Pfalz: Nacht der Kultur- und Weinbotschafter am 24. Oktober 2020

Deutsche Weinstraße – Die Tage werden kürzer, das Herbstlaub schimmert in bunten Farben, und die Wein-Ernte des Jahres wartet in den Kellern darauf, zu einem hervorragenden Jahrgang zu reifen. Wie jedes Jahr am Tag der Zeitumstellung von der Sommer- auf die Winterzeit bieten Ihnen die Kultur- und Weinbotschafter der Pfalz ein von Kultur und Genuss geprägtes Programm für die spätnachmittäglichen und abendlichen Stunden des letzten Sommerzeit-Tages.

Entlang der Deutschen Weinstraße in Bockenheim, Wachenheim und Schweigen-Rechtenbach finden Wein-, Geschichts- und Kunstliebhaber ein Programm für alle Sinne.

In Bockenheim erwartet Sie unter dem Motto „Bewegte Geschichte und vollmundige Weine vom Meeresstrand“ ein Rundgang mit Jungweinprobe mit 20er Weinen und passenden Knabbereien.

In Wachenheim führt eine Kultur- und Weinbotschafterin durch die Gewölbekeller des Sektschlosses Wachenheim und lässt Sie Editionssekte verkosten.

Und in Schweigen-Rechtenbach geht es um die Verbindung von Genuss und Kunst, wenn die Besucher die Open Air Galerie „Skulpturengarten“ mit interessanten Skulpturen und Objekten von acht Bildhauern besuchen und im Anschluss auf einem Spaziergang durch das pittoreske Schweigen in verschiedenen Weingütern, die auch Stationen des „Kunstparcours“ sind, Weine in kunstsinnigem Ambiente verkosten.

Alle Informationen sowie den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Website der Kultur- und Weinbotschafter Pfalz unter www.kwb-pfalz.de.