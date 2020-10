Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Sachbeschädigung und üble Beleidigung

Bingen (ots) – Rupertsberg, 08.10.2020, 24-08 Uhr. Ein Anrufer meldete erst eine eingeschlagene Scheibe an seinem Anwesen, sowie eine Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Der Täter sei nun wieder vor Ort. Der 32-Jährige, der verletzt und mit dem kein ruhiges Gespräch mehr zu führen war, wurde über Nacht in Gewahrsam genommen.

Nachdem er gegen 06:30 Uhr aus der Haft entlassen worden war, begab er sich auf direktem Weg zu seiner Ex-Freundin. Bei dem Versuch, sich Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen, trat er die Glasscheibe der Wohnungseingangstür ein.

Bei Eintreffen der Streife fing er unmittelbar an, die Beamten auf das Übelste zu beschimpfen.

Er wurde erneut dem Gewahrsam zugeführt und um 09:40 Uhr wieder entlassen.

Diebstähle aus Kfz

Weiler bei Bingen (ots) – Friedhofsweg, Donnerstag 08.10.2020 zw. 10:20-10:30 Uhr. Unbekannte Täter schlugen die Beifahrerseite eines kurzzeitig abgestellten BMWs ein und entwendeten die Handtasche samt allen Wertsachen.

Bingen (ots) – Waldstraße, Donnerstag 08.10.2020 zw. 10-13 Uhr. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe der rechten hinteren Tür eines geparkten Skoda mit Binger Kennzeichen ein und entwendeten eine Stofftasche mit Hygiene-Artikeln.

Waldalgesheim (ots) – Donnerstag 08.10.2020 zw. 12:20-12:30 Uhr. Ein unbekannter Täter schlug in der zehnminütigen Abwesenheit der Fahrerin das Fenster der Beifahrerseite eines abgestellten VW Touran mit KH-Kennzeichen ein. Er entwendete die auf dem Sitz stehende Handtasche mit Bargeld, Ausweisen und Kreditkarten. Beim Spaziergang im Wald kam der Geschädigten ein weißer Pick-up mit Binger Kennung entgegen. Ob dieses Fahrzeug in Verbindung mit dem PKW-Aufbruch steht, ist derzeit nicht bekannt.

In allen drei Fällen, Hinweise erbeten unter Polizeiinspektion Bingen, Telefon: 06721 9050.

Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) – 08.10.2020, Kurfürstenstraße, 23:05 Uhr – Eine Anruferin meldete einen 63-Jährigen, der samt Beifahrerin alkoholisiert mit seinem Piaggio-Roller losfuhr. Als der Rollerfahrer den Streifenwagen erblickte, fuhr er über einen Bürgersteig in die Kurfürstenstraße und stellte den Roller ab und wurde nach wenigen Meter aufgegriffen.

Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall Fahrerflucht

Gensingen (ots) – L400, 08.10.2020, 12:00 Uhr – Ein 19-Jähriger erschien auf der Dienststelle, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Er befuhr mit seinem Opel Astra den rechten Fahrstreifen der L400 in Fahrtrichtung Gensingen, als ihn ein unachtsamer Fahrer eines anderen PKW übersah.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Anschließend flüchtete der unbekannte Verantwortliche, dessen Fahrzeug ebenfalls unbekannt ist. Hinweise bitte an die Binger Polizei.