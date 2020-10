Geparktes Fahrzeug gestreift und geflüchtet

Oppenheim (ots)

07.10.2020, 14.10 Uhr. Der beschädigte Pkw wurde ordnungsgemäß in der Gartenstraße in Oppenheim, kurz vor der Einmündung Wormser Straße, als letztes Fahrzeug in Längstaufstellung rechts, geparkt. Vermutlich befuhr ein anderes Fahrzeug (evtl. ein Lkw) die Gartenstraße und streifte beim Vorbeifahren (evtl. beim Abbiegen nach links in die Wormser Straße) den geparkten Pkw vorne links. Hierdurch wurde der Pkw, ein weißer SUV, stark beschädigt (ca. 3000 Euro Sachschaden). Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-933100.

Bilanz des PP Mainz zum ersten landesweiten Masken-Kontrolltag: Bürger halten sich größtenteils an Maskenpflicht

Mainz (ots)

Gestern fand der erste landesweite Kontrolltag zur Einhaltung der Maskenpflicht statt. Durch die landesweiten Kontrollen sollte die bereits hohe Akzeptanz zum Tragen einer Maske bzw. eines Mund-Nasen-Schutzes und deren wichtige Bedeutung zum Schutz der Mitmenschen in den öffentlichen Fokus gerückt werden.

Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mainz fanden gestern in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr Kontrollen der zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden und der örtlichen Verkehrsbetriebe mit Unterstützung der Polizei statt. Teilweise wurden die Kontrollen gemeinsam durchgeführt. Schwerpunkte der gemeinsamen Aktion waren in Bad Kreuznach, Worms und Mainz neben dem ÖPNV und den dazugehörigen Haltestellen weitere Orte, an denen eine Maskenpflicht besteht. Insgesamt haben die Polizeibeamten in den verschiedenen Städten 499 Verstöße festgestellt.

Auffallend bei den Kontrollen war, dass an den Haltestellen des ÖPNV viele die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht trugen und scheinbar auch nicht wussten, dass dort eine Maskentragepflicht besteht.

Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger hielt sich jedoch an die derzeit gültigen Vorschriften und musste daher erst gar nicht kontrolliert werden.