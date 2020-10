Karlsruhe – Gesuchter 34-Jähriger nach räuberischem Diebstahl dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Nach einem Fluchtversuch konnte am Mittwoch gegen 12.50 Uhr der 34 Jahre alte

Tatverdächtige eines Ladendiebstahls in der Mühlburger Sonnenstraße festgenommen

werden. Der aus Georgien stammende Mann hatte sich während der Flucht vor

Ladendetektiven unter Einsatz eines Messers und einer Spritze massiv gewehrt,

weshalb er wegen des dringenden Tatverdachts eines besonders schweren

räuberischen Ladendiebstahls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am

Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt wird.

Zuvor hatten Sicherheitsbedienstete in einem Mühlburger Baumarkt zwei Männer

beobachtet, die mehrere Gegenstände an sich nahmen und unter ihrer Kleidung

versteckten. Schließlich verließ das Duo den Markt, ohne zu bezahlen. Der

34-Jährige ergriff sofort die Flucht, als beide von den Ladendetektiven

angesprochen wurden, während sein gleichaltriger mutmaßlicher Komplize stehen

blieb und kooperierte.

Ein Sicherheitsbeauftragter verfolgte den Flüchtenden und konnte ihn einholen.

Dabei setzte sich der Verdächtige zunächst mit Schlägen zur Wehr. Als dies keine

Wirkung zeigte, täuschte er Atemnot vor, worauf der Verfolger ihn losließ.

Während weitere Mitarbeiter des Baumarktes zu Hilfe kamen, zog der 34-Jährige

plötzlich ein Taschenmesser, das ihm allerdings entrissen werden konnte. In der

Folge holte er schließlich eine Spritze aus seiner Tasche, um sich die Verfolger

damit drohend auf Distanz zu halten. Danach setzte er seine Flucht unter

Verfolgung des Detektivs fort. Letztlich nahmen hinzugerufene Polizeibeamte des

Reviers Karlsruhe-West den Tatverdächtigen in der Sonnenstraße fest.

Der 50-jährige Ladendetektiv wurde im Zuge der Auseinandersetzung am Knie

verletzt.

Bei dem Beschuldigten, der bereits von mehreren Behörden wegen diversen

Eigentumsdelikten zur Fahndung ausgeschrieben war, wurden zwei zuvor entwendete

Arbeitshosen aufgefunden.

Karlsruhe – Zeugen gesucht nach Unfallflucht in der Beiertheimer Allee mit einem schwerverletzten Fußgänger

Karlsruhe (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag gegen 07.55 Uhr

am Fußgängerüberweg der Beiertheimer Allee an der Kreuzung Bahnhofstraße, bei

der ein 22-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde, sucht die Verkehrspolizei

Zeugen.

Bisherigen Feststellungen zufolge war der noch unbekannte Fahrer eines

Suzuki-Motorrades auf der Beiertheimer Allee stadteinwärts unterwegs. Am

Fußgängerüberweg kurz nach der Kreuzung der Bahnhofstraße wollte der 22-Jährige

die Straße queren und wurde von dem Zweirad erfasst.

Der Kradfahrer wandte sich noch kurz dem Verletzten zu und wurde auch von einem

hinzugekommenen Passanten angesprochen. Dennoch setzte er sich wieder auf sein

Motorrad und fuhr weg.

Das 22-jährige Unfallopfer kam anschließend unter Einsatz eines Rettungsteams

mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, schwebt aber glücklicherweise nicht in

Lebensgefahr.

Zeugenmeldungen nimmt der mit den Ermittlungen befasste

Unfallfluchtermittlungsdienst über das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter

0721 944840 entgegen.

Karlsruhe – Motorradfahrer fährt auf Stauende auf

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 16-Jahre alter Kraftradfahrer, als

er am Mittwochmorgen auf der Autobahn 5, Anschlussstelle Karlsruhe-Nord, das

Stauende zu spät erkannte und auf einen VW-Golf auffuhr. Dabei zog sich der

junge Mann leichte Verletzungen zu und musste mit dem alarmierten Rettungsdienst

in eine Klinik gebracht werden.

Gegen 07:15 Uhr wollte der Zweiradfahrer auf die A 5 in südliche Richtung

auffahren. Aufgrund des stockenden Verkehrs auf der Parallelfahrbahn übersieh er

den vor ihm bremsenden VW zu spät und fährt auf diesen auf. In der Folge stürzte

der 16-Jährige zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung in Straßenbahn wegen fehlendem Mund-Nasen-Schutz

Karlsruhe (ots) – In einer Straßenbahn der Linie 1 kam es am Mittwoch zwischen

17.05 und 17.20 Uhr zwischen den Haltestellen „Europabad“ und „Europaplatz“ zu

Auseinandersetzungen mit drei Jugendlichen, die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen.

