Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 09.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Aus Eifersucht Frau geschlagen

Bad Dürkheim (ots) – Am 09.10.2020 gegen 00:38 Uhr wurde die Polizei Bad Dürkheim von einem Taxifahrer informiert, dass es in der Kaiserlauterer Straße in Bad Dürkheim zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Frau gekommen wäre, nachdem er sie dort abgesetzt hätte. Der Taxifahrer hatte eine 23-Jährige und ihren 25-jährigen Begleiter in der Kaiserslauterer Straße aussteigen lassen. Danach war der 32-Jährige Freund der 23-Jährigen aus der gemeinsamen Wohnung hinzugekommen und habe die Frau am Hals gepackt und zu Boden geworfen. Dem Begleiter seiner Freundin gab er eine Ohrfeige. Der Taxifahrer informierte sofort die Polizei, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten gab der 32-Jährige an, aus Eifersucht gehandelt zu haben. Ihm wurde ein Platzverweis für die Wohnung erteilt. Er zeigte sich einsichtig und wollte die restliche Nacht bei seinen Eltern verbringen. Damit war die Frau aber nicht einverstanden und wollte, dass er wieder in die gemeinsame Wohnung kommen sollte. Sie gab gegenüber den Polizeibeamten nun an, dass angeblich nichts passiert wäre und beschwerte sich stattdessen über die polizeilichen Maßnahmen. Sie schloss sich danach in ihrer Wohnung ein und war für die Polizei nicht mehr erreichbar. Gegen den 32-jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Bad Dürkheim: Jugendlicher nicht mehr zu bändigen

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.10.2020 gegen 00:00 Uhr wurde die Polizei Bad Dürkheim durch einen Betreuer einer Jugendgruppe um Unterstützung gebeten, da einer seiner Jugendlichen ausrasten, gegen abgestellte Fahrzeuge schlagen und treten würde und nicht mehr zu bändigen wäre. Die Jugendgruppe war zu Gast in einem Jugendhaus in der Schillerstraße in Bad Dürkheim. Der 17-Jährige reagierte beim Eintreffen der Streifenbesatzungen sofort aggressiv, baute sich in bedrohlicher Haltung auf und wollte die Polizeibeamten nach eigen Angaben umhauen. Ihm wurde die Ingewahrsamnahme erklärt und Handfesseln angelegt. Er war augenscheinlich alkoholisiert. Ein freiwillige durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. An den Fahrzeugen, gegen die er geschlagen hatte, konnten keine Schäden festgestellt werden. Während der Verbringung zur Dienststelle fing er an die Beamten massiv zu beleidigen. Auf dem Gelände der Polizeiinspektion trat er gegen die Eingangstür der Inspektion, beschädigte einen Mülleimer und versuchte sich selbst zu verletzen. Gegen die anschließende Fixierung sperrte er sich und begann um sich zu treten und in Richtung der Beamten zu spucken. Aufgrund der vorliegenden Eigen- und Fremdgefährdung wurde er mit einem Krankenwagen in eine Jugendpsychatrie verbracht. Auf dem Weg in die Klinik zerbiss er im Krankenwagen die Polsterung der Krankenliege. Sowohl die Polizeibeamten als auch die Rettungskräfte wurden fortlaufend aufs Übelste beleidigt. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, Bedrohung, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.

Bad Dürkheim: Stoffverdeck aufgeschnitten

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 06.10.2020, 16:00 Uhr bis 08.10.2020, 16:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter, vermutlich mit einem Messer, an zwei Stellen das Stoffverdeck eines Mercedes-Benz Cabrios beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Nicht ganz klar…

Haßloch (ots) – Nicht ganz klar ist der Hergang, eines Unfalls, der sich am späten Donnerstagabend (8.10.2020, 23:10 Uhr) auf der L528 in Richtung Böhl-Iggelheim zugetragen hat. Bei einem Überholmanöver fuhr der 47-jährige Fahrer eines Hyundai in das Heck eines 25-jährigen Audi-Fahrers. Zuvor könnte es zu Provokationen beiderseits gekommen sein. Die Bilanz sind ca. 25.000, — EUR Sachschaden und ein Leichtverletzter (Fahrer des Audi). Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Nötigung.

Haßloch: Da kam einiges Zusammen

Haßloch (ots) – Weil der der Fahrer eines Mofas am Donnerstagmittag (9. Oktober 2020, 12 Uhr) in der Schubertstraße in Haßloch zu schnell unterwegs war, stoppte ihn eine Streife der Polizei Haßloch. Der 49-jährige räumte sofort ein, dass sein Mofa deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h fahre. Einen Führerschein besitze er auch nicht. Doch damit nicht genug. Bei den Beamten entstand der Verdacht, er könnte womöglich unter Einfluss Drogen stehen. Mit Cannabis, Amphetamin und Metamphetamin schlug der Test gleich dreifach an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Freinsheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Freinsheim (ots) – Am 08.10.2020 gegen 10:00 Uhr wurde eine 71-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Erpolzheimer Straße in Freinsheim verletzt. Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem Citroen Transporter den Riedweg in westliche Fahrtrichtung und wollte die Erpolzheimer Straße in Freinsheim gerade überqueren und in die Badstraße fahren. Dabei übersah er die von rechts kommende vorfahrtsbevorrechtigte Fahrerin eines Ford. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 71-Jährige wurde leicht verletzt und wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro.

Gönnheim: An mehreren Fahrzeugen Reifen zerstochen

Gönnheim (ots) – Im Zeitraum von 07.10.2020, 16:30 Uhr bis 08.10.2020, 09:00 Uhr wurden in der Ludwigsstraße in Gönnheim ein abstellter Renault Megane und eine Mercedes-Benz beschädigt. Sowohl der 79-jährige Eigentümer des Renault als auch der 79-jährige Halter des Mercedes-Benz waren in einer Pension als Übernachtungsgäste und stellten am Morgen fest, dass bei ihren beiden PKW jeweils ein Fahrzeugreifen platt war. Die Reifen wurden von einem bislang unbekannten Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand beschädigt. Es enststand ein Sachschaden von 160 Euro. Weiterhin wurde im Zeitraum von 28.09.2020, 22:00 bis 08.10.2020, 08:00 Uhr in der Bismarkstraße in Gönnheim ein abstellter Mercedes-Benz beschädigt. Auch hier wurde von einem bislang unbekannten Täter ein Fahrzeugreifen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich hier auf 80 Euro. Ob die Taten im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

BAB 650: Zu schnell und unter Drogeneinfluss

Am 08.10.2020 gegen 23:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim eine 20-jährige Frau aus Maxdorf, nachdem sie durch überhöhte Geschwindigkeit mit ihrem Pkw aufgefallen war. Die Polizisten fuhren mit einem zivilen Geschwindigkeitsmessfahrzeug im Bereich der BAB 650 hinter der jungen Frau her und stellten eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 33 km/h fest, bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Ludwigshafen bemerkten die Beamten Anzeichen, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest belegte den Verdacht der Polizisten. Die Fahrerin hatte Cannabis und Kokain konsumiert. Daher musste ihr eine Blutprobe entnommen werden. Neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Geschwindigkeitsverstoßes erwartet die junge Frau eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass ihr der Führerschein entzogen wird.