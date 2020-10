Ausstellung deutsch-jüdischer Sportler beschädigt – Staatsschutz sucht Zeugen

Wetzlar (ots) – Unbekannte beschädigten am Wochenende in der Colchester Anlage Ausstellungsstücke in Form von lebensgroßen Abbildungen jüdischer Sportler. Gemeinsam mit der Stadt Wetzlar und deutschen Sportverbänden erinnerte der Sportkreis Lahn-Dill in der Ausstellung “Zwischen Erfolg und Verfolgung” an jüdische Stars des deutschen Sports bis 1933 und danach. Im Sommergarten der Colchester Anlage standen 17 großformatige Portraits deutsch-jüdischer Sportlerpersönlichkeiten. Vermutlich mit einem Tritt beschädigten Unbekannte eine der lebensgroßen Abbildungen.

Derzeit gehen die Polizei davon aus, dass die Beschädigungen in der Nacht vom 03.10.2020 (Samstag) auf den 04.10.2020 (Sonntag) erfolgten.

Der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Wer hat die Täter am vergangenen Wochenende in der Colchester Anlage beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Unbekannten machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hüttenberg-Rechtenbach: Am Kindergarten gesprüht –

Mit einem silberfarbenen Schriftzug verewigten sich Sprayer an einem Container des Kindergartens in der Straße “Baumgarten”. Im Zeitraum vom 25.09.2020 (Freitag) bis zum 28.09.2020 (Montag) brachten die Täter die Buchstaben “QAN” auf die Containerwand auf.

Hinweise zu den Sprayern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Gießen-Buseck – Bargeld aus Wohnung gestohlen

Unbekannte Diebe verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße “Dorfanger”. Zwischen Samstag (03.10.2020), 09:00 Uhr und Montag (05.10.2020), 10:00 Uhr stahlen die dreisten Diebe einen Behälter mit rund 23.000 Euro Bargeld.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen – ohne Führerschein unterwegs

Gießener Polizisten kontrollierten am Mittwoch (07.10.2020), um 07:42 Uhr einen 43-Jährigen. Der in einem Gießener Stadtteil wohnhafte Mann war mit seinem Motorroller in der Marburger Straße unterwegs. Einen Führerschein konnte der Rollerfahrer nicht vorzeigen, denn er ist offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Gießen – ohne Beute geflüchtet

Offenbar ohne Beute flüchteten unbekannte Diebe aus einem Keller des Mehrfamilienhauses im Leihgesterner Weg. Zwischen Mittwoch (08.10.2020), 12:00 Uhr und Donnerstag (08.10.2020), 08:12 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Kellerraum.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen.

Hungen – Diebe scheitern an Kellertür

Zwischen Sonntag (04.10.2020) und Montag (05.10.2020) versuchten Unbekannte die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Egerlandstaße aufzubrechen. Sie hebelten an der gesicherten Tür.

Die mit einer sogenannten Drei-Fallen-Verriegelung gesicherte Tür hielt dem Einbruchsversuch stand. Die dreisten Diebe flüchteten und hinterließen einen Schaden von 1.000 Euro.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen