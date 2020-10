Ludwigshafen: Anscheinswaffen bei Jugendlichen sichergestellt

Stadt Ludwigshafen

Ludwigshafen – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Dienstagabend 06.10.2020 am Rathausplatz bei Jugendlichen im Alter zwischen 13-17 Uhr, zwei Anscheinswaffen sichergestellt. Gegen 18.40 Uhr sprach ein Passant die KVD-Einsatzkräfte in der Fußgängerzone an und sagte, dass er die Polizei verständigt habe, weil dort 3 Jugendliche mit Waffen hantierten, die nicht unmittelbar als Spielzeugwaffen zu erkennen seien. Der Zeuge beschrieb die Personen.

Kurz danach sah die KVD-Streife zwei der drei Jugendlichen, wie sie schwarze Waffen auf den jeweils anderen richteten. Beim Anblick der Einsatzkräfte flüchteten die Jugendlichen zunächst, kamen aber später auf die KVD-Streife zu. Sie gaben zu, mit Softair-Waffen gespielt zu haben und einer der Jugendlichen übergab unaufgefordert eine Anscheinswaffe. Im Gespräch mit den Einsatzkräften gab einer der Beteiligten das Versteck der zweiten Softair-Waffe preis, die durch den KVD gesichert wurde.

Die Einsatzkräfte informierten die Polizei, die den Jugendlichen vor Ort erklärte, dass das Führen von Anscheinswaffen gegen das Waffengesetz verstößt. Zusätzlich sprach der KVD gegen alle 3 Platzverweise aus, denen die Jugendlichen unverzüglich nachkamen.

Katalysatoren ausgebaut

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag (06.10.2020) auf Mittwoch (07.10.2020) aus geparkten Pkw die Katalysatoren. Die beiden Fahrzeuge (Opel Astra und Mitsubishi Carisma) waren in der Speyerer Straße und Fröbelstraße geparkt.

Die Polizei geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Sachbeschädigung an Schule

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte beschädigten in der Nacht von Dienstag (06.10.2020) auf Mittwoch (07.10.2020) zwei Bewegungsmelder an einer Schule in der Leuschnerstraße. Die Melder befanden sich an der Außenfassade der Schule. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Fahrraddieb beobachtet

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag 07.10.2020 gegen 15:00 Uhr beobachteten Zeugen eine verdächtige Person und meldeten dies der Polizei. Der Verdächtige habe an der Ecke Mannheimer Straße/Sternstraße ein Fahrrad aus dem Gebüsch geholt und sei dann mit zwei Fahrrädern, auf einem fahrend, das andere neben sich herschiebend, in Richtung Haltestelle Mannheimer Tor gefahren.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

ca. 175 cm groß, schmal gebaut, kurze dunkle Haare, war bekleidet mit einer langen dunklen Hose und einer dunkelblauen Jacke. Des Weiteren habe er eine hellblaue Maske unter dem Kinn getragen. Der Mann konnte bei der durchgeführten Fahndung von der Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei geht derzeit von einem Fahrraddiebstahl aus und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder den/die Geschädigte des Fahrraddiebstahls. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.