Das Trio, ein Pärchen im Alter von 16 bis 17 Jahren und ein etwa 15-Jähriger,

sind an der Haltestelle „Oberreut Zentrum“ zugestiegen, ohne den in öffentlichen

Verkehrsmitteln vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Als am Haltepunkt

der Europahalle ein ungefähr 16-Jähriger an Krücken gehend zustieg, sprach er

das junge Pärchen auf den Missstand an. Dabei kam es zum verbalen Disput und ein

49-jähriger Fahrgast mischte sich couragiert für den gehbehinderten jungen Mann

ein, ohne handgreiflich zu werden.

Insbesondere die männlichen Parts des Trios erwiderten dies mit übelsten

Beleidigungen. Der 49-Jährige Helfer wurde gar mit dem Tode bedroht und

aufgefordert, mit auszusteigen, um alles Weitere außerhalb der Bahn klären zu

können. Nachdem sich der Angesprochene weigerte, am Europaplatz auszusteigen,

wollte ihm der Ältere mit einem Regenschirm gegen den Kopf stoßen. Dies konnte

mittels Armabwehr verhindert werden. Geistesgegenwärtig habe der Angegriffene

den Jugendlichen aus der Bahn gedrängt und zu Boden gestoßen.

Unterdessen kamen Zeugen hinzu, die beide trennten und die Polizei

verständigten. Anschließend flüchtete der Angreifer in die Postgalerie. Die

polizeiliche Fahndung blieb ergebnislos.

Der Täter wird auf 16 bis 17 Jahre alt, 180 cm groß und schlank beschrieben mit

osteuropäischem Erscheinungsbild. Er und trägt braunes, kurzes Haar, einen

Bartflaum und war mit Pullover und West bekleidet. Zudem trug er Sportschuhe und

führt einen gelben Regenschirm mit.

Sein Begleiter ist etwa 15 Jahre alt, 170 cm groß mit schmächtiger Figur,

gleichfalls von osteuropäischem Erscheinungsbild mit mittelblondem, kurzem Haar.

Er trug ein helles Sweat-Shirt und führte eine Sporttasche bei sich.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz sucht neben weiteren Zeugen auch

Hinweisgeber auf die beschriebenen Personen, insbesondere aber auch den anderen,

etwa 16 Jahre alten Betroffenen, der an Krücken ging.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Marktplatz unter 0721 666-3311 entgegen.

Einbrecher dringen in Wohngemeinschaft ein

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochnachmittag brachen unbekannte Täter in Karlsruhe,

in eine Wohnung ein und entwendeten diverse Elektronikartikel, sowie Bargeld.

Gegen 16:40 Uhr hebelten die Gauner in der Ostendorfstraße eine verschlossene

Zimmertür auf und gelangen so in die Wohnung. Dort nahmen sie zwei

Flachbildschirme, einen Laptop, sowie einen Rucksack und einige hunderte Euro

Bargeld an sich. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf über 1000

Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt bit

Karlsruhe – Nach versuchtem Fahrraddiebstahl festgenommen

Karlsruhe (ots) – Einen 48-Jährigen konnte die Polizei Mittwochnacht nach einem

versuchten Fahrraddiebstahl in der Moningerstraße vorläufig festnehmen. Der

Beschuldigte war gegen 23.00 Uhr gerade dabei an einem in einem Fahrradständer

abgestellten Fahrrad das Schloss zu knacken, als die Eigentümerin dazukam. Als

diese ihn ansprach, teilte er mit, dass er das Fahrrad verwechselt habe und ging

davon. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 48-Jährige in einer

Grünanlage hinter einem Busch versteckt festgestellt werden. Er wurde vorläufig

festgenommen und auf die Wache gebracht. Nach Durchführung der erforderlichen

polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Karlsruhe – 24-Jähriger fährt betrunken auf E-Scooter durch die Stadt

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Donnerstag wurde ein schlangenlinienfahrender

alkoholisierter Mann in der Durlacher Allee, in Karlsruhe auf einem E-Scooter

kontrolliert.

Gegen 02:20 Uhr fiel der 24-Jährige bereits durch seine auffällige Fahrweise

auf, da es ihm weder möglich war geradeaus zu fahren, noch seinen Roller korrekt

abzustellen. Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Fahrer

einen Promillewert von nahezu 1,5.

Der E-Scooter-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Fahrverbot führt zu Waffenfund im Hauptbahnhof

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend (06.10.2020) haben Beamte der Bundespolizei

einen 27-jährigen Mann am Mannheimer Hauptbahnhof kontrolliert.

Die polizeiliche Überprüfung seiner Personalien ergab die Anordnung zur

Einziehung der Fahrerlaubnis. Auf Nachfrage gab der 27-jährige Deutsche jedoch

an, seinen Führerschein nicht mit bei sich zu haben. Das zunehmend nervöse

Verhalten des Mannes machte die Beamten allerdings stutzig. Der Eindruck

verstärkte sich, als dieser versuchte, seine Umhängetasche unauffällig hinter

sich zu verstecken. Die Durchsuchung ergab schnell den Grund für das nervöse

Verhalten des Mannes. In der Tasche stellten die Beamten eine mit

Pfeffermunition geladene Schreckschusswaffe fest. Im Zuge der weiteren Maßnahmen

wurde auch der Rucksack des 27-Jährigen durchsucht, in welchem er zusätzlich den

Waffenkoffer und weitere Munition transportierte. Nach Abschluss der

strafprozessualen Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die

Schreckschusswaffe wurde, wie auch die Munition, sichergestellt.

