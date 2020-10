Darmstadt-Dieburg

Laptops, Geld und Elektrogeräte aus Autohaus entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) – Kriminelle erbeuteten im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (7.10.) und Donnerstagmorgen (8.10.) Geld, mehrere Laptops und Elektrogeräte aus einem Autohaus “In den Leppsteinswiesen”.

Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zum Autohaus verschafften, suchten sie nach potenzieller Beute. Hier gerieten Geldkassetten, Laptops und mehrere Elektrogeräte in das Visier der Kriminellen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt entstand ersten Erkenntnissen zufolge, ein Schaden über 20.000 Euro. Wie es den Kriminellen gelang in das Autohaus zu kommen, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu erreichen.

Riskante Fahrmanöver eines BMW-Fahrers

Roßdorf/Ober Ramstadt (ots) – Am Mittwoch 07.10.2020 gegen 16:15 Uhr befuhr ein schwarzer BMW zunächst die Wilhelm-Leuschner-Straße in Roßdorf nach Ober-Ramstadt. Kurz nach dem Ortsausgang Roßdorf führte der BMW-Fahrer ein Überholmanöver im Kurvenbereich durch, welcher wegen entgegenkommendem Verkehr beinahe in einem Verkehrsunfall mündete.

Im Ortsbereich Ober-Ramstadt setzte der Fahrer dann seine riskante Fahrweise fort. Hier führte der Fahrer mehrmals und ohne zwingenden Grund, Vollbremsungen durch, um einen Auffahrunfall des nachfolgenden Verkehrs zu provozieren.

Zeugen, welche die oben beschriebenen riskanten Fahrmanöver beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden. Tel: 06154/6330-0.

Mülleimer auf Straße geworfen – Fahrzeug beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Offenbar warfen Unbekannte am Donnerstagabend 08.10.2020 einen Mülleimer auf die Kreisstraße 165, zwischen Braunshardt und Schneppenhausen.

Als ein Fahrzeugführer die Gittertonne gegen 22 Uhr auf der Straße liegen sah, war es bereits zu spät. Er überfuhr den Behälter und zog sich dabei am Wagen einen Schaden in Höhe von circa 850 Euro zu.

Die unmittelbar hinzugezogenen Ordnungshüter konnten lediglich die Mülltonne von der Straße entfernen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Mülleimer absichtlich auf die Straße gelegt wurde. Es wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, direkt mit dem 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-3810 Kontakt aufzunehmen.

Darmstadt

Kennzeichendiebstahl in der Innenstadt

Darmstadt (ots) Unbekannte hatten es in der Zeit zwischen Sonntag und Donnerstag 04.10-08.10.2020 auf die Kennzeichen eines grauen Mittelklassewagens abgesehen. Der Besitzer stellte den Renault in der Kittlerstraße ab. Als er einige Tage später zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass beide Kennzeichen “OF-F 1079” entwendet wurden.

Wem sind die Kennzeichen aufgefallen? Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet?

Die Polizei bittet Zeugen direkt mit der Polizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Groß-Gerau

Großbrand in Warenlager – Ermittler vermuten technische Ursache

Groß-Gerau (ots) – Folgemeldung – Nach dem Großbrand eines Warenlagers im Wasserweg am vergangenen Freitag 02.10.2020 untersuchten Brandermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei, unterstützt von Brandsachverständigen des Hessischen Landeskriminalamts, am Donnerstag (08.10.) den Brandort.

Dies war aufgrund akuter Einsturzgefahr des Gebäudes in den Tagen zuvor noch nicht möglich.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten keine Hinweise auf Fremdeinwirkung festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei gehen aufgrund der Spurenlage derzeit von einer technischen Ursache aus, welche zum Ausbruch des Feuers geführt haben dürfte. Bei dem Großbrand entstand nach bisherigem Ermittlungsstand ein Schaden von rund 5.000.000 Euro.

Odenwaldkreis

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Michelstadt-Rehbach (ots) – Am Mittwoch 07.10.2020 gegen 07:00 Uhr kam es auf der Bundestraße 47 zwischen Michelstadt-Rehbach und Reichelsheim-Spreng zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Kleintransporter beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen von der Unfallstelle. Der 32-jährige Fahrzeugführer des Kleintransporters befuhr die Bundestraße 47 aus Richtung Michelstadt-Rehbach kommend in Richtung Spreng, als ein grauer PKW auf der Gegenfahrbahn den Mittelstreifen in einer Linkskurve überfuhr und dabei leicht mit dem Kleintransporter kollidierte.

Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Zu diesem Sachverhalt erbittet die Polizei Erbach Zeugenhinweise zu dem Unfallfahrzeug bzw. dem Unfallverursacher.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die Polizeistation Erbach.

Rollgerüst vom Firmengelände gestohlen

Michelstadt (ots) – Ein komplettes Rollgerüst mit den Maßen 4,50 Meter auf 2,50 Meter wurde zwischen Donnerstag 05.10.2020 gegen 15 Uhr und Freitagmorgen 09.10.2020 gegen 10 Uhr von einem Firmengelände in der Relystraße gestohlen. Die Diebe haben hierfür den etwa 2 Meter hohen Zaun überwunden. Das in Einzelteilen zerlegte Gerüst haben sie vermutlich mit Hilfsmittel über die Umzäunung der Firma, die in der Sackgasse der Relystraße ihren Sitz hat, gehoben.

Der Schaden liegt bei etwa 600 Euro. Die Polizei (DEG) in Erbach sucht in dem Fall Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. Telefon: 06062 / 9530.

