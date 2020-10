Kreis Bergstraße

Mutter mit Töchtern auf Diebestour

Viernheim (ots) – Bei einer Diebestour durch ein Bekleidungsgeschäft wurde am Mittwoch 07.10.2020 eine 36-jährige Frau aus Viernheim zusammen mit ihren zwei Töchtern im Alter von 12 und 14 Jahren erwischt. Das Trio wollte Damenbekleidung im Wert von über 200 Euro aus dem Geschäft im Einkaufszentrum in der Robert-Schuman-Straße stehlen.

Eine Ladendetektivin wurde gegen 18.25 Uhr auf die Dreiergruppe aufmerksam. In der Umkleidekabine stopfte die Familie die ausgesuchte Ware in Taschen und wollte ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen. Als sich die Detektivin zu erkennen gab, wurde die 36-Jährige handgreiflich und verletzte

die Mitarbeiterin leicht.

Sie konnte unter Zurücklassung ihrer Kinder und der gefüllten Taschen das Geschäft verlassen.

Die Polizei in Viernheim holte die minderjährigen Mädchen ab und verständigte nach Abschluss der Anzeigenaufnahme deren Mutter, die ihre Kinder auf der Polizeiwache abholte.

Wegen des Ladendiebstahls wird auch gegen die 36-Jährige ermittelt.

Einbrecher klauen weißen Mercedes

Lorsch (ots) – Nach einem Einbruch in der Friedensstraße, Ecke Richard-Wagner-Straße, wurde ein weißer Mercedes C 220 mit dem amtlichen Kennzeichen HP-B 1207 gestohlen. Weil das komplette Haus von den Tätern durchwühlt wurde, konnte bei der ersten Durchsicht noch nicht gesagt werden, was die Täter zusätzlich zu dem Auto, dass mit dem Originalschlüssel gefahren wird, gestohlen haben.

Die böse Überraschung entdeckten die Hausbewohner nach der Rückkehr aus ihrem Urlaub am Donnerstagmorgen (8.10). Der Tatzeitraum liegt bis zum letzten Sonntag (4.10), 10 Uhr zurück.

Um auf die Spur der Täter zu kommen, hat die Polizei über mehrere Stunden nach Spuren im Haus gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 / 7060 mit den Ermittlern des Kommissariat.

Darmstadt

Drei versuchte Einbrüche

Darmstadt (ots) – Gleich dreimal hatten es Unbekannte auf die Habseligkeiten von Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Pützerstraße abgesehen. Die Täter versuchten nach bisherigen Erkenntnissen, die Eingangstüren aufzuhebeln. Bei allen drei Wohnungen scheiterten die Täter jedoch.

Bemerkt wurden die Hebelspuren am Mittwoch (07.10.), die Tatzeit kann nach Angaben der Wohnungseigner jedoch bis zu drei Wochen zurückliegen. Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Polizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Fahrzeug zerkratzt / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Unbekannte beschädigten am Mittwochvormittag (08.10.) einen VW Golf in der Heidelberger Straße. Der graue Wagen wurde gegen 09.30 Uhr in einem Hof abgestellt. Als der Fahrer zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die beiden Türen auf der Beifahrerseite, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, zerkratzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte direkt an das 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-3710.

Fliehender Verdächtiger festgenommen

Darmstadt (ots) – Beamte nahmen am Mittwochnachmittag (07.10.) einen jungen Mann nach einem mutmaßlichen Drogengeschäft in der Innenstadt fest. Die Zivilbeamten beobachteten den 16-Jährigen, wie er, in Begleitung einer weiteren Person, am Kapellplatz an seiner Bauchtasche hantierte. Als sie ihn kontrollieren wollten, ergriff er die Flucht. Doch die Polizisten blieben dran, und konnten den Jugendlichen in der Pädagogstraße stellen.

Bei der darauffolgenden Durchsuchung konnten am Kapellplatz circa 20g Haschisch sowie zwei abgepackte Verkaufseinheiten Marihuana festgestellt werden. In wie weit die Drogen dem Festgenommenen zugeordnet werden können, müssen nun die Ermittlungen zeigen.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels eingeleitet.

Weißer Kastenwagen gestohlen – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Die Polizei ermittelt nach einem Fahrzeugdiebstahl am Mittwochnachmittag (7.10.) in Eberstadt. Die Besitzerin des Fahrzeugs stellte den weißen Renault gegen 15 Uhr am Straßenrand in der Heidelberger Landstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt waren die polnischen Kennzeichen RSA-47945 am Wagen angebracht. Kurz nach 18 Uhr stellte sie fest, dass das Auto nicht mehr dort stand.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 Kontakt aufzunehmen.

