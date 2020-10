Polizeiladen on Tour“ und “Open Air” – Zwei kostenlose Beratungstermine zum Schutz vor Einbruch, Enkeltrick und Co.

Kassel (ots) – Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen stehen an zwei Terminen wieder für Fragen zu verschiedenen Themen wie Einbruchschutz, Trickdiebstahl oder Enkeltrick bereit.

Unter dem Motto “Polizeiladen Open Air” werden interessierte Senioren kostenlos beraten:

Donnerstag 15.10.2020, Im Polizeiladen in der Wolfsschlucht 5, Kassel.

Es werden konkrete sowie sinnvolle Tipps gegeben, wie man sich vor gängigen Betrugsmaschen wie Enkeltrick, Gewinnbenachrichtigung, Haustürgeschäften und Betrug im Zusammenhang mit Corona schützen kann.

Dienstag 20.10.2020, “Polizeiladen on Tour” in Kassel-Oberzwehren.

Alle Interessierten werden dazu eingeladen, ihren Infostand zu aktuellen Themen wie Einbruchschutz, Verkehrsprävention und Betrugsmaschen zu besuchen.

Auch alle andere Fragen zum Thema Prävention werden gerne beantwortet.

Unbekannte sprühen Graffitis an Hauswand – Zeugen gesucht

Kassel-Wesertor (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag 09.10.2020 die Hauswand einer Synagoge im Kasseler Stadtteil Wesertor mit Farbe besprüht und damit einen Schaden von rund 500 Euro angerichtet. Da ein politisches Motiv derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, werden die weiteren Ermittlungen in diesem Fall von den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Sie suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Eine Streife des Polizeireviers Mitte hatte die frischen Graffitis an dem Gebäude in der Bremer Straße, Ecke Mosenthalstraße, kurz nach Mitternacht festgestellt. Da die silberne Farbe noch nicht vollständig getrocknet war, gehen die Ermittler davon aus, dass die Tat kurz zuvor stattgefunden hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den bislang noch unbekannten Tätern, die die Schriftzüge “JK”, “AK” sowie “MF” an die Wand gesprüht hatten, verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und den Ermittlern der Kriminalinspektion Staatsschutz Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Autodiebe klauen zwei Hyundai Kona in einer Nacht: Kripo sucht Zeugen in Kassel

Kassel-Fasanenhof und -Mitte (ots) – Zu zwei Autodiebstählen kam es in der vergangenen Nacht in Fasanenhof und Innenstadt. Vermutlich ein und dieselbe Tätergruppierung stahl in der Eckermannstraße einen weißen Hyundai Kona mit dem Kennzeichen KS-KD 8667 und im Königstor, nahe der Hermannstraße, einen schwarzen Hyundai Kona mit dem Kennzeichen KS-CS 285.

Die beiden Pkw, Baujahr 2019 und 2020, haben jeweils einen Wert von rund 20.000 Euro.

Wann genau in der Nacht die Autodiebe zuschlugen, ist momentan nicht bekannt.

Beide Diebstähle wurden von den Eigentümern am heutigen Freitagmorgen 09.10.2020 gegen 7 Uhr entdeckt. Die sofort durch die Polizei eingeleitete europaweite Fahndung brachte bislang keine Hinweise auf den Verbleib der Fahrzeuge. Die Ermittlungen, ob die professionell agierenden Täter die “Keyless go” Technik für ihre Zwecke nutzten, dauern an.

Die Beamten des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht an den beiden Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

