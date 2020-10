Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Ein Unbekannter meldete sich am Donnerstag 08.10.2020 gegen 8.15 Uhr, telefonisch bei einem 57-jährigen Ludwigshafener und gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus.

Er gab vor, dass es ein Problem mit dessen PC gäbe. Um das Problem zu lösen, sollte sich der 57-Jährigen an den PC setzen und Anweisungen befolgen.

Glücklicherweise kannte der Mann die Betrugsmasche und beendete das Gespräch.

Männer mit Drogen unterwegs

Ludwigshafen (ots)- Mit über 17 Gramm Drogen erwischte die Polizei einen 27- und einen 29-Jährigen am Donnerstag 08.10.2020. Gegen 8.20 Uhr stellte eine Polizeistreife zwei Männer im Bereich der Mundenheimer Straße fest.

Bei dem 27-Jährigen fanden die Beamten 17 Gramm Amphetamin. Der 29-Jährige hielt darüber hinaus einen Joint in der Hand. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde erstattet.

Hund auf Fahrbahn – Verkehrsunfall auf L523 Ludwigshafen/Worms – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/L523 (ots) – Am Donnerstag 08.10.2020 gegen 18.40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L523 zwischen Ludwigshafen und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen-Nord. Hierbei fuhr ein PKW auf einen anderen PKW auf, wodurch enormer Sachschaden entstand.

Drei Personen wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme gab es Hinweise auf einen Hund auf der Fahrbahn, wodurch es zum Unfall gekommen sein soll.

Sollten Sie eine Beschreibung oder sachdienliche Hinweise zu einem Tier auf der Fahrbahn machen können, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 – 963 2222 in Verbindung zu setzen.

Jugendliche beschädigen Hallenbad

Ludwigshafen (ots) – Drei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren wurden am Donnerstag 08.10.2020 von der Polizei gestellt, nachdem sie zuvor ein Parkdeck und ein Hallenbad mit Farben beschmierten. Gegen 17.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass drei Jugendliche ein Parkdeck in der Comeniusstraße mit Farbe beschmieren.

Einige Zeit später rief ein weiterer Zeuge bei der Polizei an und meldete Jugendliche, die das Hallenband in einer Schule in der Hermann-Hesse-Straße mit Farben beschädigen. Dort trafen die Polizei auch die drei Jugendlichen an. Alle drei wurden anschließend den Eltern übergeben.

An beiden Gebäuden entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

17-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 08.10.2020gegen 19:20 Uhr kam es an der Kreuzung Rheinallee/Yorckstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 17-jährigen Rollerfahrer und einem 70-jährigen Autofahrer. Der 70-Jährige soll die rote Ampel an der Kreuzung übersehen und dem Rollerfahrer die Vorfahrt genommen haben.

Der Rollerfahrer wurde schwerverletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden.

Katalysatordiebstahl

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 06.10., 16:00 Uhr bis 08.10.2020, 13:30 Uhr bauten Unbekannte aus einem schwarzen Mercedes-Benz C230 den Katalysator aus. Der Mercedes-Benz war zu dieser Zeit in der Kleestraße geparkt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt.

Wer hat die Tatbeobachtet oder verdächtige Personen in der Kleestraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

“Sauberer” Dieb

Ludwigshafen (ots) – Ein 37-Jähriger wurde am Donnerstag 08.10.2020 dabei erwischt, wie er sich unbemerkt auf ein Firmengelände in der Bliesstraße schlich, um dort Reinigungsmittel und Spülschwämme zu stehlen.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Firma stellte gegen 10.50 Uhr den ihm Unbekannten in der Lagerhalle der Firma fest und verständigte sofort die Polizei. Der 37-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Räuberische Erpressung

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen 08.10.2020 gegen 05:00 Uhr forderte ein Mann von mehreren Gästen einer Gaststätte in der Bahnhofstraße 20 Euro. Als er das Geld nicht erhält, wird er aggressiv und nimmt ein Messer und fordert erneut das Geld.

Der Täter erbeutete nichts und konnte vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten.

Täterbeschreibung:

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 25-jährigen Mann gehandelt haben. Er soll schwarz bekleidet gewesen sein. Der Täter wurde von einem anderen Mann, welcher weiß bekleidet gewesen sein soll, begleitet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Enkeltrick fehlgeschlagen

Ludwigshafen (ots) – Eine 84-Jährige wurde am Donnerstag 08.10.2020 gegen 10.45 Uhr von einem unbekannten Mann angerufen, der sich als ihr Enkel ausgab. Die Seniorin aus Ludwigshafen-Maudach reagierte vorbildlich und beendete das Gespräch, nachdem der Anruf ihr suspekt vorkam.

Ein Schaden entstand nicht.