Darmstadt-Dieburg

Nach Unfall zwei Verletzte – Bundesstraße voll gesperrt

Griesheim/B26 (ots) – Nachdem sich am Donnerstagmorgen (8.10.) ein Unfall auf der Bundesstraße 26 zwischen Griesheim und Wolfskehlen mit zwei verletzten Fahrern ereignete, musste die Fahrbahn mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen meldeten den Unfall gegen 6.55 Uhr und teilten mit, dass einer der Fahrer eingeklemmt sei. Umgehend begaben sich mehrere Polizeistreifen und die Griesheimer Feuerwehr zum Einsatzort. Ersten Erkenntnissen zufolge, war ein 58-Jähriger aus dem Kreis Groß-Gerau mit seinem grauen BMW von Wolfskehlen nach Griesheim gefahren. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 21-Jährige, ebenfalls aus dem Kreis Groß-Gerau, von seiner Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten sein. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise konnte der eingeklemmte 21-Jährige von der Feuerwehr schnell befreit werden. Beide Fahrer wurden bei dem Aufprall schwer, aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden im Anschluss in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Wägen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Auch die Straßenmeisterei Groß-Gerau war im Einsatz, um die entstandene Ölspur fachgerecht zu entfernen. Während der Unfallaufnahme und für die anschließenden Aufräumarbeiten war die Bundesstraße in diesem Bereich mehr als drei Stunden voll gesperrt. Wieso der 21-Jährige mit seinem Wagen in den Gegenverkehr kam, muss im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Griesheim nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06155/83850 zu erreichen.

Groß-Gerau

Vandalismus im Sportpark – 4000 Euro Schaden

Groß-Gerau (ots) – Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (07.10.) und Donnerstagmorgen (08.10.), in die Umkleideräume am Sportpark im Europaring in Dornberg ein. Aus Gitterboxen entnahmen die Vandalen anschließend weiße Rasenmarkierungsfarbe und schmierten den Inhalt eines Kanisters an Wände und Boden. Zudem wurde die Farbe auch auf die außen gelegene Tartanbahn und über eine Tischtennisplatte geschüttet. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 4.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs – Wer hat etwas bemerkt?

Rüsselsheim (ots) – Zeugen meldeten der Polizei am Mittwochabend (07.10.), gegen 22.00 Uhr, den Fahrer eines schwarzen BMW, der aufgrund seines Fahrtils und offenbar auch durch erhöhte Geschwindigkeit im Bereich Weisenauer Straße sowie am Landungsplatz Fußgänger gefährdet haben soll. Der junge Wagenlenker wurde anschließend von einer Streife im Rugbyring kontrolliert, bestritt gegenüber den Beamten aber den Vorwurf.

Die Ordnungshüter bitten in diesem Zusammenhang möglicherweise betroffene Personen sich unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Grundberührung eines Tankmotorschiffes auf dem Main

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Rüsselsheim (ots) – Bei Main-km 7,8 in Höhe des Opelhafens Rüsselsheim hatte heute ein Tankmotorschiff in einer Engstelle eine Grundberührung. Das mit Diesel beladene Tankmotorschiff wurde hierbei nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Wiesbaden nicht beschädigt und es kam zu keinem Ladungsaustritt. Eine Überladung scheidet als Ursache aus. Das Wasser- und Schifffahrtsamt peilt die Wassertiefe an der Engstelle in den nächsten Tagen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis-Spreng (ots) – Am Mittwoch 07.10.2020 kam es gegen 19:00 Uhr auf der Bundesstraße 47 im Gemarkungsbereich Michelstadt zu einer Unfallflucht. Der 18-Jährige Geschädigte aus Michelstadt befuhr mit seinem grauen 3er BMW den Streckenabschnitt von der Spreng kommend in Richtung Michelstadt-Rehbach, als ihm in einer Linkskurve ein LKW mit einer blauen Plane teilweise auf der Gegenfahrbahn entgegenkam.

Durch Ausweichen nach rechts konnte der junge Michelstädter einen Zusammenstoß mit dem LKW zwar vermeiden, kollidierte jedoch anschließend mit der am rechten Fahrbahnrand befestigten Schutzplanke. An dem 3er BMW entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 4.000 EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

Einbrecher im Hegweg – Kripo sucht Zeugen

Michelstadt-Vielbrunn (ots) – Ein Haus in Feldrandlage hat am Mittwochabend (7.10) Kriminelle angelockt. Die Täter brachen zwischen 20 Uhr und 22 Uhr in das Wohnhaus im Hegweg ein und flüchteten mit Schmuck, Münzen und Geld im Wert von etwa 1.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Tat waren die Bewohner nicht zu Hause. Die Unbekannten versuchten zunächst erfolglos zwei Türen aufzubrechen. Der Einbruch erfolgte letztendlich durch ein Fenster.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hat die Ermittlungen zu diesem Fall übernommen und nimmt Hinweise entgegen. Telefon: 06062 / 9530.

Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis-Michelstadt (ots) – Am Mittwoch (07.10.) zwischen 14:00 und 14:20 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz eines Supermarkts in der Walther-Rathenau-Allee in Michelstadt zu einer Unfallflucht. Die Geschädigte, eine 26-Jährige Michelstädterin parkte ihren weißen Mitsubishi ASX in dritter Reihe vor dem Einkaufsmarkt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie Beschädigungen am hinteren Teil ihres Fahrzeugs fest. Zum Unfallverursachenden Fahrzeug konnten keine Hinweise erlangt werden.

