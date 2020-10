Frankfurt: Unfall mit 7 Fahrzeugen und 4 Verletzten

Frankfurt-Oberrad (ots)-(wie) – Am Freitagmorgen 09.10.2020 ereignete sich gegen 07:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Gerbermühlstraße mit insgesamt 7 beteiligten Fahrzeugen und 4 verletzten Personen. Die Gerbermühlstraße war zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 25-jähriger Autofahrer vermutlich über eine rote Ampel an der Gerbermühlstraße Ecke Wehrstraße in Fahrtrichtung Offenbach. Dabei kollidierte er mit dem Fahrzeug einer 56-jährigen Frau. Das Fahrzeug des 25-Jährigen wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und beschädigte dort weitere 5 Autos.

Vier am Unfall beteiligte Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht und 4 PKWs mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Maßnahmen am Unfallort war die Gerbermühlstraße bis 11 Uhr vollständig in beide Richtungen gesperrt. Die weiteren Unfallermittlungen dauern an.

Frankfurt: Gestohlenen Pkw aufgespürt und Tatverdächtigen festgenommen

Frankfurt-Nordend/Bayern (ots)-(ne) – Pkw-Diebe hatten einen Skoda Octavia aus der Schleidenstraße entwendet. Eine App des Besitzers und die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten zum Auffinden des Fahrzeugs und dreier Tatverdächtiger.

Gestern Morgen wollte die Besitzerin des Skoda mit ihrem Fahrzeug wegfahren. Doch da, wo sie es am Dienstagvormittag abgestellt hatte, stand er nicht mehr und so rief sie bei der Polizei an. Schließlich konnte das Auto im bayrischen Viechtach ausfindig gemacht werden. Die mittlerweile verständigten Kollegen aus Bayern konnten das Auto abgestellt vorfinden und auch die dazugehörigen Tatverdächtigen vor Ort festnehmen.

Frankfurt: Bei Verkehrskontrolle mit Betäubungsmitteln erwischt

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(ne) – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle zur Überprüfung der Fahrzeugbeleuchtung in der Gerbermühlstraße führte Donnerstagabend zum Auffinden einer nicht geringen Menge Kokain.

Die Beamten hielten einen VW Golf mit Frankfurter Kennzeichen an, da dessen Abblendlicht auf einer Seite nicht funktionierte. Einer der Polizisten sah dabei eine Tüte mit einer hellen Substanz aus der Bauchtasche des Beifahrers (26 Jahre) hervorblitzen. Darauf angesprochen, wollte dieser die Tüte schnell verstecken.

Schließlich lieferte die anschließende Kontrolle samt Durchsuchung der Person und des Autos rund 50 Gramm Kokain beim 26-Jährigen zutage. Der junge Mann musste mit zur Dienststelle und wurde nach Abschluss der Maßnahmen nach Hause entlassen.

Frankfurt: Rollerfahrerinnen bei Verkehrsunfall verletzt – Autofahrer flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Frankfurt-Nordend (ots)-(ne) – Am vergangenen Dienstag 06.10.2020 kam es um 15:18 Uhr in der Friedberger Landstraße Ecke Mercatorstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Frauen verletzt wurden. Der Unfallverursacher flüchtete, die Polizei sucht diese Person sowie Zeugen des Unfalls.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer oder die Fahrerin eines VW Tiguan auf der Friedberger Landstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung Mercatorstraße bogen zu diesem Zeitpunkt zwei 20 bzw. 21 Jahre junge Frauen auf ihrem Motorroller auf die Friedberger Landstraße in Richtung Innenstadt ein. Sie befanden sich gerade auf dem dortigen Fahrradstreifen, als sie vom dem VW Tiguan geschnitten wurden.

Die Frauen kamen infolge dessen auf der regennassen Fahrbahn zu Fall und verletzten sich. Der Tiguan fuhr weiter. Ein bislang unbekannter Zeuge bemerkte den Unfall und rannte dem flüchtigen Fahrzeug noch hinterher, um Fotos mit seinem Handy von dem Auto zu machen. Er kehrte danach zur Unfallstelle zurück und zeigte den beiden Frauen seine Fotos.

Anschließend verschwand er jedoch, ohne auf die Polizei zu warten und sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Ebenso hielt eine Frau in einem dunklen Skoda Kombi mit ihrer Tochter im Fahrzeug an der Unfallstelle und bot ihre Hilfe an. Aber auch sie verschwand letztlich vor dem Eintreffen der Polizei.

Die Verkehrsunfallermittler suchen nun den Unfallverursacher im VW Tiguan mit Frankfurter Kennzeichen sowie die beiden Zeugen von der Unfallstelle. Diese und auch weitere Unfallzeugen werden gebeten sich beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755 10300 zu melden.

Frankfurt: Fahrraddiebe festgenommen

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(hol) – Gestern Abend beobachteten Zivilfahnder ein Trio dabei, wie sie ein Fahrradschloss knackten. Im Anschluss klickten die Handschellen.

Gegen 19:00 Uhr fielen der Zivilstreife drei Männer auf, die sich mit einem Seitenschneider an einem Fahrradschloss zu schaffen machten. Das Schloss sicherte ein Damenrad, das den Herren offensichtlich gefiel. Kaum war das Schloss durchtrennt, schlossen sich auch schon die Handschellen um die Handgelenke des Trios. Die Polizei stellte das Damenrad und den Seitenschneider sicher.

Die drei Männer (48, 33, 26 Jahre alt) haben keinen festen Wohnsitz.

Gegen Entrichtung einer Sicherheitsleistung wurden sie nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

