Wohnwagenbrand im Naturerholungsgebiet “Blaue Adria”

Altrip (ots) – Aus noch bislang unbekannten Gründen brach am Donnerstag (08.10.2020) ein Feuer in einem Wohnwagen im Naherholungsgebiet “Blaue Adria” in Altrip aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der betroffene Wohnwagen brannte vollständig aus. Das Feuer griff auch auf einen weiteren Wohnwagen über und beschädigte diesen.

Ein 54-Jähriger zog sich beim Versuch den Brand zu löschen eine Rauchgasintoxikation zu. Er kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe Sachschadens ist noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl einer Handtasche

Schifferstadt (ots) Am Donnerstagnachmittag 08.10.2020 gegen 16:50 Uhr war eine 62-jährige Frau im Lidl in der Waldseer Straße einkaufen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ihre Handtasche, die sich im Einkaufswagen befand.

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Donnerstag 08.10.2020 zwischen 08-14:30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Friedenstraße eingebrochen, haben dort mehrere Räume durchsucht und Wertgegenstände entwendet. Auffällig ist, dass auch die Biotonne entwendet wurde, vermutlich zum Abtransport des Diebesguts.

Zeugen, die Angaben zur der Tat oder zu Tatverdächtigen machen können bzw. verdächtige Wahrnehmungen wie das Mitführen einer Biotonne gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstahl aus Wohnung

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstagmittag 08.10.2020 gegen 11:50 Uhr haben sich bei Frauen Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus Am Deutschhof verschafft, indem sie der Bewohnerin vorspielten, dass sie sich die Wohnung darüber gekauft hätten und nun mal einen Blick bei ihr hineinwerfen wollten, weil die Wohnungen gleich geschnitten seien. Während die Bewohnerin sich mit den Frauen im Wohnzimmer aufhielt, hat eine dritte Person unbemerkt die Wohnung betreten, mehrere Schubladen durchwühlt und Bargeld entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder fremde Personen im Haus gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Flucht – Polizei sucht Zeugen

Waldsee (ots) – Bereits am vergangenen Montag 05.10.2020 zwischen 06-14 Uhr, beschädigte ein Pkw beim Vorbeifahren ein in der Goethestraße geparktes Fahrzeug und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Als die Fahrerin an ihr Fahrzeug kam, bemerkte sie nicht nur den Schaden, sondern auch einen Zettel mit einem Hinweis auf den Unfall und dem Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs. Der Unfall konnte dadurch geklärt werden.

Die Polizei sucht aber noch den Zeugen/die Zeugin. Er oder sie wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Positive Bilanz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zum ersten landesweiten Kontrolltag

Präsidialbereich Rheinpfalz (ots) – Mittwoch 07.10.2020 fand der erste landesweite Kontrolltag zur Einhaltung der Maskenpflicht statt. Durch die landesweiten Kontrollen sollte die bereits hohe Akzeptanz zum Tragen einer Maske bzw. eines Mund-Nasen-Schutzes und deren wichtige Bedeutung zum Schutz der Mitmenschen in den öffentlichen Fokus gerückt werden.

Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz fanden gestern in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr Kontrollen der zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden und der örtlichen Verkehrsbetriebe mit Unterstützung der Polizei statt. Teilweise wurden die Kontrollen gemeinsam durchgeführt. Schwerpunkte der gemeinsamen Aktion waren in Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal, Neustadt und Landau neben dem ÖPNV und den dazugehörigen Haltestellen weitere Orte, an denen eine Maskenpflicht besteht.

Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 453 Personen, davon 210 in Ludwigshafen, 46 in Speyer, 51 in Frankenthal, 46 in Neustadt und 100 in Landau. Kontrollgrund war in den meisten Fällen, dass die Mund-Nasen-Bedeckung an den vorgeschriebenen Örtlichkeiten nicht oder nicht richtig getragen wurde.

Insgesamt wurden 398 Verstöße polizeilich festgestellt, davon 210 in Ludwigshafen, 46 in Speyer, 51 in Frankenthal 27 in Neustadt und 64 in Landau.

Auffallend bei den Kontrollen war, dass an den Haltestellen des ÖPNV viele die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht trugen und scheinbar auch nicht wussten, dass dort eine Maskentragepflicht besteht. Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger hielt sich jedoch an die derzeit gültigen Vorschriften und musste daher erst gar nicht kontrolliert werden.

Die Polizei freute sich über die positive Bilanz des Kontrolltages und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger sich nach dem Motto: “Du schützt mich, ich schütze dich” weiter an die Maskenpflicht zu halten.