Den Schaden am Fahrzeug der Michelstädterin beziffert die Polizei auf etwa 3.500 EUR. Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Michelstadt (ots) – Am Mittwoch 07.10.2020 gegen 20:30 Uhr, kam es in der Georg-Glenz-Straße in Michelstadt zu einem Unfall zwischen einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer und dem, am Fahrbahnrand geparkten, VW Golf eines Michelstädters. Der VW wurde hierbei am vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Anschließend entfernte sich der/die Unfallverursacher/-in mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle.

Nach Angaben eines Anwohners wurde ihm der Unfall durch eine aktuell noch unbekannte Zeugin gemeldet. Die Polizei sucht die Unfallzeugin, oder Personen, die einen Hinweis zum Verkehrsunfall geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation Erbach, Tel. 06062/953-0, entgegen.

Südhessen

Tipps der Polizei zur Herbstzeit

Südhessen (ots) – Von Bäumen herabfallenden Blätter sowie beschlagene Autoscheiben kündigen derzeit den Herbst an. Auf die Autofahrer kommen nun besondere Herausforderungen zu. Das Polizeipräsidium Südhessen gibt deshalb wertvolle Tipps, um sicher und unfallfrei durch die dunkle und kalte Jahreszeit zu kommen.

Schon rechtzeitig sollten sich Wagenlenker um eine passende Bereifung kümmern. Wer bis zum ersten Schneefall mit der Umrüstung auf Winterreifen wartet, ist schlecht beraten. Oft unerwartet über Nacht fallen die ersten Flocken. Die Formel von O bis O, von Oktober bis Ostern, macht aus Sicht der Ordnungshüter durchaus Sinn. Schon bei niedrigen Temperaturen haften Winterreifen besser auf der Straße und auch die Bremseigenschaften optimieren sich.

Achtung bei Nebel:

Eine funktionierende Beleuchtung und richtig eingestellte Scheinwerfer sind für die Sicherheit unabdingbar. Regen, Nebel und natürlich auch Schnee verschlechtern die Sicht und Sichtbarkeit deutlich.

Orientieren Sie sich bei Nebel nicht an den Rücklichtern des Vordermannes. Beim Versuch die Rücklichter nicht aus den Augen zu verlieren steigt das Risiko eines Auffahrunfalls. Halten Sie Abstand! Die Faustregel lautet: Bei 50 Meter Sicht gilt maximal Tempo 50. Verlassen Sie sich nicht auf die Lichtautomatik Ihres Autos, diese erkennt Nebel nicht immer. Besser das Abblendlicht manuell bedienen. Hilfreich sind auch Nebelscheinwerfer. Bei Sichtweiten unter 50 Metern sollte zudem zusätzlich die Nebelschlussleuchte eingeschaltet werden. Aber bitte nicht vergessen, die Heckleuchte bei besserer Sicht wieder auszuschalten, um den Hintermann nicht zu blenden. Überholmanöver auf zweispurigen Landstraßen sind bei Nebel tabu! Besondere Vorsicht ist bei Nebel auch auf Brücken geboten. Hier gefriert der Niederschlag schneller als auf den übrigen Straßenabschnitten. Denken Sie auch immer an Radfahrer. Die schwachen Rücklichter werden bei Nebel erst spät erkannt.

Risiko von Wildunfällen steigt:

Insbesondere im Herbst steigt das Risiko für Wildunfälle. Die Dämmerung am Morgen und Abend fällt mit dem Berufsverkehr zusammen. Genau da sind einige Arten, wie Rehe oder auch Damwild besonders aktiv. Bei Fahrten durch Wald- und Wiesengebiete ist mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren, insbesondere dort, wo das Verkehrszeichen “Wildwechsel” vor der Gefahr warnt, sollten Autofahrer stets bremsbereit sein.

Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel nicht aus. Die Gefahr, die Kontrolle über das eigene Fahrzeug zu verlieren ist hoch und kann verheerende Folgen haben. Trotz des Schockmoments sollte stark abgebremst und die Fahrspur gehalten werden. Sollte es doch zu einer Kollision gekommen sein, ist die Unfallstelle, wie bei jedem anderen Unfall auch, abzusichern und die Polizei zu verständigen.

Vereiste und beschlagene Scheiben:

Autobesitzer, die ihre Fahrzeuge über Nacht im Freien parken müssen und morgens die Scheiben vom Eis befreien, sollten einen guten Eiskratzer parat haben. Wichtig ist, die gesamte Frontscheibe vom Eis zu befreien. Es ist unzulässig, nur ein kleines Sichtfenster in der Windschutzscheibe freizumachen. Heck- Seitenscheiben sowie die Außenspiegel gehören ebenso zum Pflichtprogramm.

Das gesamte Prozedere gilt natürlich auch schon bei beschlagenen Scheiben.

Das Polizeipräsidium Südhessen wünscht Ihnen eine unfallfreie Fahrt durch den Herbst und den Winter, der sicher auch nicht mehr lange auf sich warten lässt.

