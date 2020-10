Landau: Die Polizei-News

4 Kinder stehlen Wertgegenstände aus Autos

Landau (ots) – Im Juni kam es in Landau, vorwiegend im Ortsteil Queichheim zu neun Diebstählen aus Autos. Immer in der Nachtzeit wurden unverschlossene PKWs geöffnet und aus diesen Bargeld, Fahrzeugpapiere und andere Wertgegenstände gestohlen. Eine aufmerksame Zeugin die in der Nacht des 29.06.20 durch Geräusche aufgeweckt wurde und zwei Täter bei der Tatausführung beobachten konnte, verständigte die Polizei. Diese konnte die Diebe in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen.

Die Ermittlungen ergaben, dass sich die Tätergruppe aus insgesamt 4 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren zusammensetzte. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass sich Fahrzeugführer beim Abstellen ihres Pkw davon überzeugen sollen, dass das Fahrzeug tatsächlich abgeschlossen ist um solche Taten nicht zu begünstigen und um sich Unannehmlichkeiten wie Ersatzbeschaffung von Papieren, Kreditkarten etc. zu ersparen. Am sichersten ist es, wenn sich keine Wertgegenstände im Fahrzeug befinden.

E-Bike gestohlen

Landau (ots) – Ein Trekking E-Bike im Wert von 3.200 Euro wurde am Montag in der Xylander Straße in Landau entwendet. Das Fahrrad war dort in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 17.20 Uhr verschlossen abgestellt gewesen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Alkoholisiert hinter dem Steuer

Landau (ots) – 3,09 Promille ergab der Atemalkoholtest eines 45-jährigen Autofahrers am Dienstagabend 07.10.2020 in Landau. Der Autofahrer war einem Zeugen aufgefallen, als er mit aufheulendem Motor vor einer Baustellenabsperrung vor und zurück rangierte.

Durch die hinzugerufene Polizei konnte der 45-Jährige in der Nähe seines Fahrzeugs angetroffen werden, er war augenscheinlich stark alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.