiesbadener

Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Geschädigte war eigenen

Angaben zufolge zur Tatzeit im Wiesbadener Stadtbereich unterwegs und mit einer

blauen Jeans, einem weißen Pullover und einer dunklen Daunenjacke bekleidet. Da

der Geschädigte der Polizei gegenüber bislang keine Angaben über die

Hintergründe und den Ablauf der Tat sowie den genaueren Tatort und die Tatzeit

gemacht hat, bittet die Wiesbadener Kriminalpolizei nun um Zeugenhinweise. Diese

werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

Auseinandersetzung in der Walramstraße, Wiesbaden, Walramstraße, 09.10.2020, 01.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag kam es in der Walramstraße zu einer

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei welcher ein 21-jähriger Mann

leicht verletzt wurde. Nach Angaben des 21-Jährigen war er gegen 01.30 Uhr mit

einem bislang unbekannten Mann aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf soll es

dann zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Kontrahenten und

einem weiteren Mann gekommen sein, wobei der 21-Jährige mit Pfefferspray

besprüht und geschlagen worden sein soll. Die verständigten Polizisten konnten

vor Ort nur noch den 21-Jährigen antreffen. Die anderen Beteiligten hatten sich

zwischenzeitlich bereits vom Tatort entfernt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen

wurde eine verdächtige Person fußläufig verfolgt, konnte sich jedoch einer

Kontrolle entziehen. Der Mann, welcher mit dem 21-Jährigen in Streit geraten

war, soll etwa 40 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß sowie schlank gewesen sein und

schulterlange, gewellte, braune Haare gehabt haben. Getragen habe er eine

schwarze Jacke mit weißer Aufschrift auf dem Rücken. Zeugen des Vorfalls und

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Ärger im Straßenverkehr führt zu Schlägen, Wiesbaden, Armenruhstraße, Donnerstag, 09.10.2020, 18:25 Uhr

(jn)In Biebrich kam es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen

zwei Verkehrsteilnehmern, wobei ein 24-jähriger Wiesbadener ins Gesicht

geschlagen wurde. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der 24-jährige

Autofahrer über den bislang unbekannten Fahrer eines Rollers aufgeregt, da ihm

der Zweiradfahrer die Vorfahrt im Bereich der Breslauer Straße genommen hatte.

Als der Geschädigte kurz darauf vor seiner Wohnanschrift in der Armenruhstraße

parkte, wurde er von dem Unbekannten vor seiner Haustür abgefangen und bekam von

diesem Schläge ins Gesicht. Erst nachdem mehrere Zeugen auf den Vorfall

aufmerksam geworden waren und die Polizei benachrichtigt werden sollte, setzte

sich der Schläger auf sein Moped und fuhr davon. Er soll ca. 1,80 Meter groß und

ca. 24 Jahre alt gewesen sein sowie einen dunkleren Teint gehabt haben. Seine

Haare seien Zeugen zufolge kurz, schwarz und lockig gewesen. Außerdem sei er mit

einer hellen Daunenjacke mit einem leichten Gelbstich sowie dunkler Jeans und

weißen Sneakers bekleidet gewesen

Weitere Zeugen sowie mögliche Hinweisgeber melden sich bitte beim 5.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 2540.

Bargeld und Wurstwaren aus Lebensmittelgeschäft gestohlen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 07.10.2020, 19.00 Uhr bis 08.10.2020, 07.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Dotzheimer Straße haben

unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag aufgefundenes Münzgeld und diverse

Wurstwaren gestohlen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür des Geschäftes,

durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und ergriffen dann mit ihrer

Beute unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06119 345-0 in Verbindung

zu setzen.

