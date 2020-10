Mannheim/Neckarau: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten – Verursacher flüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim/Neckarau (ots) – Am Dienstag kam es gegen 12:15 Uhr im Stadtteil

Neckarau zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem sich

der Verursacher vom Ort des Geschehens entfernte, sich eine Person leicht

verletzte und ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro entstand.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem orangenen Pkw die

Casterfeldstraße in Fahrtrichtung Schwetzingen. Anschließend ordnete er sich zum

Linksabbiegen in die Helmertstraße ein, als er plötzlich den Fahrstreifen nach

rechts wechselte. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 55-jährige Ford-Fahrerin den

linken Fahrstreifen der Casterfeldstraße und musste eine Vollbremsung einleiten,

um eine Kollision mit dem orangenen Pkw zu vermeiden. Hinter dem Ford befand

sich eine 35-jährige Mercedes-Fahrerin, welche zwar die Vollbremsung bemerkte,

jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam und auf den Ford auffuhr. Die

55-jährige Frau verletzte sich hierdurch leicht. Am Mercedes und Ford entstand

Sachschaden; letzterer musste abgeschleppt werden. Der orangene Pkw entfernte

sich vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. dem orangenen Fahrzeug geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der

Telefonnummer 0621/833970 zu melden.

Mannheim-Rheinau: Farbschmierereien auf Kinderspielplatz – Unbekannte sprühen Hakenkreuze auf Spielgeräte – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots) – Unbekannte besprühten Spielgeräte auf einem

Kinderspielplatz am Rheinauer See mit Hakenkreuzen und antisemitischen Parolen.

Auch ein Kotbeutelspender, ein Mülleimer und mehrere Steinpfosten an einer in

der Nähe befindlichen Bushaltestelle wurden auf diese Weise beschmiert, wie ein

Zeuge am Mittwochmittag meldete. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem

Vorfall geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Waldhof: Einbruch in Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots) – Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in eine Wohnung

eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Waldhof ein. Die Einbrecher beschädigten

in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 21.30 Uhr ein sogenanntes Katzennetz, das über

den Balkon der Erdgeschosswohnung an der Rückseite eines Mehrfamilienanwesens in

der Hanauer Straße gespannt war und stiegen auf diesen Balkon. Dort hebelten sie

ein Fenster auf und drangen in die Wohnräume ein, wo sie Schränke und Schubladen

in sämtlichen Zimmern öffneten und durchwühlten. Anschließend verließen die

Einbrecher das Anwesen durch die Balkontür und flüchteten in unbekannte

Richtung. Inwiefern etwas entwendet wurde, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.:

0621/77769-0 zu melden.

Mannheim-Herzogenried: Betrunkene Fußgängerin verursacht Verkehrsunfall

Mannheim-Herzogenried (ots) – Eine betrunkene Fußgängerin verursachte am frühen

Mittwochnachmittag im Stadtteil Herzogenried einen Verkehrsunfall, bei dem eine

Straßenbahn beteiligt war. Die 27-jährige Fußgängerin überquerte kurz nach 13

Uhr am Neuen Messplatz den Fußgängerüberweg im Haltestellenbereich der

Straßenbahnhaltestelle „Neuer Messplatz“. Dabei übersah sie eine einfahrende

Straßenbahn der Linie 3 und stieß gegen diese. Sie erlitt dabei leichte

Verletzungen im Gesicht, die Fahrerin der Straßenbahn erlitt einen Schock. Beide

Verletzten wurden von Rettungskräften vor Ort untersucht, eine Behandlung im

Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die

Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem der Fußgängerin. Ein Alkoholtest

ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe

entnommen.

Gegen die Fußgängerin wir nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.