Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen-Reinhardshausen: Mercedes-Sterne abgebrochen – Polizei sucht weitere Zeugen

(ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 06./07.10.2020, wurden auf dem Parkplatz Klinikzentrum Mühlengrund durch unbekannte Täter an 5 Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz die Mercedes-Sterne / Embleme abgerissen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Ein Zeuge konnte in der Nacht eine 3-köpfige männliche Personengruppe in der Nähe des Parkplatzes beobachten. Die Polizei fragt, wer hat die Personengruppe ebenfalls beobachtet und kann nähere Angaben dazu machen! Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Korbach: Diebstahl Nietenzange aus Baucontainer – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am Mittwoch 07.10.2020 in der Zeit von 07:00 bis 14:00 Uhr, wurde auf der Baustelle einer Schule in der Kasseler Straße aus einem unverschlossenen Baucontainer eine Nietenzange RT 6-A22 der Firma HILTI im Wert von 560 Euro entwendet.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Diemelstadt-Wethen: Diebstahl aus Pkw – Polizei bittet um Hinweise

(ots) – Vergangene Nacht, 07./08.10.2020, öffneten unbekannte Täter in Wethen in der Straße “Oberdorf” einen grauen Mazda 5 auf bisher unbekannte Weise. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Die Diebe durchsuchten das Fahrzeuginnere und entwendeten einige persönliche Gegenstände, sowie Kleingeld. Außerdem rissen sie die Deckenbeleuchtung ab. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