Karlsruhe – Einbruch in Mehrparteienhaus

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in die

Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Morgenstraße ein.

Zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr gelangten die Täter durch die offenstehende

Hauseingangstür und verschafften sich Zugang zur Wohnung im dritten

Obergeschoss. Im Inneren durchsuchten sie den gesamten Wohn- und Schlafbereich

und entwendeten Bargeld.

Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der

Morgenstraße gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Südweststadt

unter der Telefonnummer 0721/ 666 3411 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Taschendiebstahl in Bankfiliale

Karlsruhe (ots) – Einer 57-jährigen Frau wurde am Mittwochmittag bei ihrem

Aufenthalt in einer Bank ihre Handtasche entwendet.

Gegen 14.15 Uhr hielt sich die Frau in einer Bankfiliale in der Karlsruher

Innenstadt auf, wobei ihr ein bislang unbekannter Täter in einem unachtsamen

Moment die Tasche samt Inhalt entwenden konnte. In der Tasche befanden sich

Ausweisdokumente, Bankkarten und Bargeld.

Die Polizei weist darauf hin, Taschen nie unbeaufsichtigt zu lassen und auf

Wertsachen Acht zu geben. Bargeld und wichtige Dokumente sollten so nah wie

möglich am Körper getragen werden. Sollten Sie bemerken, dass ihre Tasche

entwendet wurde, lassen Sie sofort ihre Zahlungskarten sperren und zeigen Sie

den Vorfall bei der Polizei an.

Karlsruhe – Eine verletzte Person nach Zimmerbrand

Karlsruhe (ots) – Mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation kam ein 50 Jahre alter

Mann nach einem Zimmerbrand am Donnerstagmorgen in eine Klinik.

Gegen 05:20 Uhr wurde das Feuer in dem 1-Zimmer-Appartment in einem Hinterhaus

in der Rheinstraße entdeckt. Auslöser hierfür war vermutlich eine umgefallene

Kerze. Durch das rasche Ausbreiten der Flammen musste der 50-Jährige sein Zimmer

ohne Löschversuche verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Zimmer

bereits im Vollbrand. Durch das schnelle Einschreiten der Berufsfeuerwehr

Karlsruhe konnte das Feuer im Innen- und Außenbereich zügig gelöscht werden. Der

entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Insgesamt wurden fünf Personen dem Rettungsdienst vorgestellt, davon wurde der

50-Jährig Zimmerinhaber mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Klinik

gebracht.

Karlsruhe – Täter nach Aufbruch eines Kleidercontainers festgenommen

Karlsruhe (ots) – Zwei Frauen wurden am Donnerstag, gegen 0.45 Uhr, durch einen

Straßenbahnführer dabei beobachtet, wie sie Kleider aus einem

Altkleidercontainer in der Durlacher Ostmarkstraße entwendeten. Die durch den

Straßenbahnführer herbeigerufenen Polizeibeamten konnten die beiden 24 und 29

Jahre alten Frauen auf frischer Tat ertappen, als eine noch im offenbar

aufgebrochenen Container wühlte und der anderen Kleidungsstücke daraus übergab.

Der Altkleidercontainer war durch den Aufbruch stark beschädigt worden. Beide

Frauen wurden festgenommen, sie werden wegen besonders schwerem Fall des

Diebstahls angezeigt.

Karlsbad – Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein

schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung der Kreisstraße 3585, der sogenannten

Albtal-Querspange, mit der Kreisstraße 3556 zwischen Spielberg und Ittersbach.

Der schwer verletzte Unfallverursacher wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein

Krankenhaus geflogen, zwei weitere Menschen mussten zur Versorgung ihrer

Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Albtal-Querspange in Richtung

Langensteinbach und hielt zum Linksabbiegen in Richtung Spielberg an. Plötzlich

fuhr er los und achtete hierbei nicht auf den von Spielberg kommenden,

vorfahrtsberechtigten Pkw eines 20-Jährigen. Dieser versuchte noch auszuweichen,

prallte aber mit seiner Fahrzeugfront gegen den Unfallverursacher. Beide

Fahrzeuge drehten sich, kollidierten nochmals und blieben jeweils entgegen der

Fahrtrichtung im Grünstreifen neben der Fahrbahn stehen.

Sowohl die Fahrer der unfallbeteiligten Fahrzeuge als auch die Mitfahrerin im

geschädigten Pkw mussten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Zur Bergung der Fahrzeuge und zur Unfallaufnahme war die Einmündung bis gegen

18.30 Uhr gesperrt.