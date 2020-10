Vom Bremspedal abgerutscht und auf vorausfahrendes Fahrzeug

Speyer (ots) – 08.10.2020, 16:20 Uhr – Zu einem Auffahrunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden von ca. 11.000 EUR kam es am Donnerstagabend 08.10.2020 in der Heinkelstraße / Einmündung Industriestraße. Ein 77-jähriger Peugeot-Fahrer wollte dort wegen eines vor der roten Ampel abbremsenden Citroen ebenfalls abbremsen.

Hierbei rutsche er vom Bremspedal ab und fuhr auf den Citroen auf.

Dieser wurde dadurch auf einen Mercedes GLE geschoben, der als erstes Fahrzeug an der roten Ampel stand. Der Citroen und der Peugeot waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Schulwegkontrollen in Speyer und Dudenhofen

Speyer/Dudenhofen (ots) – 08.10.2020, 07:30-08 Uhr – Am Donnerstagmorgen 05.10.2020 führte die Polizei Speyer Schulwegkontrollen an der Zeppelinschule in Speyer und an der Grundschule Dudenhofen durch. An der Zeppelinschule kam es zu keinerlei Beanstandungen.

An der Grundschule Dudenhofen konnten mehrere Schüler kontrolliert werden, an deren Fahrrad zwar ein Licht angebracht war, dieses jedoch trotz Dämmerungsverhältnissen nicht betätigt wurde.

Die Schüler wurden auf die Nutzung der vorhandenen Beleuchtung im Hinblick auf ihre bessere Erkennbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer hingewiesen. Sie zeigten sich einsichtig. Der an der Grundschule durch die Eltern eingerichtete Schülerlotsendienst funktionierte reibungslos.

Verkehrsunfallflucht auf der B9

Speyer (ots) – 08.10.2020, 10:40 Uhr – Am Donnerstag 05.10.2020 gegen 10:40 Uhr überholte ein grauer Transporter mit Plane auf der B9 im Bereich Speyer einen weißen Fiat Abarth 124 über die rechte Fahrspur. Hierbei kam es zum Kontakt der Fahrzeuge, bei welchem der Beifahrerspiegel des Fiat abgerissen wurde und ein Streifschaden an dessen rechten vorderen Kotflügel entstand

(Schaden ca. 1.000 EUR).

Der unfallverursachende Transporter mit vermutlich ausländischem Kennzeichen entfernte sich im Anschluss an das Unfallgeschehen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen, die die Verkehrssituation mitbekommen haben und Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.