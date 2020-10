Landau: Die Polizei-News

Einbruch in Drogeriemarkt – Polizei schnappt jugendliches Trio

Landau/Herxheim (ots) – Drei Täter wurden bei einem Einbruchsdiebstahl in einen Drogeriemarkt in Herxheim in der Nacht von Mittwoch 07.10.2020 auf Donnerstag 08.10.2020 durch die Polizei auf frischer Tat ertappt. Die jungen Männer im Alter von 19 bis 20 Jahren ergriffen beim Eintreffen der Polizeibeamten fußläufig die Flucht und konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden.

Die Tat ereignete sich gegen Mitternacht. Die “Drei” waren über ein aufgebrochenes Fenster in den Markt gelangt. Ihre Beute, Bargeld, verloren sie auf der Flucht. Das Geld konnte sichergestellt werden.

Einer der flüchtenden Täter hatte sich in einem Schilf versteckt. Durch den Einsatz eines Diensthundes konnte dieser aufgespürt und festgenommen werden. Bei der Festnahme biss der Hund dem Täter ins Bein, welcher hierdurch verletzt wurde.

Da der Haftrichter keinen Haftgrund sah, wurden die 3 jungen Männer nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Autos in der Stadt aufgebrochen

Landau (ots) – In der Nacht zum 09.10.2020 wurden zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr in der Landauer Westbahnstraße, in der Reiterstraße und in der Waffenstraße drei Pkw aufgebrochen. Es wurden jeweils Seitenscheiben eingeschlagen und aus den Fahrzeugen sichtbar abgelegte Gegenstände, u. a. Geldbörsen mit Bargeld, entwendet.

Die Polizei empfiehlt, in abgestellten Fahrzeugen keine Wertgegenstände oder auch Taschen und Jacken sichtbar im Fahrzeuginnenraum liegen zu lassen. Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalinspektion Landau unter kilandau@polizei.rlp.de oder 06341/287 3333 entgegen.