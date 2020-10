Heidelberg-Weststadt: 17-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Heidelberg (ots) – Gleich achtmal gelangte ein 17-jähriger Fahrer am späten

Mittwochabend zur Anzeige – dabei hatte er zunächst nur vergessen das Licht

während der Fahrt einzuschalten. Gegen 23:30 Uhr wurden Beamten des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte auf einen Pkw in der Ringstraße aufmerksam, der

ohne Licht fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wies sich der junge Mann, wie

sich später herausstellte mit einem Ausweis und Führerschein einer anderen

Person, aus. Tatsächlich war der Fahrer nämlich erst 17 Jahre alt und nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis. Als der 17-Jährige für einen Atemalkoholtest aus dem

Fahrzeug stieg, wurden die Uniformierten auf Verpackungsmaterial eines

Schlagstocks aufmerksam. Bei der Nachschau wurde ein Teleskopschlagstock im

Fußraum und ein weiterer in der Jackentasche des mit 0,14 Promille leicht

Alkoholisierten sichergestellt. Dem nicht genug wurden zudem eine kleine Menge

Marihuana und mehrere Testosteron-Ampullen sowie Spritzen im Auto fest- und

sichergestellt. Der 17-Jährige wurde zum Polizeirevier verbracht, wo ihn später

seine Mutter abholte. Der junge Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, der falschen Namensangabe, der missbräuchlichen Verwendung von

Ausweispapieren, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen des verbotenen

Führens eines Teleskopschlagstocks und wegen des verbotenen Besitzes von

Testosteron strafrechtliche verantworten. Zudem wird ermittelt, ob die

Ausweispapiere gestohlen wurden und das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen

wurde.

Heidelberg/Bergheim: Verkehrsunfall – mehrere Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Heidelberg/Bergheim (ots) – Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und

mehreren Leichtverletzten kam es am Mittwoch, gegen 15 Uhr, im Stadtteil

Bergheim in Heidelberg.

Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem VW Transporter und drei weiteren Insassen die

Schurmanstraße in Richtung Autobahn 656. In der Nähe der Kreuzung

Schurmanstraße/Thibaustraße herrschte zu diesem Zeitpunkt Rückstau aufgrund

einer sich dort befindlichen Ampel, weshalb der VW bremsen musste. Beim

Bremsvorgang rutschte der 21-jährige von seinem Bremspedal ab und fuhr dem

vorausfahrenden Peugeot, besetzt mit zwei Personen, auf. Der Peugeot wurde im

Anschluss nach vorne geschoben und traf einen Citroen am Heck. Durch den

Aufprall wurden die drei Insassen des VW, der 58-jährige Beifahrer des Peugeot

und der 25-jährige Fahrer des Citroen leicht verletzt. Der VW sowie der Peugeot

waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der

Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro. Der Verkehr wurde durch die

Polizei an der Unfallstelle vorbei geleitet, es entstanden keine nennenswerten

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Heidelberg-Pfaffengrund: Unbekannter macht sich an Zigarettenautomaten zu schaffen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Ein unbekannter Täter versuchte am frühen

Donnerstagmorgen gegen 2:50 Uhr mit Hilfe eines Trennschleifers und eines

Brecheisens einen Zigarettenautomaten in der Marktstraße aufzubrechen. Eine

Zeugin beobachtete, wie er sein Vorhaben plötzlich abbrach, sein Werkzeug in

einer mitgeführten schwarzen Tasche verstaute und zu Fuß weglief. Die

verständigte Polizei leitete sofort die Fahndung ein. Diese blieb leider ohne

Erfolg. An dem Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

500,- Euro. Der Unbekannte soll ca.180 cm groß, von normaler Statur und mit

einer olivgrünen Jacke mit Kapuze und schwarzer Hose bekleidet gewesen sein.

Außerdem soll er einen schwarzen Mundschutz getragen und eine schwarze Tasche

mit sich geführt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier

Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/3418-0 entgegen.

Heidelberg/Handschuhsheim: Unsachgemäßer Umgang mit Spiritus löst Feuerwehreinsatz aus

Heidelberg (ots) – Am Mittwochabend, gegen 20.45 Uhr, meldete ein Bewohner,

einer im 1. Obergeschoß gelegenen Wohnung eines in Zeppelinstraße gelegenen

Mehrfamilienhauses, einen Brandausbruch. Durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg,

die mit einem Löschzug vor Ort war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle

gebracht und gelöscht werden. 5 Bewohner des Anwesens konnten sich selbständig

in Sicherheit bringen. Glücklicherweise waren keine Verletzten zu verzeichnen.

Nach derzeitigen Ermittlungen war der unsachgemäße Umgang mit Spiritus des

Mieters für den Brand verantwortlich, der sich auf dem Wohnzimmertisch

entzündete. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte Schlimmeres

verhindert werden. Lediglich der Wohnzimmertisch wurde in Mitleidenschaft

gezogen. Nachdem die Wohnung und das Treppenhaus gelüftet wurden, konnten die

Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.