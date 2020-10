Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf der B 3 – ein Fahrer leicht verletzt – Sachschaden ca. 50.000 Euro – Stau in Richtung HeidelbergRhein-Neckar-Kreis: Die Polizei-News

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge

am Donnerstag gegen 7.30 Uhr auf der B 3 zwischen Leimen-St. Ilgen und

Leimen-Mitte wurde eine Person leicht verletzt. An den beiden Autos entstand

Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Ein 29-jähriger Fahrer eines Seat war in

Richtung Heidelberg unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben ein Trinkbecher in

den Fußraum des Beifahrersitzes fiel. Beim Aufheben geriet er dadurch auf die

Gegenfahrbahn und stieß mit einer 39-jährigen BMW-Fahrerin zusammen. Beide Autos

kamen im Grünstreifen zum Stehen. Die 39-Jährige wurde durch den Aufprall leicht

verletzt, sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Während der

Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bildete sich in Richtung Heidelberg ein

kilometerlanger Rückstau.

Viernheim: Auffahrunfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Viernheim (ots) – Zwei leichtverletzte Personen und ca. 23.000 Euro Sachschaden

ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag.

Gegen 11:45 Uhr befuhr eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin die A659 in

Fahrtrichtung Mannheim, als sie auf Höhe des Autobahnkreuzes Viernheim

verkehrsbedingt bremsen musste. Der ihr folgende 39-jährige Jaguar-Fahrer

bemerkte dies nicht und fuhr dem Mercedes aufgrund Unachtsamkeit auf. Durch den

Aufprall verletzten sich die Beteiligten leicht, worauf sie vorsorglich in ein

Krankenhaus gebracht wurden. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt, während

die linke Fahrspur kurzfristig gesperrt war. Es entstanden keine nennenswerten

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter setzt acht Karpfen im Gebüsch aus

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Täter setzte am

Mittwochabend in einem Gebüsch im Feld bei Heddesheim acht lebende Karpfen in

einem Gebüsch aus. Zeugen bemerkten kurz vor 18 Uhr die acht Karpfen, die ohne

Wasser in einem Gebüsch am Feldweg an der Straßenheimer Straße abgelegt worden

waren. Zu diesem Zeitpunkt waren die Tiere noch am Leben. Beim Eintreffen der

Beamten waren sieben Karpfen bereits regungslos, lediglich ein Tier bewegte sich

noch. Dieses wurde von Ort von seinem Leiden erlöst. Wie lange die Karpfen dort

bereits ohne Wasser lagen, ist nicht bekannt.

Das Polizeirevier Ladenburg hat gegen den unbekannten Täter Ermittlungen wegen

Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.:

06203/9305-0 zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beschädigt und von der Unfallstelle geflüchtet – 39-jähriger Fahrer am Abend mit über 3,4 Promille

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch um 15.35 Uhr stieß ein

Autofahrer beim Versuch auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof Wiesloch-Walldorf

vorwärts einzuparken, mehrfach gegen einen abgestellten Kia. Ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Opel-Fahrer ohne auszusteigen einfach

weiter. Eine aufmerksame Zeugin konnte der Polizei das Autokennzeichen

mitteilen. Bei einer Überprüfung der Halteranschrift konnte der Fahrer und das

Auto zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Gegen 19 Uhr meldete sich der

tatverdächtige 39-Jährige bei der Polizei, er bestritt einen Unfall verursacht

zu haben. Bei der Überprüfung bemerken die Beamten Alkoholgeruch in der

Atemluft, ein Atemalkoholtest ergab einen unglaublichen Wert von über 3,4

Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt zwei Blutproben, der Führerschein

wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch.

Verkehrsunfall im Baustellenbereich – Verkehr seit 17:10 Uhr wieder komplett freigegeben – Pressemeldung Nr. 3

Walldorf/ BAB 5 (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.40 Uhr

mit mehreren beteiligten Fahrzeugen zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der

Anschlussstelle Kronau war die Richtungsfahrbahn Heidelberg-Karlsruhe zunächst

voll gesperrt. Der Verkehr wurde ab 16:10 Uhr schrittweise freigegeben. Nach

Abschluss der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten konnte die Fahrbahn gegen

17:10 Uhr komplett freigegeben werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten

sich im Baustellenbereich zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der

Anschlussstelle Kronau Verkehrsstörungen ergeben. Mehrere Fahrzeuge mussten

verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der 23-jährige Fahrer eines

Kleintransporters vom Typ Mercedes Sprinter erkannte die Situation zu spät und

fährt auf die am Stauende stehende 54-jährige Fahrerin eines PKW Hyundai aus der

Schweiz auf. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Sprinter nach rechts

abgewiesen und prallt dort auf einen weiteren PKW Skoda. Der PKW Hyundai wird

durch den Aufprall gedreht und auf den davorstehenden PKW aufgeschoben. Dieser

wiederum auf einen davor verkehrsbedingt haltenden PKW. Die Fahrerin des PKW

Hyundai wird bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein

Bruchsaler Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen der Beteiligten entstand

ein Sachschaden von insgesamt ca. 35.000 Euro. Die Außenstelle des

Verkehrskommissariats Heidelberg, Verkehrsgruppe BAB in Walldorf hat die

Ermittlungen aufgenommen.