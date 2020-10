Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger

Frankenthal (ots) – Am 07.10.2020 gegen 07.00 Uhr will in der Johann-Klein-Straße/Höhe der Unterführung zum Bahnhof, ein 16-jähriger Fußgänger den dortigen Zebrastreifen überqueren. Da sich in diesem Moment aus Richtung Westring kommend ein Pkw nähert bleibt er noch stehen, wird aber vom rechten Scheinwerfer des Fahrzeuges erfasst und leicht am Bein verletzt. Der Pkw-Fahrer fragt noch kurz nach dem Wohlergehen des Fußgängers, setzt aber dann sofort seine Fahrt fort.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Toyota handeln, der Fahrer wird beschrieben als männlich, Mitte 20 Jahre alt, braune kurze Haare, 3-Tage-Bart, etwa 180 cm groß und schmale Statur.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellt seinen Pkw Citroen C2 am 07.10.2020, in der Zeit von 11.45 Uhr bis 12.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Frankenthaler Straße ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kommt, muss er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im hinteren rechten Bereich beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

