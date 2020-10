Kradfahrerin bei Unfallflucht verletzt

Am Dienstag, 06.10.20, 17:45 Uhr, kam es auf der Strecke zwischen Weinsheim und Mandel zu einem Unfall zwischen einer jungen Kradfahrerin und einem nachfolgenden Auto. Das Auto touchierte beim Überholvorgang das Hinterrad des Leichtkraftrades, sodass die 17jährige Zweiradfahrerin stürzte und sich leicht an der Hand verletzte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Unfallgeschehen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 06.10.20, 17:00 h und dem 07.10.20, 16:30 h wurden in der Bauchgasse an einem Pkw die beiden Hinterreifen zerstochen. Das Auto war in einem Carport abgestellt. Die Täter sind bislang unbekannt.

Unfall durch falsches blinken

Am 07.10.2020 gegen 16:40 Uhr befuhren zwei PKW hintereinander die K20 von Bad Sobernheim in Richtung Pferdsfeld. Kurz vor der Ausfahrt zu einem Hotel wollte der vorausfahrende PKW nach links abbiegen, zeigte jedoch nach Angaben von Zeugen durch den Fahrtrichtungsanzeiger an, dass er nach rechts abbiegen wolle. Der Nachfolgende wollte gleichzeitig links an dem Abbiegenden vorbei, wobei es zur Kollision der beiden kam. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und die jeweiligen Fahrerinnen verletzten sich leicht.