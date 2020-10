Aufregung im Bahnhof Fulda – Mann springt über mehrere Gleise

Fulda (ots) – Wegen einer waghalsigen und verbotenen Aktion eines 30-Jährigen

aus Alsfeld (Vogelsbergkreis) gab es gestern Vormittag (7.10.) für den

Bahnverkehr im Bahnhof Fulda rund 40 Minuten Verspätung. Vier Fernzüge waren

betroffen. Der Zugverkehr musste wegen des Vorfalls kurzzeitig gestoppt werden.

Sprung über mehrere Gleise

Der Mann, der zum Glück unverletzt blieb, sprang nach Zeugenaussagen von Gleis 4

nach Gleis 6 und anschließend wieder zurück auf Gleis 4. Ein Reisender, der das

Geschehen beobachtete, verständigte über Notruf die Bundespolizei.

Beamte des Bundespolizeireviers Fulda trafen den 30-Jährigen noch am Bahnsteig

an. Gegenüber den Beamten räumte er sein Fehlverhalten ein. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Alsfelder ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen einer „Betriebsstörenden Handlung“

eingeleitet.

Leitender Polizeidirektor Theo Wiegand feiert Jubiläum

Am Donnerstag (8.10.) ehrte Polizeipräsident Günther Voß Theo Wiegand, der bereits seit 40 Jahren für die hessische Polizei arbeitet.

Dabei lobte er vor allem das Engagement und die Einsatzbereitschaft, mit denen Wiegand die letzten Jahrzehnte arbeitete und freute sich, mit ihm nicht nur einen qualifizierten, sondern auch sozial kompetenten und äußerst sympathischen Polizisten in seinem Team zu haben: „Ich bin froh, dass Sie hier sind“.

Theo Wiegand wurde 1964 in Hünfeld geboren und startete seine Karriere 1980 bei der Hessischen Bereitschaftspolizei. Zehn Jahre später entschied er sich für eine Ausbildung für den gehobenen Dienst und arbeitete daraufhin in Offenbach, Kassel und Hünfeld – unter anderem als Dienstgruppenleiter. 1999 folgte die Ausbildung für den höheren Dienst und über einen Zwischenstopp in Frankfurt ging es dann 2003 zum Polizeipräsidium Osthessen. Hier übernahm Wiegand erst die Leitung der Direktion Verkehrssicherheit/ Sonderdienste und 2010 schließlich die Leitung der Abteilung Zentrale Dienste. 2012 ging es noch einmal für 2 Jahre nach Nordhessen – Wiegand arbeitete dort als Leiter des SEKs. Seit 2014 ist der Osthesse zurück in seiner Heimat und leitete erst erneut die Abteilung Zentrale Dienste, bevor er 2016 der Leiter des Abteilungsstabs wurde.

„Ich fühle mich auf dieser Position sehr wohl, möchte aber keine meiner Stationen der letzten Jahre missen. Ich mache meinen Job mit viel Leidenschaft und freue mich auf die nächsten Jahre.“

Ärger wegen fehlender Mund-Nase-Bedeckung 17-Jähriger verpasst Rentnerin eine Ohrfeige

Fulda (ots) – Weil eine 60-Jährige aus Fulda einen Jugendlichen aus Frankfurt am

Main zur Ordnung rufen wollte, wurde dieser renitent und verpasste der Rentnerin

eine Ohrfeige auf beide Wangen. Die Frau blieb augenscheinlich unverletzt. Der

Vorfall ereignete sich gestern Morgen (7.10., 8.30 Uhr) in einem

Regionalexpress, während der Fahrt von Frankfurt am Main nach Fulda. Der junge

Frankfurter trug keine Mund-Nase-Bedeckung und hatte die beschuhten Füße auf

einem Sitz abgelegt. Dies missbilligte die 60-Jährige und rief den 17-Jährigen

zur Ordnung, der daraufhin kurzerhand zuschlug.

Nach dem Halt in Fulda flüchtete der junge Mann in die Innenstadt. Im

Gerichtssaal überführt Wie die Fuldaerin der Bundespolizei erzählte, hatte sie

während der Zugfahrt mitbekommen, dass der 17-Jährige zu einem Gerichtstermin

unterwegs war.

Kurz entschlossen nahmen die Beamten Verbindung mit dem Fuldaer Amtsgericht auf.

Mittels einer Lichtbildvorlage konnte der Jugendliche, während seiner

Verhandlung in einer anderen Sache, als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Der 17-Jährige war zudem von einer Jugendeinrichtung aus dem Rhein-Main-Gebiet

als vermisst gemeldet worden.

Nach der Verhandlung und den polizeilichen Maßnahmen kam der junge Mann wieder

frei und in die Obhut der für ihn zuständigen Jugendeinrichtung. Ein

Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Rotenburg – Am 07.10.20, gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Stockstadt am Rhein mit ihrem Renault-Twingo die K 60 von Bebra-Lüdersdorf kommend in Richtung Rotenburg. In einem Gefallstück kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen ein Verkehrsschild. Gesamtschaden circa 5.200 Euro. Die Fahrerin wurde leichtverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

PKW geriet in den Gegenverkehr und prallt frontal mit einem Sprinter zusammen

Fulda (ots)

Hauneck – Am Montag (05.10.), gegen 13:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 3170 zwischen Bodes und Buchenau. Ein 82-jähriger PKW-Fahrer aus Schenklengsfeld fuhr mit seinem Fahrzeug die L 3170 aus Richtung Bodes kommend in Richtung Buchenau. Kurz nach dem dortigen Parkplatz geriet der Mitsubishi aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Ein Sprinter kam in diesem Moment aus Richtung Buchenau entgegen. Kurz nach einer Linkskurve erkannte der 39-jährige Sprinterfahrer aus Friedewald, dass sich der PKW des Unfallverursachers auf seiner Fahrspur befindet. Er versuchte noch durch Bremsen und Ausweichen einen Zusammenstoß zu vermeiden, dies gelang ihm allerdings nicht und es kam zu Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrzeugführer wurden durch den Unfall verletzt. Der alarmierte Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle. Allerdings waren die beiden Fahrer nicht so schwer verletzt und konnten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 19.000 EUR.