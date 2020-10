Gießen: Streitigkeiten mit Messer ausgetragen

(ots) – Nach einem offenbar seit mehreren Tagen schwelenden Streit trafen Donnerstagnachmittag 08.10.2020 um 14:10 Uhr zwei Asylbewerber aufeinander. Im Treppenhaus eines Gebäudes der HEAE in der Rödgener Straße gerieten sie erneut in eine Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 22-jährige Marokkaner ein Messer zog und dem 24-Jährigen syrischen Asylbewerber eine Schnittverletzung an der Wange zuführte.

Offensichtlich standen beide Männer unter Drogeneinfluss. Der 24-Jährige begab sich in ambulante ärztliche Behandlung. Der in Gießen wohnende Marokkaner wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Gießen: Bei Kontrolle gefälschten Führerschein vorgezeigt

(ots) – Polizisten der Butzbacher Autobahnpolizei kontrollierten am Donnerstag 08.10.2020 um 23:50 Uhr einen 27-jährigen Autofahrer. Die Ordnungshüter hielten den aus Fernwald stammenden Mann auf der Bundesstraße 457 an der Anschlussstelle Licher Straße an. Bei der Kontrolle händigte der Fahrer einen offenbar gefälschten Führerschein aus.

Eine Überprüfung ergab, dass der 27-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Gießen-Kleinlinden – Fensterscheiben in Schule zerstört

Unbekannte zerstörten zwischen Mittwoch (07.10.2020), 15:30 Uhr und Donnerstag (08.10.2020), 08:30 Uhr zwei Fensterscheiben der Brüder-Grimm-Schule in der Lützelindener Straße. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen – Geldbörse gestohlen

Gestern Nacht (09.10.2020), zwischen 01:25 Uhr und 01:34 Uhr verschaffte sich ein dreister Dieb Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bootshausstraße. Der Unbekannte stahl eine schwarze Geldbörse mit Bargeld und mehreren Karten, sowie einen Schlüsselbund. Der Schaden wird mit 400 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen – Einbruch in Uni-Gebäude

Irgendwann, zwischen Mittwoch (07.10.2020), 15:00 Uhr und Donnerstag (08.10.2020), 10:30 Uhr drangen Unbekannte in zwei Gebäude der Uni im Heinrich-Buff-Ring ein. Sie schlugen eine Scheibe von zwei Snackautomaten ein. Die Diebe stahlen Snacks, Getränke und Eis. Der Schaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Gießen – Reifen aus Schuppen gestohlen

Unbekannte Diebe brachen den Schuppen des Gebäudes Gemeinwesenarbeit Gießen-West im Leimkauter Weg auf. Zwischen Mittwoch (07.10.2020) und Donnerstag (08.10.2020) durchwühlten die Diebe den Schuppen und stahlen einen Fahrradreifen. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeug zwischen 16:30 Uhr und 08:30 Uhr beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Linden-Leihgestern – In Wohnung eingebrochen

Am Donnerstag (08.10.2020), zwischen 05:00 Uhr und 20:30 Uhr brachen dreiste Diebe eine Wohnungstür eines Wohnblocks in der Gießener Straße auf. Sie drangen in die Wohnung ein und stahlen rund 2.150 Euro Bargeld. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen: Parkplatzrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein unbekannter Unfallfahrer gegen den geparkten schwarzen Audi Q3 eines 45-jährigen Grünbergers. Der Audi stand am vergangenen Dienstag (06.10.2020), zwischen 10:40 Uhr und 14:19 Uhr auf dem Parkplatz 2128 in der Parkebene 3 des Parkhauses in der Neustadt. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: VW Golf touchiert und weggefahren

Der weiße VW Golf parkte zwischen Samstag (03.10.2020), 20:00 Uhr und Mittwoch (07.10.2020), 16:45 Uhr im Fasanenweg. Offenbar beim Herausfahren aus einer Parklücke touchierte ein unbekannter Unfallfahrer den Golf an der vorderen rechten Fahrzeugseite und hinterließ einen Schaden von 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: VW Polo nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag (08.10.2020), 03:42 Uhr fuhr der Unfallfahrer mit seinem blauen VW Polo durch den Drive-in-Schalter des Mc Donalds im Schiffenberger Weg. Am Ende des Schalters stieß der Polo gegen die Scheibe des Fastfoodgebäudes. Der Unfallfahrer flüchtete. Der Schaden wird mit 4.000 Euro beziffert. Hinweise zu dem blauen VW oder dessen Fahrer erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Linden-Leihgestern: 800 Euro Schaden hinterlassen

800 Euro wird die Reparatur an einem silbernen Mazda CX-5 kosten. Der Mazda parkte zunächst in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Danach fuhr die CX-5 Besitzerin nach Gießen in den Schiffenberger Weg. Zwischen 20:20 Uhr am Mittwoch (07.10.2020) und 00:12 Uhr am Donnerstag (08.10.2020) verursachte ein unbekannter Unfallfahrer vermutlich beim Vorbeifahren den Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: Beim Rangieren touchiert

Zwischen Mittwoch (07.10.2020), 21:30 Uhr und Donnerstag (08.10.2020), 14:00 Uhr touchierte ein unbekannter Unfallfahrer einen in der Liebigstraße geparkten schwarzen Dacia Duster. Offenbar beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte den schwarzen Duster an der Stoßstange vorne links. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: 3er BMW beschädigt und geflüchtet

Der weiße 3er BMW parkte am Donnerstag (08.10.2020) am Fahrbahnrand der Ludwigstraße. Zwischen 19:10 Uhr und 20:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Unfallfahrer den BMW beim Vorbeifahren. Die Reparatur des Schadens wird rund 10.100 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Grünberg – Sprengbombe entschärft

(ots) – 08.10.2020 um 20 Uhr – Nach der Evakuierung des Sperrzonenbereichs in Teilen Grünbergs, entschärften die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes die 250 Kilogramm Fliegerbombe.

Der Sperrzonenbereich konnte aufgehoben werden, die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

