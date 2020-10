Heidelberg: Stadtnotizen 08.10.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Geführte Spaziergänge durch westliches Bergheim – Quartiersmanagement thematisiert Verkehr und Aufenthaltsqualität

Das Quartiersmanagement Westliches Bergheim bietet zusammen mit der Stadtverwaltung Heidelberg zwei Rundgänge durch den Stadtteil an. Die lokale Mobilität und der Straßenverkehr stehen am Donnerstag, 15. Oktober 2020, ab 16 Uhr im Fokus. Dabei werden die Verkehrssituation und die Barrierefreiheit im Stadtteil beleuchtet. Der zweite Spaziergang zum Thema Aufenthaltsqualität findet am Mittwoch, 21. Oktober 2020, um 16 Uhr, statt. Neben der Ordnung und Sauberkeit im Stadtteil wird auch auf die Frei- und Grünflächen vor Ort eingegangen. Treffpunkt ist jeweils im Hinterhof des Nachbarschaftsbüros in der Bergheimer Straße 148.

Die Quartiersmanagerinnen Antonia Bugla und Devika Herrmann führen durch den Stadtteil. Mitarbeitende der Stadt Heidelberg stehen für Fragen und Anregungen zur Verfügung Der etwa zweitstündige Spaziergang ist barrierefrei. Vor Ort kann ein Rollstuhl ausgeliehen werden. Bei Bedarf kann eine Gebärdendolmetscherin hinzukommen, wenn die Anfrage mindestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn gestellt wird.

Anmeldungen sind telefonisch unter 06221 7282182 oder per E-Mail an kontakt@hd-bergheim.de möglich. Kurzentschlossene können sich auch ohne Anmeldung den Stadtteilspaziergängen anschließen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Vor Ort sind die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten. Für den Bedarfsfall sollten Schutzmasken mitgebracht werden.

Das Nachbarschaftsbüro des Quartiersmanagements Westliches Bergheim, Bergheimer Straße 152, 69115 Heidelberg, ist montags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Kontakt: Telefon 06221 728 2182, E-Mail an kontakt@hd-bergheim.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hd-bergheim.de.

Digitale Stadt: Heidelberg wieder unter den Top 10 – 81 Städte deutschlandweit von Digitalverband Bitkom bewertet

Heidelberg zählt erneut zu den besten deutschen Städten bei der digitalen Entwicklung: Das ist das Ergebnis des neuen Smart City Index, den der Digitalverband Bitkom am Donnerstag, 8. Oktober 2020, vorgestellt hat. Heidelberg belegt mit 65,7 von maximal möglichen 100 Punkten in der Gesamtwertung den zehnten Platz. Im Themenbereich Energie und Umwelt erreicht Heidelberg den ersten Platz und überzeugt außerdem in den Bereichen Verwaltung sowie Gesellschaft. Bitkom hat für sein Digital-Ranking alle 81 deutschen Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern detailliert untersucht und ausgewertet.

Bürgermeister Wolfgang Erichson, der seit dem 1. Oktober 2020 zuständige Dezernent für die Digitalisierung, erklärt: „Die Digitalisierung schreitet in allen Lebensbereichen voran – und die Corona-Pandemie hat uns die vielfältigen Möglichkeiten wie zum Beispiel Home-Office, online lernen oder die digitale Kartenreservierung aufgezeigt. Entsprechend müssen wir als Stadt diese Entwicklung weiter vorantreiben – denn andere Städte haben mittlerweile kräftig aufgeholt. Besonders erfreulich an der Bewertung von Bitkom ist der Spitzenplatz im Themenbereich Energie und Umwelt. Erreicht haben wir das beispielsweise durch den Passivhaus-Stadtteil Bahnstadt und Projekten wie WinterSMART, eine intelligente Lösung mit Sensoren für den Winterdienst. Wir arbeiten weiter konsequent daran, die Chancen der Digitalisierung für unsere Bürgerinnen und Bürger zu nutzen.“

Für den Smart City Index wurden die digitalen Fortschritte der Städte in den fünf Themenbereichen: Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft untersucht. In der Verwaltung punktet Heidelberg etwa mit Online-Serviceangeboten zum Beispiel beim Umzug, der Sperrmüllanmeldung oder Bewohnerausweisen (www.heidelberg.de/formulare). Außerdem können Termine online vereinbart werden. Daneben überzeugte Heidelberg mit zahlreichen Projekten in den verschiedenen Bereichen, die Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger bringen und über Heidelberg hinaus eine Vorbildwirkung haben – etwa die elektronische Bauakte, ein öffentliches WLAN-Netz mit mehr als 200 Standorten („Heidelberg4you“), das Projekt #DigitalesWirtschaften für Unternehmen und das geplante Heidelberger Politik- und Transparenzportal „HeiPorT“. Darüber hinaus zeichnet sich die Stadt über eine sehr gute Präsenz in den sozialen Medien aus.

Der Digitalverband Bitkom will den Städten mit der Untersuchung eine Vergleichsgrundlage für ihre eigenen digitalen Aktivitäten geben, Erfolgsbeispiele aufzeigen und die Städte so bei ihren Digitalisierungsbemühungen unterstützen. Die Experten von Bitkom haben für ihre Auswertung mehr als 11.000 Datenpunkte erfasst, überprüft und qualifiziert. Für jede Stadt wurden 136 Einzelindikatoren untersucht – von Online-Bürgerservices über Sharing-Angebote für Mobilität und intelligente Ampelanlagen bis hin zur Breitbandverfügbarkeit. Seit 2019 führt der Digitalverband Bitkom jährlich die Auswertung durch.