Beim Einbruch gestört

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein unbekannter Einbrecher ist am

Mittwochmorgen in der Wohnung im Neuweg von der Geschädigten überrascht worden –

der Mann flüchtete daraufhin.

Die Frau hatte gegen 8 Uhr in ihrer Wohnung gefrühstückt, als sie Geräusche aus

dem Nachbarzimmer hörte. Die 82-Jährige ging nachschauen. Hier traf sie auf

einen Mann der im Zimmer stand. Der Unbekannte erschrak und flüchtete über die

Wohnungstür ins Treppenhaus und dann nach draußen.

Vermutlich hatte er sich den Zugang zu der Wohnung durch ein offenstehendes

Fenster verschafft. Dadurch, dass die mutige Frau ihn gestört hatte, wurde

nichts entwendet.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Betrunkenen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Mit einem betrunkenen E-Scooter-Fahrer hatten es

Polizeibeamte in der Nacht zu Donnerstag in der Fackelstraße zu tun.

Als sie den Fahrer gegen 1:45 Uhr stoppten, konnten die Polizisten bei ihm

Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert

von 1,2 Promille an.

Der 28-Jährige wurde zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Seinen Führerschein musste er vorläufig abgeben, und er muss

mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. |elz

Bürger halten sich größtenteils an Maskenpflicht – Positive Bilanz des Polizeipräsidiums Westpfalz zum ersten landesweiten Kontrolltag

Westpfalz (ots) – Am Mittwoch, 7. Oktober, fand der erste landesweite

Kontrolltag zur Einhaltung der Maskenpflicht statt. Durch die landesweiten

Kontrollen sollte die bereits hohe Akzeptanz zum Tragen einer Maske bzw. eines

Mund-Nasen-Schutzes und deren wichtige Bedeutung zum Schutz der Mitmenschen in

den öffentlichen Fokus gerückt werden.

Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz fanden gestern in

der Zeit von 08 bis 18 Uhr Kontrollen der zuständigen kommunalen

Ordnungsbehörden und der örtlichen Verkehrsbetriebe mit Unterstützung der

Polizei statt. Teilweise wurden die Kontrollen gemeinsam durchgeführt.

Schwerpunkte der gemeinsamen Aktion waren neben dem ÖPNV und den dazugehörigen

Haltestellen, Innenstadtbereiche und Einkaufszentren und weitere Orte, an denen

eine Maskenpflicht besteht. Dabei wurden zahlreiche Bürgergespräche geführt in

denen die richtige Trageweise der Mund-Nasen-Maske erläutert wurde.

Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamten 1170 Personen. Kontrollgrund war in

den meisten Fällen, dass die Mund-Nasen-Bedeckung an den vorgeschriebenen

Örtlichkeiten nicht oder nicht richtig getragen wurde. Insgesamt wurden 464

Verstöße polizeilich festgestellt.

Auffallend bei den Kontrollen war, dass an den Haltestellen des ÖPNV viele die

vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht trugen und scheinbar auch nicht

wussten, dass dort eine Maskentragepflicht besteht.

Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger hielt sich jedoch an die derzeit

gültigen Vorschriften und musste daher erst gar nicht kontrolliert werden.

Die Polizei freute sich über die positive Bilanz des Kontrolltages und

appelliert an die Bürgerinnen und Bürger sich nach dem Motto: „Du schützt mich, ich schütze dich“ weiter an die Maskenpflicht zu halten. |elz