Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Unfall auf B 251: Zwei Personen verletzt – Unfallstelle wieder frei

B 251/Zierenberg (ots) – Nachdem gegen 14:00 Uhr zwei Pkw auf der B 251 bei Zierenberg-Oelshausen zusammengestoßen sind, wurden zwei Personen inzwischen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 58-jährige Autofahrer aus Wolfhagen und die Beifahrerin in dem entgegenkommenden Pkw, eine in Wolfhagen wohnende 27-jährige Frau, sollen nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt sein. Der Verkehr auf der B 251 zwischen Oelshausen und Istha konnte nach Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten nun wieder freigegeben werden.

Die ersten Ermittlungen der am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen ergaben, dass der Mercedes und der entgegenkommende VW aus noch unbekannten Gründen in Höhe Zierenberg-Oelshausen zusammengestoßen waren. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Polizeistation Wolfhagen geführt.

Diebstahl von Fahrzeugteilen – Aufmerksame Zeugen melden verdächtigen Transporter

Baunatal (ots) – Dank dem “richtigen Riecher” von zwei aufmerksamen Zeugen konnten Polizisten des Reviers Süd-West am Donnerstagabend 08.10.2020 zwei polnische Männer festnehmen, die zuvor Fahrzeugteile von einem Autohausgelände in Baunatal gestohlen hatten. Im Transporter der beiden 42 und 43-jährigen Tatverdächtigen fanden die Polizeibeamten mehrere ältere Alufelgen, Scheinwerfer sowie Kotflügel und stellten die Teile sicher. Da die Festgenommenen in Deutschland keinen Wohnsitz haben, werden sie am Freitag 09.10.2020 einem Haftrichter vorgeführt.

Den beiden Zeugen war der verdächtige Transporter mit polnischen Kennzeichen gegen 19 Uhr in der Baunataler Porschestraße aufgefallen. Wie das Pärchen der Polizei am Telefon schilderte, stehe das Fahrzeug in einem Gebüsch hinter dem Autohaus und zwei Männer hielten sich dort auf. Noch vor Eintreffen der Polizei sprach der Zeuge die beiden Verdächtigen an, woraufhin sie zunächst geflüchtet waren.

Die entsandte Streife des Baunataler Polizeireviers fand anschließend an einem Zaun des Autohausgeländes mehrere alte Stoßstangen und Motorhauben, die die Diebe dort bereits zum Abtransport bereitgelegt hatten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streife den Transporter kurze Zeit später am Baunsberg und nahm die beiden Tatverdächtigen fest. Die 42 und 43 Jahre alten Männer aus Polen brachten sie in das Polizeigewahrsam.

Ob die im Fahrzeug sichergestellten Teile allesamt von dem Autohausgelände in Baunatal gestohlen wurden oder es noch weitere Tatorte gibt, ist bislang noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