12-jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden, Klarenthaler Straße, 08.10.2010, 18.55 Uhr,

(pl)Ein 12-jähriges Mädchen wurde am Donnerstagabend in der Klarenthaler Straße

in Wiesbaden beim Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Der 34-jährige

Autofahrer fuhr gegen 18.55 Uhr von der Goerdelerstraße kommend die Klarenthaler

Straße in Richtung Lahnstraße entlang. In Höhe der Bushaltestelle

„Wellritzmühle“ kam es dann zur Kollision mit der 12-Jährigen, die hinter einem

Linienbus auf die Fahrbahn gelaufen war. Das leicht verletzte Kind wurde zur

Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Rollerfahrerin bei Unfall verletzt, Wiesbaden, Dostojewskistraße, Hölderlinstraße, Donnerstag, 08.10.2020, 13:25 Uhr

(jn)In Wiesbaden ist am Donnerstagmittag eine Rollerfahrerin bei einem

Verkehrsunfall verletzt worden. Um 13:25 Uhr befuhr die Frau aus Mainz die

Dostojewskistraße von der Teutonenstraße kommend in Fahrtrichtung

Hölderlinstraße, als ein entgegenkommender 33-jähriger Fiat-Fahrer aus Wiesbaden

nach links in die Hölderlinstraße abbog. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß

der zwei Verkehrsteilnehmer. Die Mainzerin stürzte und musste im Anschluss

ärztlich in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie hoch der entstandene

Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 42, Wiesbaden Frauenstein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

Seniorin bleibt skeptisch, Walluf, Nieder-Walluf, Donnerstag, 08.10.2020, 12:45 Uhr

Am Donnerstagmittag erhielt eine 95-jährige Seniorin aus Walluf einen

merkwürdigen Telefonanruf. Ein unbekannter Mann stellte sich als Polizeibeamter

vor und forderte die Dame auf Bargeld oder Schmuck zu besorgen, da ihr Enkel

nach einem Verkehrsunfall festgenommen wurde. Mit dem Geld könne sie ihren Enkel

jetzt „auslösen“. Die Seniorin reagierte geistesgegenwärtig und beendete das

Gespräch sofort, so dass ihr kein Schaden entstanden ist.

Autofahrer flüchtet vor Polizei, Taunusstein, Hahn, Donnerstag, 08.10.2020, 01:25 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen versuchte sich ein 68-jähriger Autofahrer aus

Hohenstein, auf der Aarstraße einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nach einigen

Minuten Verfolgung, hielt der Fahrer eines Mitsubishi schließlich auf einem

Parkplatz in Taunusstein an und setzte seine Flucht zu Fuß in die angrenzende

Feldgemarkung fort. Hier konnte er durch die Polizeibeamten nach wenigen Metern

eingeholt und kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Autofahrer

unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand und nicht im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis ist. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, ein

Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unfallflucht vorgetäuscht – Unfallort gesucht, Hohenstein, Donnerstag, 09.10.2020, 00:30 Uhr – 02:00 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Donnerstages meldete sich ein 20-Jähriger aus

Hohenstein bei der Polizei und gab an, dass sein Pkw bei einer

Verkehrsunfallflucht beschädigt wurde. Im Rahmen der anschließenden

Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 20-Jährige selbst

Unfallverursacher gewesen ist und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle

entfernt hatte. Zudem stand er erheblich unter Alkoholeinfluss, so dass eine

Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt, der

Führerschein anschließend sichergestellt. Da derzeit noch unklar ist, wo sich

die Unfallstelle befindet, sucht die Polizei nach Hinweisgebern, die sich bitte

unter der Telefonnummer 06124 / 7078 – 0 in Bad Schwalbach melden.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Planenschlitzer zugange, Bundesautobahn 3, Tank- und Rastanlage Medenbach, Nacht zum 09.10.2020,

(pl)In der Nacht zum Freitag waren auf der A3 im Bereich von Wiesbaden

Planenschlitzer unterwegs. Die Täter schlitzten die Planen von mindestens vier

Lastwagen auf, die an der Tank- und Rastanlage Medenbach abgestellt waren.

Während von der Ladefläche eines Lastwagens mehrere Kartons mit

Musikinstrumenten gestohlen wurden, sind die Täter in den anderen Fällen

offensichtlich nicht fündig geworden und machten ersten Feststellungen zufolge

keine weitere Beute. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Autobahnpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 in Verbindung zu setzen.

